REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie

To jest polski tydzień na Prime Video. Rodzime produkcje świetnie sobie radzą w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. "Szczęsny" nawet dokopał się na szczyt zestawienia. Ale zaraz z niego spadł.

Rafał Christ
polskie filmy amazon prime video szczęsny co obejrzeć nasza wina
REKLAMA

Nie no, nie oszukujmy się. "Szczęsny" mistrz! Dokument o bramkarzu zawitał na Prime Video w piątek, 10 października. Od razu wzbudził ogromne zainteresowanie, bo zaraz po swojej premierze wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Przez jakiś czas się tam utrzymywał, ale potem przyszedł nowy odcinek spin-offu (anty)superbohaterskiego hitu serwisu.

2. sezon "Gen V" dopiero teraz łapie trochę szczęścia. Nowa odsłona spin-offu "The Boys" zadebiutowała na Prime Video jeszcze 17 września. Miała spory problem, żeby dostać się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Ciągle gdzieś koło niego krążyła, ale inne produkcje ją prześcigały. Aż w końcu udało jej się na niego wejść. No i zaraz spadła. Od tamtej pory wraca jedynie przy premierach nowych odcinków.

OGLĄDAJ PRIME VIDEO:
Prime Video
PRIME VIDEO
Prime Video
REKLAMA

Prime Video - co obejrzeć?

Dlatego właśnie w minioną środę 2. sezon "Gen V" wykopał z pierwszego miejsca topki Prime Video "Szczęsnego". Dokument spadł na drugą pozycję. Wciąż więc świetnie się ogląda. Można było się tego spodziewać. W końcu platforma Amazona ma już ten dryl dobrze przećwiczony. Film jest kolejną odsłoną jej trylogii piłkarskiej. Wcześniej dostaliśmy "Lewandowskiego - Nieznanego" i "Kubę". Oba cieszyły się sporym wzięciem. Teraz ich sukces udaje się serwisowi powtórzyć.

Ale "Szczęsny" nie jest osamotniony w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Prócz niego znajdziemy w zestawieniu jeszcze jeden polski film. W przeciwieństwie do niego "Nieprzyjaciel" stał się przebojem zupełnie niespodziewanie. Wpadł na platformę Amazona bez żadnych szumnych zapowiedzi (jak to film na licencji) i narobił sporego szumu. Choć niekoniecznie zasłużenie.

"Nieprzyjaciel" w styczniu gościł na ekranach kin. Nie podobał się krytykom, a i widzowie jakoś nie pałali do niego entuzjazmem. Ale gdy tylko trafił na Prime Video, użytkownicy platformy postanowili go sprawdzić. I nawet jeśli się na nim zawiedli, to jednak wciąż przykuwa ich uwagę. Początkowo miał ją znacznie większą, bo zaraz po premierze trafił na podium topki serwisu Amazona. Obecnie bliżej mu do jej końca.

Od "Szczęsnego" polski film oddziela akcyjniak od Shane'a Blacka "Nieczysta gra", komedia romantyczna "Do naprawy" i thriller sci-fi "Uległość". Tym samym "Nieprzyjaciel" zajmuje szóste miejsce zestawienia. Być może niedługo całkiem z topki wypadnie, ale na razie okazuje rodzimemu dokumentowi swoje wsparcie.

Coś tam jeszcze "Szczęsnego" i "Nieprzyjaciela" próbuje wspomóc polskie reality show. "Good Luck Guys" totalnie jest już jednak na wylocie, bo zajmuje dopiero ósme miejsce w topce. A tuż za nim znalazła się "Twoja wina" - druga odsłona serii young adultowych romansów, zapoczątkowana przez "Moją winę". Dlaczego użytkownicy Prime Video tyle czasu po premierze się nią zainteresowali? Odpowiedź jest prosta. Chcieli sobie ją przypomnieć przed pojawieniem się części trzeciej.

"Nasza wina" w miniony czwartek wpadła na Prime Video i od razu namieszała subskrybentom Prime Video w głowach. Zakochali się w niej od pierwszego wejrzenia. W zaledwie kilka godzin od swojej premiery wdrapała się do zestawienia. Co prawda na jego 10 miejsce, ale to wciąż wyczyn. Tylko patrzeć, aż przebije całą konkurencję. A sądząc po popularności poprzednich odsłon serii, jak już wdrapie się na samą górę topki platformy Amazona, to szybko z niej nie zejdzie. Nawet kolejny (finałowy już) odcinek 2. sezonu "Gen V" może jej nie zagrozić.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Gen V
  2. Szczęsny
  3. Nieczysta gra
  4. Do naprawy
  5. Uległość
  6. Nieprzyjaciel
  7. Tego lata stałam się piękna
  8. Good Luck Guys
  9. Twoja wina
  10. Nasza wina
REKLAMA
Rafał Christ
18.10.2025 08:15
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Polskie filmyPrime Videoyoung adult
Najnowsze
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
15:36
Nowy odcinek Grupy zadaniowej łamie serca. „Szczyt sztuki telewizyjnej”
Aktualizacja: 2025-10-14T15:36:00+02:00
14:09
Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-14T14:09:10+02:00
13:52
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin
Aktualizacja: 2025-10-14T13:52:30+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA