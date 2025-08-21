REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Ważna powieść Stephena Kinga została zekranizowana. Opinie są jednogłośne

"Wielki marsz" nie jest ani pierwszą, ani ostatnią filmową adaptacją literackiej twórczości Stephena Kinga. Na pewno jednak będzie się zaliczał do tych, które wzbudzą emocje. Zza oceanu spływają pierwsze doniesienia co do tej produkcji. Zbiera ona mnóstwo pochwał.

Adam Kudyba
wielki marsz pierwsze opinie
REKLAMA

Stephen King po dziś dzień dzierży miano jednego z najsłynniejszych pisarzy w historii. Jego twórczość przełożyła się na kilkadziesiąt filmów, a gdyby do tego dodać seriale czy produkcje krótkometrażowe, byłoby tego jeszcze więcej. W tym roku zresztą doczekamy się kolejnego filmu opartego na kingu - "Uciekiniera" Edgara Wrighta z Glenem Powellem w roli głównej. To jednak nie o nim dziś mowa, bowiem pierwsi szczęśliwcy mogli już zobaczyć "Wielki marsz", który do Polski trafi w przyszłym miesiącu. Co słychać na temat tego filmu?

REKLAMA

Wielki marsz - pierwsze opinie. Jest na co czekać

"Wielki marsz" to najnowsza filmowa adaptacja Stephena Kinga, którą wyreżyserował Francis Lawrence - znany szczególnie ze swojego dorobku w postaci prawie wszystkich produkcji z dystopijnej serii "Igrzyska śmierci". Zdaje się zatem, że do portretowania "Ameryki przyszłości" to właściwy wybór. W sieci pojawiły się już pierwsze opinie krytyków, którzy mieli szansę obejrzenia tego dzieła.

Matt Neglia z Next Best Picture chwali to, że historia mocno rezonuje z naszymi czasami, koncentruje się na głębokich emocjach, człowieczeństwie, a Cooper Hoffman i David Jonsson wypadają świetnie i wiarygodnie w swoich rolach:

Z kolei Andrew J. Salazar z portalu DiscussingFilm zauważa, że Francis Lawrence wie jak opowiadać o autorytaryzmie, a sam film nazywa "jedną z najmocniejszych adaptacji Stephena Kinga ostatnich lat":

Jeszcze dalej idzie Russ Milheim z The Direct - choć zwraca uwagę, że film jest może odrobinę za długi, to równocześnie ma być wstrząsający, przerażający, a występy aktorskie Coopera Hoffmana i David Jonssona mają być godne Oscarów:

To oczywiście nie są jedyne głosy w tym temacie, natomiast istotnie ciężko znaleźć w sieci inne opinie od powyżej przytoczonych. Zdaje się, że "Wielki marsz" ma spore szanse być jedną z najlepiej ocenianych adaptacji Stephena Kinga - a doskonale wiemy, jak z tym bywało w dotychczasowej historii. Biorąc pod uwagę postać reżysera, który na portretowaniu autorytaryzmu i dystopii zjadł zęby oraz stężenie talentu młodej obsady, zapowiada się naprawdę świetne kino.

Wielki marsz - obsada

  • Cooper Hoffman jako Raymond Garraty
  • David Jonsson jako Peter McVries
  • Garrett Wareing jako Stebbins
  • Ben Wang jako Hank Olson
  • Charlie Plummer jako Gary Barkovitch
  • Roman Griffin Davis jako Thomas Curley
  • Judy Greer jako pani Garraty
  • Josh Hamilton jako pan Garraty
  • Mark Hamill jako Major

Premiera kinowa "Wielkiego marszu" jest zaplanowana na 19 września 2025 roku.

REKLAMA

Więcej o produkcjach na bazie twórczości Stephena Kinga przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
21.08.2025 10:09
Tagi: dystopiaStephen King
Najnowsze
9:05
Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie
Aktualizacja: 2025-08-21T09:05:13+02:00
8:47
Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto
Aktualizacja: 2025-08-21T08:47:44+02:00
19:24
Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy
Aktualizacja: 2025-08-20T19:24:00+02:00
18:16
Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-20T18:16:40+02:00
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
16:03
Obcy: historia serii. Skąd wziął się pomysł i jak to się zaczęło?
Aktualizacja: 2025-08-20T16:03:00+02:00
15:21
2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest
Aktualizacja: 2025-08-20T15:21:33+02:00
14:48
Tiktokerka wróciła z L4 do pracy. Tego samego dnia została zwolniona
Aktualizacja: 2025-08-20T14:48:03+02:00
13:52
Obcy: chronologia serii filmów. Jak łączą się z serialem i jak oglądać?
Aktualizacja: 2025-08-20T13:52:56+02:00
13:32
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD
Aktualizacja: 2025-08-20T13:32:30+02:00
11:19
Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Aktualizacja: 2025-08-20T11:19:31+02:00
10:20
Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-20T10:20:39+02:00
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA