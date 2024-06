Najpierw trzymający w napięciu kryminał. Potem - krwawy horror. Ten film z HBO Max nieraz was zaskoczy

„Wenus” nie straszy zanadto w tradycyjnym stylu kina grozy - generuje jednak sporo emocji (w tym niepokoju), które zapadają widzowi w pamięć. To bardzo umiejętnie skomponowany horror akcji, w którym różnorodność ciekawych konceptów oraz brudnych, ponurych, makabrycznych obrazów składa się się we wrzynający się w mózg kolaż. Świetnie się to ogląda. W tym pojemnym worze znajdziemy przyjemny pastisz, trzymający w napięciu i brutalny thriller, hektolitry krwi, szaleńczą kreatywność, czarną komedię, no i fantastyczną główną bohaterkę - wspaniały hołd dla najtwardszych zawodniczek w historii straszaków. Być może reżyser nie sprawuje nad swoją narracją pełnej kontroli (wydaje się, że pewne rozwiązania lepiej prezentowały się na papierze), ale sprawnie porusza się w scenografii horroru, serwowaniu zastrzyków adrenaliny i podrasowaniem ekscytującej akcji. Dobra rzecz.



Wenus znajdziecie w ofercie HBO Max.