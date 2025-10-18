REKLAMA
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał

Polacy zaczytują się w świetnych powieściach Eleny Ferrante. Jest to jednak tylko pseudonim tej autorki - choć trudno w to uwierzyć, do tej pory nie ujawniła ona swojej prawdziwej tożsamości. "Kiedy książka jest skończona, autor nie ma już nic do dodania. Książka musi mówić sama za siebie" - stwierdziła.

Anna Bortniak
kim jest elena ferrantes genialna przyjaciolka autorka
Włoska pisarka Elena Ferrante znana jest najbardziej z Cyklu neapolitańskiego, w którym znajduje się powieść "Genialna przyjaciółka". Jest również autorką "Obsesyjnej miłości", "Zakłamanego życia dorosłych" czy "Córki". Książki te - szczególnie ta pierwsza - zdobyły ogromną popularność, a Polacy zaczytują się nimi na potęgę. Jak to w ogóle możliwe, że do tej pory nikt jeszcze nie poznał prawdziwej tożsamości autorki bestsellerów?

Elena Ferrante - tożsamość. Kim jest tajemnicza pisarka?

Prawdziwa tożsamość Ferrante pozostaje nieznana. Spekulacje na temat jej osoby rozpoczęły się już w 1992 roku, kiedy kobieta opublikowała swoją pierwszą powieść, "Obsesyjna miłość". W wielu wywiadach Włoszka twierdziła, że pochodzi z Neapolu, jest córką krawcowej i ma trzy siostry.

Co nieco o postaci Ferrante można było wywnioskować w 2003 roku przy okazji premiery "Frantumaglia: A Writer's Journey", czyli zbioru listów i esejów autorki. Po pierwszym wydaniu i dwóch rozszerzonych wersjach pojawiło się na jej temat sporo informacji (między innymi to, że rzeczywiście dorastała w Neapolu, a później przez pewien czas mieszkała za granicą). W związku z tym pojawiło się sporo spekulacji na temat jej prawdziwej tożsamości.

Marco Santagata, włoski powieściopisarz i filolog, na podstawie tego, w jaki sposób Ferrante opisała krajobraz Pizy, wywnioskował, że mieszkała ona w tym mieście, lecz opuściła ją przed 1966 rokiem. Z kolei dziennikarz śledczy Claudio Gatti w 2016 roku doszedł do wniosku, że autorką kryjącą się pod pseudonimem Ferrante jest Anita Raja, tłumaczka z Rzymu. Nie spodobało się to środowisku literackiemu.

Anonimowość dała czytelnikom Ferrante trudną do zdefiniowania przyjemność - pozostawiła im cenną przestrzeń do fantazjowania o niej. To była łamigłówka, którą uwielbialiśmy, a teraz Gatti wtrącił się i zepsuł całą zabawę

- stwierdził Frances Wilson na łamach "Times Literary Supplement".

Jak obronił się Gatti? Dziennikarz stwierdził, że Ferrante kłamała na temat swojej tożsamości, a on nie lubi kłamstw i zamierza je ujawnić.

To przerażające. To szokujące. Jego postawa jest tak agresywna. Jakby czuł się usprawiedliwiony, zawstydzając ją

- dodała Olivia Santovetti, wykładowczyni języka włoskiego na Uniwersytecie w Leeds.

Co ciekawe, Raja jest w rzeczywistości żoną jednego z najsłynniejszych włoskich pisarzy, Domenica Starnone. Kiedy spekulowano, że Ferrante może okazać się mężczyzną, to właśnie Starnone pojawił się w kręgu głównych podejrzanych, którzy mogliby tworzyć pod pseudonimem Ferrante.

Dlaczego Ferrante ukrywała swoją tożsamość? Autorka początkowo twierdziła, że "książka musi mówić sama za siebie", a po napisaniu "nie potrzebuje swojego autora". Utrzymywała, że zachowanie anonimowości jest kluczowym elementem jej procesu twórczego. Twierdziła, że ukrywanie swojej tożsamości pozwala jej uwolnić się od danego dzieła, co z kolei sprawiło, że na pisanie zaczęła patrzeć zupełnie inaczej.

Anna Bortniak
18.10.2025 10:11
Tagi: Elena FerranteGenialna przyjaciółka
