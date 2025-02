Wybrałem się do kina z dzieckiem na poranny seans. Nie uwierzycie, co zostało wyświetlone przed filmem

Przecież 20-30-minutowy blok zapowiedzi i reklam to nieodłączny element każdego seansu kinowego, na jakim byłem w swoim życiu. OK, nie chodzę już zbyt często do kina, ale czyżbym przespał jakąś ważną zmianę? Czyżby bezmyślny konsumpcjonizm został wyparty przez wartościowe materiały edukacyjne? Przecież to niemożliwe – nikomu by się to nie opłacało. A może weszła w życie jakaś ustawa zabraniająca wyświetlania tego reklamowego bełkotu przed filmami dla dzieci?