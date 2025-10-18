Ładowanie...

"Bugonia" to nadchodzący film Yorgosa Lanthimosa, który niebawem trafi na wielkie ekrany. Reżyser zaangażował do niego Emmę Stone i Jesse'ego Plemonsa, czyli aktorów, którzy już niejednokrotnie mieli okazję z nim współpracować. A musi być to współpraca udana i ważna dla obu stron, skoro Stone zdecydowała się ogolić głowę na potrzeby tego projektu.

W najnowszym filmie greckiego reżysera Stone wciela się we wpływową prezeskę firmy farmaceutycznej, która zostaje porwana przez zwolenników teorii spiskowych. Kiedy kobieta zostaje przez nich uwięziona, porywacze golą jej głowę. I właśnie ten wątek w filmie stał się inspiracją dla jednego z amerykańskich kim, które postanowiło zorganizować specjalny pokaz.

Pokaz Bugonii tylko dla tych, którzy ogolą głowę

Na profilu DoLA na Instagramie pojawiła się informacja, że kino The Culver Theater w Los Angeles zorganizuje wyjątkowy pokaz "Bugonii". Wstęp na salę będą mieli wyłącznie łysi, a ci, którzy zdecydują się ogolić głowę tuż przed seansem, będą mogli skorzystać z usług fryzjera w kinie.

Jesteś łysy, czy chcesz ogolić głowę? W poniedziałek, 20 października, wybierz się do The Culver Theatre na bezpłatny pokaz przedpremierowy filmu Bugonia - nowego filmu Focus Features - gorączkowy sen Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone i Jesse Plemonsem w rolach głównych. Masz włosy? Barber będzie na miejscu od 18:00, aby je ogolić. Seans rozpoczyna się o 20:00. To prawda. I tak, część seansu będzie filmowana - poinformowano.

Proces golenia głowy nie był dla Stona najłatwiejszym doświadczeniem - było to dla niej wręcz bardzo osobiste i poruszające. Wszystko przez to, że jej matka zmagała się kiedyś z rakiem piersi i musiała wówczas ogolić głowę. W wywiadzie dla magazynu "Vogue" aktorka wspomniała, że było to dla niej "nie do pomyślenia" i że na myśl o swojej matce "rozpłakała się w przyczepie".

"Bugonia" to już czwarta współpraca Stone z Lanthimosem. Wcześniej pojawiła się w takich produkcjach jak "Faworyta", "Biedne istoty" i "Rodzaje życzliwości". W "Bugonii" Stone wciela się w rolę wpływowej prezeski firmy farmaceutycznej, która zostaje porwana i oskarżona o bycie kosmitką. W obsadzie znaleźli się również Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias i Alicia Silverstone.

Anna Bortniak 18.10.2025 11:49

