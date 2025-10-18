Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie

Ładowanie...

Nie no, nie oszukujmy się. "Szczęsny" mistrz! Dokument o bramkarzu zawitał na Prime Video w piątek, 10 października. Od razu wzbudził ogromne zainteresowanie, bo zaraz po swojej premierze wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Przez jakiś czas się tam utrzymywał, ale potem przyszedł nowy odcinek spin-offu (anty)superbohaterskiego hitu serwisu.



2. sezon "Gen V" dopiero teraz łapie trochę szczęścia. Nowa odsłona spin-offu "The Boys" zadebiutowała na Prime Video jeszcze 17 września. Miała spory problem, żeby dostać się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Ciągle gdzieś koło niego krążyła, ale inne produkcje ją prześcigały. Aż w końcu udało jej się na niego wejść. No i zaraz spadła. Od tamtej pory wraca jedynie przy premierach nowych odcinków.

Dlatego właśnie w minioną środę 2. sezon "Gen V" wykopał z pierwszego miejsca topki Prime Video "Szczęsnego". Dokument spadł na drugą pozycję. Wciąż więc świetnie się ogląda. Można było się tego spodziewać. W końcu platforma Amazona ma już ten dryl dobrze przećwiczony. Film jest kolejną odsłoną jej trylogii piłkarskiej. Wcześniej dostaliśmy "Lewandowskiego - Nieznanego" i "Kubę". Oba cieszyły się sporym wzięciem. Teraz ich sukces udaje się serwisowi powtórzyć.

Ale "Szczęsny" nie jest osamotniony w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Prócz niego znajdziemy w zestawieniu jeszcze jeden polski film. W przeciwieństwie do niego "Nieprzyjaciel" stał się przebojem zupełnie niespodziewanie. Wpadł na platformę Amazona bez żadnych szumnych zapowiedzi (jak to film na licencji) i narobił sporego szumu. Choć niekoniecznie zasłużenie.

"Nieprzyjaciel" w styczniu gościł na ekranach kin. Nie podobał się krytykom, a i widzowie jakoś nie pałali do niego entuzjazmem. Ale gdy tylko trafił na Prime Video, użytkownicy platformy postanowili go sprawdzić. I nawet jeśli się na nim zawiedli, to jednak wciąż przykuwa ich uwagę. Początkowo miał ją znacznie większą, bo zaraz po premierze trafił na podium topki serwisu Amazona. Obecnie bliżej mu do jej końca.

Od "Szczęsnego" polski film oddziela akcyjniak od Shane'a Blacka "Nieczysta gra", komedia romantyczna "Do naprawy" i thriller sci-fi "Uległość". Tym samym "Nieprzyjaciel" zajmuje szóste miejsce zestawienia. Być może niedługo całkiem z topki wypadnie, ale na razie okazuje rodzimemu dokumentowi swoje wsparcie.

Coś tam jeszcze "Szczęsnego" i "Nieprzyjaciela" próbuje wspomóc polskie reality show. "Good Luck Guys" totalnie jest już jednak na wylocie, bo zajmuje dopiero ósme miejsce w topce. A tuż za nim znalazła się "Twoja wina" - druga odsłona serii young adultowych romansów, zapoczątkowana przez "Moją winę". Dlaczego użytkownicy Prime Video tyle czasu po premierze się nią zainteresowali? Odpowiedź jest prosta. Chcieli sobie ją przypomnieć przed pojawieniem się części trzeciej.

"Nasza wina" w miniony czwartek wpadła na Prime Video i od razu namieszała subskrybentom Prime Video w głowach. Zakochali się w niej od pierwszego wejrzenia. W zaledwie kilka godzin od swojej premiery wdrapała się do zestawienia. Co prawda na jego 10 miejsce, ale to wciąż wyczyn. Tylko patrzeć, aż przebije całą konkurencję. A sądząc po popularności poprzednich odsłon serii, jak już wdrapie się na samą górę topki platformy Amazona, to szybko z niej nie zejdzie. Nawet kolejny (finałowy już) odcinek 2. sezonu "Gen V" może jej nie zagrozić.



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Gen V Szczęsny Nieczysta gra Do naprawy Uległość Nieprzyjaciel Tego lata stałam się piękna Good Luck Guys Twoja wina Nasza wina

Rafał Christ 18.10.2025 08:15

