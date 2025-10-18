REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie

W Los Angeles zorganizowany zostanie pokaz filmu "Bugonia", na który wejść mogli tylko ci widzowie, którzy zdecydowali się ogolić głowę lub już wcześniej byli łysi.

Anna Bortniak
buognia wstep dla lysych i ogolonych fryzjer kino pokaz
REKLAMA

"Bugonia" to nadchodzący film Yorgosa Lanthimosa, który niebawem trafi na wielkie ekrany. Reżyser zaangażował do niego Emmę Stone i Jesse'ego Plemonsa, czyli aktorów, którzy już niejednokrotnie mieli okazję z nim współpracować. A musi być to współpraca udana i ważna dla obu stron, skoro Stone zdecydowała się ogolić głowę na potrzeby tego projektu.

W najnowszym filmie greckiego reżysera Stone wciela się we wpływową prezeskę firmy farmaceutycznej, która zostaje porwana przez zwolenników teorii spiskowych. Kiedy kobieta zostaje przez nich uwięziona, porywacze golą jej głowę. I właśnie ten wątek w filmie stał się inspiracją dla jednego z amerykańskich kim, które postanowiło zorganizować specjalny pokaz.

REKLAMA

Pokaz Bugonii tylko dla tych, którzy ogolą głowę

Na profilu DoLA na Instagramie pojawiła się informacja, że kino The Culver Theater w Los Angeles zorganizuje wyjątkowy pokaz "Bugonii". Wstęp na salę będą mieli wyłącznie łysi, a ci, którzy zdecydują się ogolić głowę tuż przed seansem, będą mogli skorzystać z usług fryzjera w kinie.

Jesteś łysy, czy chcesz ogolić głowę? W poniedziałek, 20 października, wybierz się do The Culver Theatre na bezpłatny pokaz przedpremierowy filmu Bugonia - nowego filmu Focus Features - gorączkowy sen Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone i Jesse Plemonsem w rolach głównych. Masz włosy? Barber będzie na miejscu od 18:00, aby je ogolić. Seans rozpoczyna się o 20:00. To prawda. I tak, część seansu będzie filmowana

- poinformowano.

Proces golenia głowy nie był dla Stona najłatwiejszym doświadczeniem - było to dla niej wręcz bardzo osobiste i poruszające. Wszystko przez to, że jej matka zmagała się kiedyś z rakiem piersi i musiała wówczas ogolić głowę. W wywiadzie dla magazynu "Vogue" aktorka wspomniała, że było to dla niej "nie do pomyślenia" i że na myśl o swojej matce "rozpłakała się w przyczepie".

"Bugonia" to już czwarta współpraca Stone z Lanthimosem. Wcześniej pojawiła się w takich produkcjach jak "Faworyta", "Biedne istoty" i "Rodzaje życzliwości". W "Bugonii" Stone wciela się w rolę wpływowej prezeski firmy farmaceutycznej, która zostaje porwana i oskarżona o bycie kosmitką. W obsadzie znaleźli się również Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias i Alicia Silverstone.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
18.10.2025 11:49
Tagi: Emma StoneYorgos Lanthimos
Najnowsze
11:49
Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
Aktualizacja: 2025-10-18T11:49:12+02:00
11:15
Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
Aktualizacja: 2025-10-18T11:15:00+02:00
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA