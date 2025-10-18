REKLAMA
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali

Polscy użytkownicy rozpływają się nad dostępnymi na Disney+ kryminałami. Od paru seriali nie mogą się wręcz oderwać. Czy popularność "Genialnej Morgan", "Stacji zaginionych" i "Breslau" wyznacza nowy trend?

Rafał Christ
seriale kryminalne disney co obejrzeć genialna morgan
Jeszcze jest za wcześnie, żeby wyciągać tak daleko idące wnioski. Użytkownicy Disney+ wciąż najbardziej lubią filmy prosto z kina. Dlatego właśnie na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju króluje aktorski "Lilo i Stitch". Tak, polscy subskrybenci jeszcze nie skończyli cieszyć się drugim największym hitem kinowym tego roku. Dlatego od wielu tygodni (choć z krótkimi przerwami) króluje on w topce serwisu.

Tuż za "Lilo i Stitchem" w zestawieniu znalazł się "Elio", którego jeszcze do niedawna można było złapać w kinach. Animacja Pixara również od czasu swojej streamingowej premiery cieszy się sporym wzięciem na Disney+. I dopiero za nią rozpoczyna się istne kryminalne szaleństwo. Następne trzy pozycje topki platformy należą bowiem do seriali o zbrodniach. W tym jednego rodzinnego.

OGLĄDAJ DISNEY+:
Disney+
DISNEY+
Disney+
Disney+ - co obejrzeć?

No ale "Breslau" - pierwsza polska oryginalna produkcja Disney+ - zadebiutował na platformie jeszcze we wrześniu. Od razu dostaliśmy jego wszystkie odcinki, więc mogliśmy cały kryminał wciągnąć na raz. I tak pewnie większość użytkowników serwisu zrobiła. Dlatego produkcja coraz bardziej oddala się od szczytu topki. Zajmuje aktualnie jej piąte miejsce. O dwa oczka wyprzedza ją natomiast nowość, a właściwie powrót uwielbianego serialu.

Na 2. sezon "Genialnej Morgan" polscy użytkownicy Disney+ akurat nie musieli długo czekać. Pierwsza odsłona zadebiutowała na platformie jeszcze w styczniu tego roku (parę miesięcy po wrześniowej, amerykańskiej premierze serialu), kiedy to serial został już przedłużony. Nowy odcinek pojawił się na platformie przed chwilą, dokładnie 7 września. Parę dni temu dołączył do niego kolejny, udowadniając, że - zgodnie z oryginalnym tytułem ("High Potential") - produkcja ma w sobie spory potencjał.

Na co ten potencjał? Na przykuwanie użytkowników Disney+ przed ekrany. 2. sezon "Genialnej Morgan" cieszy się sporym zainteresowaniem i zapowiada się, że - przynajmniej do końca swojej emisji na platformie - będzie się utrzymywał na wysokich miejscach topki. Zajmując aktualnie jej trzecią pozycję, wyprzedza o jedno oczko inną kryminalną nowość.

Wygląda wręcz na to, że "Genialna Morgan" na dobre rozbudziła apetyt użytkowników Disney+ na kryminały. Jakby po jej obejrzeniu subskrybenci chcieli więcej zagadek. Dlatego teraz - z lekkim opóźnieniem - odkrywają serial, który zadebiutował na platformie dzień po pierwszym odcinku 2. sezonu wspomnianej produkcji.

"Stacja zaginionych" przenosi nas do Francji przełomu lat 90. i 00. W Perpignan trzy młode kobiety zostają zamordowane w okolicach dworca kolejowego. Jedna - wpisująca się w profil ofiar mordercy - okazuje się zaginiona. Młoda policjantka rozpoczyna, jak się okaże, długie i żmudne śledztwo w tej sprawie, przez które serial nas przeprowadza na przestrzeni sześciu odcinków.

Ewidentnie więc użytkownicy Disney+ chcą teraz poznawać wszystko, co kryminalnego platforma ma im do zaoferowania. Dlatego tylko patrzeć, jak rzucają się na totalną świeżynkę. "Murdaugh: Śmierć w rodzinie", która 15 października zadebiutowała na platformie, wpisuje się w ich aktualne zainteresowania. W najbliższym czasie na pewno więc narobi rabanu w zestawieniu.

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Lilo i Stitch
  2. Elio
  3. Genialna Morgan
  4. Stacja zaginionych
  5. Breslau
  6. Thunderbolts
  7. Ratatuj
  8. W głowie się nie mieści
  9. Obcy: Ziemia
  10. Miasteczko Halloween
18.10.2025 09:01
Tagi: Co obejrzeć?DisneySeriale kryminalne
