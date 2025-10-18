Pokaz Bugonii tylko dla łysych. Fryzjer będzie golił głowy w kinie
W Los Angeles zorganizowany zostanie pokaz filmu "Bugonia", na który wejść mogli tylko ci widzowie, którzy zdecydowali się ogolić głowę lub już wcześniej byli łysi.
"Bugonia" to nadchodzący film Yorgosa Lanthimosa, który niebawem trafi na wielkie ekrany. Reżyser zaangażował do niego Emmę Stone i Jesse'ego Plemonsa, czyli aktorów, którzy już niejednokrotnie mieli okazję z nim współpracować. A musi być to współpraca udana i ważna dla obu stron, skoro Stone zdecydowała się ogolić głowę na potrzeby tego projektu.
W najnowszym filmie greckiego reżysera Stone wciela się we wpływową prezeskę firmy farmaceutycznej, która zostaje porwana przez zwolenników teorii spiskowych. Kiedy kobieta zostaje przez nich uwięziona, porywacze golą jej głowę. I właśnie ten wątek w filmie stał się inspiracją dla jednego z amerykańskich kim, które postanowiło zorganizować specjalny pokaz.
Pokaz Bugonii tylko dla tych, którzy ogolą głowę
Na profilu DoLA na Instagramie pojawiła się informacja, że kino The Culver Theater w Los Angeles zorganizuje wyjątkowy pokaz "Bugonii". Wstęp na salę będą mieli wyłącznie łysi, a ci, którzy zdecydują się ogolić głowę tuż przed seansem, będą mogli skorzystać z usług fryzjera w kinie.
Jesteś łysy, czy chcesz ogolić głowę? W poniedziałek, 20 października, wybierz się do The Culver Theatre na bezpłatny pokaz przedpremierowy filmu Bugonia - nowego filmu Focus Features - gorączkowy sen Yorgosa Lanthimosa z Emmą Stone i Jesse Plemonsem w rolach głównych. Masz włosy? Barber będzie na miejscu od 18:00, aby je ogolić. Seans rozpoczyna się o 20:00. To prawda. I tak, część seansu będzie filmowana
- poinformowano.
Proces golenia głowy nie był dla Stona najłatwiejszym doświadczeniem - było to dla niej wręcz bardzo osobiste i poruszające. Wszystko przez to, że jej matka zmagała się kiedyś z rakiem piersi i musiała wówczas ogolić głowę. W wywiadzie dla magazynu "Vogue" aktorka wspomniała, że było to dla niej "nie do pomyślenia" i że na myśl o swojej matce "rozpłakała się w przyczepie".
"Bugonia" to już czwarta współpraca Stone z Lanthimosem. Wcześniej pojawiła się w takich produkcjach jak "Faworyta", "Biedne istoty" i "Rodzaje życzliwości". W "Bugonii" Stone wciela się w rolę wpływowej prezeski firmy farmaceutycznej, która zostaje porwana i oskarżona o bycie kosmitką. W obsadzie znaleźli się również Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias i Alicia Silverstone.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony
- Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
- Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
- Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
- Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek