WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa

Ładowanie...

5 mld dol. - tyle Netflix zapłacił za ekskluzywne prawa do emisji "WWE Raw" - jednego z cotygodniowych programow największej federacji wrestlingu na świecie. W pakiecie na żywo (i potem na życzenie) poza USA można też oglądać "WWE Smackdown", "WWE NXT" oraz organizowane co miesiąc większe gale. Do tego doszła też pokaźna biblioteka archiwalnych materiałów organizacji. Słowem: w styczniu tego roku platforma stała się prawdziwym rajem dla fanów wrestlingu.



Jeśli naoglądaliście się widowiskowego mordobicia pod szyldem WWE na Netfliksie i chcielibyście przekonać się, jak to jest przeżywać te wszystkie emocje na żywo, mamy dla was dobrą wiaodomość. Zbliża się wydarzenie nazywane "Road to Royal Rumble". Droga do styczniowej dużej gali wiedzie przez stary kontynent. W tym przez Polskę!

REKLAMA

WWE - kiedy wydarzenie na żywo?

Niestety, w naszym kraju nie odbędzie się żadna z tygodniówek WWE. Nie szykujcie więc nawet baneru z napisem, że jesteście na Netfliksie. Będziemy mogli za to wziąć udział w jednym z nietransmitowanych live eventów federacji, który będzie miał miejsce 17 stycznia 2026 roku w Gdańskiej Ergo Arenie.

WWE w Polsce - kiedy rusza sprzedaż biletów?

Choć na ten moment termin nadchodzącego wydarzenia może wydawać się jeszcze odległa, sprzedaż biletów już ruszyła. Dokładnie 29 października pojawiła się możliwość zakupu wejściówek na WWE w Polsce dla użytkowników zarejestrowanych na dedykowanej stronie. Jeśli nie jesteście jednymi z nich, nie przejmujcie się. To dopiero pierwszy z etapów przedsprzedaży.

Drugi startuje już kolejnego dnia. 30 października od 10:00 możliwość zakupu biletów na WWE w Polsce otrzymają zarejestrowani użytkownicy Ticketmaster. Sprzedaż ogólna ruszy natomiast w Halloween - 31 października. Wtedy wejściówki będą dostępne już dla wszystkich chętnych.

WWE w Polsce - ile kosztują bilety?

W przedsprzedaży dla użytkowników zarejestrowanych na dedykowanej stronie WWE ceny biletów startują od niecałych 200 zł. Kończą się jednak na ponad 4,5 tys. zł (w ramach pakietu VIP).



Bilety na WWE w Polsce kupisz na Ticketmaster.



Więcej o wrestlingu poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA







REKLAMA

Rafał Christ 29.10.2025 12:52

Ładowanie...