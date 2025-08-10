REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów

Wednesday Addams to obecnie najpopularniejsza członkini rodziny Addamsów, a to za sprawą serialu Netfliksa, w którym mroczną dziewczynę gra Jenna Ortega. Nie tylko ona miała jednak okazję portretować córkę Morticii i Gomeza - oto wszystkie aktorki, które wcielały się w Wednesday we wszystkich produkcjach z uniwersum "Rodziny Addamsów".

Anna Bortniak
wednesday addams wszystkie aktorki
REKLAMA

Dziewczyna o bladej cerze, długich czarnych warkoczach i czarno-białej sukience z kołnierzykiem - tak właśnie wyglądała Wednesday Addams, córka Gomeza i Morticii oraz siostra Pugsleya. Bohaterka stworzona przez amerykańskiego rysownika Charlesa Addamsa po raz pierwszy pojawiła się w 1983 roku jako anonimowa członkini rodziny Addamsów w komiksach na łamach magazynu "The New Yorker". Imię otrzymała dopiero w 1944 roku.

Specyficzną naturę Wednesday pokochali widzowie z całego świata, a odizolowaną od świata zewnętrznego dziewczynę o gorzkim podejściu do życia można jeszcze lepiej poznać za sprawą serialu Netfliksa "Wednesday" z Jenną Ortegą w roli głównej. Pierwsza część drugiego sezonu właśnie zadebiutowała w serwisie.

REKLAMA

Wednesday: wszystkie aktorki, które portretowały bohaterkę Rodziny Addamsów

Chociaż Jenna Ortega jest współczesną twarzą Wednesday Addams, to nie tylko ona wcielała się w tę kultową bohaterkę. Oto wszystkie aktorki, które swego czasu portretowały członkinię rodziny Addamsów.

Spis treści:

Lisa Loring (1964-1966, 1977)

W Wednesday Addams po raz pierwszy wcieliła się Lisa Loring. Bohaterka rodziny Addamsów zadebiutowała na ekranie w sitcomie "Rodzina Addamsów", który był emitowany w latach 1964-1966. Loring grała w nim najłagodniejszą i najsłodszą wersję Wednesday. Aktorka powtórzyła rolę dorosłej już Wednesday w filmie Halloween with the New Addams Family z 1977 roku.

Cindy Henderson (1972, 1973)

Cindy Henderson była z kolei tą aktorką, która jako pierwsza użyczyła Wednesday głosu w serialu animowanym "Nowy Scooby Doo" z 1972 roku, a konkretnie w odcinku "Wednesday is Missing". Inną produkcją, w której Henderson dubbingowała córkę Morticii i Gomeza, był animowany sitcom o rodzinie Addamsów spod szyldu Hanna-Barbera. Co ciekawe, w kreskówce Pugsleyowi głosu użyczyła Jodie Foster.

Noelle Von Sonn (1973)

W 1973 roku zadebiutował odcinek pilotażowy serialu "The Addams Family Fun House", gdzie Wednesday Addams głosu użyczyła Noelle Von Sonn. Niestety nie na długo - musical rozrywkowy niestety nie miał wystarczającej ilości funduszy, aby realizować go dalej, w związku z czym widzowie mogli obejrzeć tylko ten jeden odcinek z dubbingiem Von Sonn.

Christina Ricci (1991, 1993)

Aktorką, która sprawiła, że Wednesday stała się ikoniczną postacią, była Christina Ricci. Wcieliła się ona w kultową bohaterkę w filmie "Rodzina Addamsów" z 1991 roku, czyli w pierwszej dużej produkcji aktorskiej, która ugruntowała pozycję mrocznej rodzinki w popkulturze. Ricci powtórzyła swoją rolę w sequelu w 1993 roku. Co ciekawe, aktorkę można było zobaczyć również w serialu "Wednesday" od Netfliksa, gdzie wcieliła się w Marilyn Thornhill, nauczycielkę w Akademii Nevermore.

Debi Derryberry (1992-1993)

Sukces pełnometrażowej produkcji sprawił, że "Rodzinę Addamsów" zaadaptowano pod serial o tym samym tytule, który emitowano w latach 1992-1993. Wednesday głosu użyczyła wówczas Debi Derryberry. Image głównej bohaterki został w tej produkcji nieco zmieniony, przede wszystkim dlatego, że czarna sukienka została zastąpiona przez niebieską, co bardziej przypominało komiksowy oryginał.

Nicole Fugere (1998, 1998-1999)

Nicole Fugere zagrała Wednesday Addams w filmie "Rodzina Addamsów: Spotkanie po latach", który został chłodno przyjęty przez widzów (wyjątkiem był występ Tima Curry'ego jako Gomeza Addamsa). Produkcja była odcinkiem pilotażowym - początkowo zamierzano bowiem stworzyć rebootu filmu z 1991 roku, który miałby być serialem komediowym. W latach 1998-1999 emitowano natomiast jednosezonowy serial "Nowe przygody Rodziny Addamsów, w którym Fugere ponownie wcieliła się w Wednesday. Po zakończeniu serialu Fugere odeszła z branży aktorskiej.

Chloë Grace Moretz (2019, 2021)

W 2019 roku, czyli dwie dekady po zakończeniu emisji serialu "Nowe przygody Rodziny Addamsów", ukazała się animowana adaptacja - "Rodzina Addamsów" - a w 2021 roku zadebiutował sequel tej produkcji. W obydwu tytułach głosu Wednesday Addams użyczyła Chloë Grace Moretz (Gomeza dubbingował Oscar Isaac, a głosem Morticii była Charlize Theron). Oba filmy zostały przyjęte pozytywnie, co przywróciło serię do łask.

Karina Varadi (2022)

Karina Varadi zadebiutowała w serialu "Wednesday" od Netfliksa jako młoda Wednesday. Pojawia się ona we wspomnieniach mrocznej bohaterki.

Jenna Ortega (2022, 2025)

Najnowszą i uwielbianą twarzą ikonicznej Wednesday Addams jest Jenna Ortega. Jest ona pierwszą aktorką, która wciela się w bohaterkę we własnym serialu - "Wednesday" - który zadebiutował w 2022 roku. Opowiada on historię tytułowej członkini rodziny Addamsów, która uczy się w Akademii Nevermore. Producentem wykonawczym produkcji jest Tim Burton, który wyreżyserował również kilka odcinków 1. sezonu. Serial zapoczątkował karierę Ortegi, która od tego czasu stała się znaną twarzą w gatunku horroru. Na Netfliksie jest już dostępna pierwsza część 2. sezonu.

REKLAMA

O Rodzinie Addamsów i Wednesday czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
10.08.2025 18:23
Tagi: Wednesday
Najnowsze
14:00
Zniknięcia - recenzja. Jeden z najlepszych filmów roku
Aktualizacja: 2025-08-10T14:00:30+02:00
12:03
Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli
Aktualizacja: 2025-08-10T12:03:30+02:00
11:03
Najbardziej popisowy heist movie XXI w. wjechał na HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-10T11:03:00+02:00
10:16
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon
Aktualizacja: 2025-08-10T10:16:05+02:00
10:01
Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Aktualizacja: 2025-08-10T10:01:00+02:00
9:03
Netflix opatula widzów thrillerem mrocznym jak noc
Aktualizacja: 2025-08-10T09:03:00+02:00
8:05
Tom Holland jest najlepszym Spider-Manem w historii. Tak wyglądała jego droga
Aktualizacja: 2025-08-10T08:05:00+02:00
6:40
Kick: streamowanie, logowanie, wyszukiwanie. Poradnik
Aktualizacja: 2025-08-10T06:40:00+02:00
13:11
To przez ten serial pokochałem Marvela. A szczególnie Spider-Mana
Aktualizacja: 2025-08-09T13:11:00+02:00
12:01
Spider-Mani nosili w filmach tuzin kostiumów, a my zebraliśmy je wszystkie. Pamiętasz każdy?
Aktualizacja: 2025-08-09T12:01:00+02:00
10:19
HBO Max: co obejrzeć? TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót do Outlandera
Aktualizacja: 2025-08-09T10:19:00+02:00
9:14
Użytkownicy Prime Video nie odpuszczą sci-fi. Żadnemu
Aktualizacja: 2025-08-09T09:14:00+02:00
8:33
Nawet największa franczyza na Disney+ przegrywa z tym świetnym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-09T08:33:00+02:00
6:01
Disney+ - czy jest okres próbny? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-08-09T06:01:00+02:00
20:21
Stephen King uwielbia ten horror. Bardzo niepokojący film już w VOD
Aktualizacja: 2025-08-08T20:21:00+02:00
19:44
Widzowie pokochali ten serial fantasy w Disney+. Czy dostanie kontynuację?
Aktualizacja: 2025-08-08T19:44:08+02:00
18:50
Remigiusz Mróz ujawnił, że obsada serialu Chyłka miała być zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-08-08T18:50:36+02:00
16:15
Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się
Aktualizacja: 2025-08-08T16:15:00+02:00
13:43
Jest pierwsze nagranie z nową Hermioną. Dokładnie tak ją sobie wyobrażam
Aktualizacja: 2025-08-08T13:43:42+02:00
13:14
Nowy sezon znakomitej komedii Apple'a nie ma ani jednej negatywnej oceny. I słusznie
Aktualizacja: 2025-08-08T13:14:47+02:00
11:44
The Pitt - kiedy 2. sezon hitowego serialu HBO Max?
Aktualizacja: 2025-08-08T11:44:07+02:00
9:39
Grał już Trumpa, teraz zagra potwora z sercem. Jedyny Frankenstein, na którego czekam
Aktualizacja: 2025-08-08T09:39:58+02:00
9:01
Czy dostaniemy wreszcie Sicario 3? Są bardzo dobre wieści
Aktualizacja: 2025-08-08T09:01:09+02:00
19:15
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu
Aktualizacja: 2025-08-07T19:15:00+02:00
18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Aktualizacja: 2025-08-07T15:15:30+02:00
13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
Aktualizacja: 2025-08-07T13:19:28+02:00
12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-07T12:17:51+02:00
12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
Aktualizacja: 2025-08-07T12:14:31+02:00
10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-08-07T10:22:45+02:00
9:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Aktualizacja: 2025-08-07T09:56:32+02:00
9:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-08-07T09:19:35+02:00
20:59
Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie
Aktualizacja: 2025-08-06T20:59:00+02:00
18:29
Dokładnie o takie odświeżanie starych hitów nic nie robiłem
Aktualizacja: 2025-08-06T18:29:21+02:00
17:23
Użytkownicy Prime Video oglądają najbardziej antywoke serial akcji ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-08-06T17:23:00+02:00
16:16
Wybitne sci-fi nareszcie zmierza na Prime Video. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T16:16:00+02:00
14:52
Kamera uchwyciła, jak Spider-Man buja się na sieci. Tłum zaczął wiwatować
Aktualizacja: 2025-08-06T14:52:50+02:00
13:34
Najnowszy sezon uwielbianego serialu kryminalnego trafił na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-06T13:34:40+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA