Wednesday to nie tylko Jenna Ortega. Oto aktorki, które grały w Rodzinie Addamsów

Dziewczyna o bladej cerze, długich czarnych warkoczach i czarno-białej sukience z kołnierzykiem - tak właśnie wyglądała Wednesday Addams, córka Gomeza i Morticii oraz siostra Pugsleya. Bohaterka stworzona przez amerykańskiego rysownika Charlesa Addamsa po raz pierwszy pojawiła się w 1983 roku jako anonimowa członkini rodziny Addamsów w komiksach na łamach magazynu "The New Yorker". Imię otrzymała dopiero w 1944 roku.

Specyficzną naturę Wednesday pokochali widzowie z całego świata, a odizolowaną od świata zewnętrznego dziewczynę o gorzkim podejściu do życia można jeszcze lepiej poznać za sprawą serialu Netfliksa "Wednesday" z Jenną Ortegą w roli głównej. Pierwsza część drugiego sezonu właśnie zadebiutowała w serwisie.

Wednesday: wszystkie aktorki, które portretowały bohaterkę Rodziny Addamsów

Chociaż Jenna Ortega jest współczesną twarzą Wednesday Addams, to nie tylko ona wcielała się w tę kultową bohaterkę. Oto wszystkie aktorki, które swego czasu portretowały członkinię rodziny Addamsów.

Lisa Loring (1964-1966, 1977)

W Wednesday Addams po raz pierwszy wcieliła się Lisa Loring. Bohaterka rodziny Addamsów zadebiutowała na ekranie w sitcomie "Rodzina Addamsów", który był emitowany w latach 1964-1966. Loring grała w nim najłagodniejszą i najsłodszą wersję Wednesday. Aktorka powtórzyła rolę dorosłej już Wednesday w filmie Halloween with the New Addams Family z 1977 roku.

Cindy Henderson (1972, 1973)

Cindy Henderson była z kolei tą aktorką, która jako pierwsza użyczyła Wednesday głosu w serialu animowanym "Nowy Scooby Doo" z 1972 roku, a konkretnie w odcinku "Wednesday is Missing". Inną produkcją, w której Henderson dubbingowała córkę Morticii i Gomeza, był animowany sitcom o rodzinie Addamsów spod szyldu Hanna-Barbera. Co ciekawe, w kreskówce Pugsleyowi głosu użyczyła Jodie Foster.

Noelle Von Sonn (1973)

W 1973 roku zadebiutował odcinek pilotażowy serialu "The Addams Family Fun House", gdzie Wednesday Addams głosu użyczyła Noelle Von Sonn. Niestety nie na długo - musical rozrywkowy niestety nie miał wystarczającej ilości funduszy, aby realizować go dalej, w związku z czym widzowie mogli obejrzeć tylko ten jeden odcinek z dubbingiem Von Sonn.

Christina Ricci (1991, 1993)

Aktorką, która sprawiła, że Wednesday stała się ikoniczną postacią, była Christina Ricci. Wcieliła się ona w kultową bohaterkę w filmie "Rodzina Addamsów" z 1991 roku, czyli w pierwszej dużej produkcji aktorskiej, która ugruntowała pozycję mrocznej rodzinki w popkulturze. Ricci powtórzyła swoją rolę w sequelu w 1993 roku. Co ciekawe, aktorkę można było zobaczyć również w serialu "Wednesday" od Netfliksa, gdzie wcieliła się w Marilyn Thornhill, nauczycielkę w Akademii Nevermore.

Debi Derryberry (1992-1993)

Sukces pełnometrażowej produkcji sprawił, że "Rodzinę Addamsów" zaadaptowano pod serial o tym samym tytule, który emitowano w latach 1992-1993. Wednesday głosu użyczyła wówczas Debi Derryberry. Image głównej bohaterki został w tej produkcji nieco zmieniony, przede wszystkim dlatego, że czarna sukienka została zastąpiona przez niebieską, co bardziej przypominało komiksowy oryginał.

Nicole Fugere (1998, 1998-1999)

Nicole Fugere zagrała Wednesday Addams w filmie "Rodzina Addamsów: Spotkanie po latach", który został chłodno przyjęty przez widzów (wyjątkiem był występ Tima Curry'ego jako Gomeza Addamsa). Produkcja była odcinkiem pilotażowym - początkowo zamierzano bowiem stworzyć rebootu filmu z 1991 roku, który miałby być serialem komediowym. W latach 1998-1999 emitowano natomiast jednosezonowy serial "Nowe przygody Rodziny Addamsów, w którym Fugere ponownie wcieliła się w Wednesday. Po zakończeniu serialu Fugere odeszła z branży aktorskiej.

Chloë Grace Moretz (2019, 2021)

W 2019 roku, czyli dwie dekady po zakończeniu emisji serialu "Nowe przygody Rodziny Addamsów", ukazała się animowana adaptacja - "Rodzina Addamsów" - a w 2021 roku zadebiutował sequel tej produkcji. W obydwu tytułach głosu Wednesday Addams użyczyła Chloë Grace Moretz (Gomeza dubbingował Oscar Isaac, a głosem Morticii była Charlize Theron). Oba filmy zostały przyjęte pozytywnie, co przywróciło serię do łask.

Karina Varadi (2022)

Karina Varadi zadebiutowała w serialu "Wednesday" od Netfliksa jako młoda Wednesday. Pojawia się ona we wspomnieniach mrocznej bohaterki.

Jenna Ortega (2022, 2025)

Najnowszą i uwielbianą twarzą ikonicznej Wednesday Addams jest Jenna Ortega. Jest ona pierwszą aktorką, która wciela się w bohaterkę we własnym serialu - "Wednesday" - który zadebiutował w 2022 roku. Opowiada on historię tytułowej członkini rodziny Addamsów, która uczy się w Akademii Nevermore. Producentem wykonawczym produkcji jest Tim Burton, który wyreżyserował również kilka odcinków 1. sezonu. Serial zapoczątkował karierę Ortegi, która od tego czasu stała się znaną twarzą w gatunku horroru. Na Netfliksie jest już dostępna pierwsza część 2. sezonu.

Anna Bortniak 10.08.2025 18:23

