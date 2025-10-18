HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału

Ładowanie...

Gdy na dworze nie jest zbyt przyjemnie, pewnie mało komu chce się wychodzić. Serwisy streamingowe przygotowują się starannie na tę okoliczność i poszerzają swoje oferty. Wśród nich jest HBO Max, którego produkcje są chętnie oglądane przez polską publiczność. Wśród seriali czołówkę platformy stanowią m.in. "Grupa zadaniowa" i "Scheda", zaś gdy mowa o filmach, na czele stawki plasuje się "Oszukana przez męża", a tuż za tą produkcją "Twisters" oraz "Morderczy żar". Przedstawiamy nowości, które w ten weekend będzie można obejrzeć na HBO Max.

HBO Max: nowości - TOP 5

Annabelle

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: John R. Leonetti

Obsada: Annabelle Wallis, Ward Horton, Tony Amendola, Alfre Woodard, Eric Ladin

Ocena IMDb: 5.5/10

Film z wczesnego "Obecnościowersum", a technicznie rzecz biorąc, prequel i pierwszy spin-off "Obecności". Jak nietrudno się domyślić, w centrum akcji jest tytułowa lalka, którą Mia otrzymuje od męża w prezencie. Wkrótce ich dom staje się obiektem napadu ze strony okultystów, a to zdarzenie sprawi, że małżonkowie nie będą mogli już się czuć bezpiecznie we własnym domu. Napastnicy, wyznający szatana, obudzili bowiem Annabelle...

Odwilż, 3. sezon, odc. 1

Rok produkcji: 2022-

Liczba sezonów: 3

Twórcy: Xawery Żuławski, Marta Szymanek, Piotr Szymanek

Obsada: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Nikodem Rozbicki, Piotr Trojan

Ocena IMDb: 6.7/10

Trzeci sezon jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat właśnie zawitał na platformę HBO Max. Akcja trzeciego sezonu rozgrywa się rok po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Zawieja (Wajda) i trepa (Kotschedoff) znów będą musieli rozwikłać trudną i mroczną sprawę - ulice Szczecina zalewa bowiem fentanyl, a z czasem pojawiają się podejrzenia, że lokalny biznesmen może być w to zamieszany. Dla głównej, zdegradowanej zawodowo bohaterki, śledztwo staje się osobistą sprawą.

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Wes Anderson

Obsada: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill Murray, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright

Ocena IMDb: 7.1

Jak wygląda kino Wesa Andersona, każdy wie. A mimo tego wciąż jest to filmowy malarz, który przyciąga uwagę swoimi wizjami. Nie inaczej było z "Kurierem...", który pierwotnie miał zostać pokazany w Cannes, ale pandemia pokrzyżowała mu szyki. Fabuła filmu rozgrywa się po śmierci Arthura Howitzera Juniora, redaktora "Kuriera Francuskiego", w związku z czym zespół redakcyjny zbiera się, by napisać nekrolog. Pełne uroku dzieło, do którego znów zgromadzono doskonałą obsadę.

The Last Showgirl

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Gia Coppola

Obsada: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka, Dave Bautista, Brenda Song

Ocena IMDb: 6.5/10

Wielki powrót Pameli Anderson okazał się naprawdę wielki - aktorka została nawet nominowana do Złotego Globu za swoją rolę. Gia Coppola (nazwisko nieprzypadkowe) postanowiła opowiedzieć historię Shelly (Anderson) - uznanej tancerki rozbieranej rewii z Las Vegas. Kobieta jest prawdziwą pasjonatką, która traktuje to co robi, jak swoje powołanie, sztukę nawiązującą do francuskiej burleski. Wkrótce zapada decyzja o zdjęciu show, a tym samym - końcu kariery Shelly, która musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Ambulans

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 136 minut

Reżyser: Michael Bay

Obsada: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt, Keir O’Donnell

Ocena IMDb: 6.1/10

Nie od dziś wiadomo, że Michael Bay to spec od kina, w którym jest głośno i intensywnie. Nie inaczej jest w przypadku "Ambulansu", który jest przede wszystkim koncertem dwóch aktorów. Yahyi Abdul-Mateena II i Jake'a Gyllenhaala. Pierwszy wciela się w zdesperowanego weterana, który potrzebuje pieniędzy. Drugi - w jego brata z kryminalną przeszłością. Gdy zorganizowany przez nich napad kończy się fiaskiem, obaj porywają karetkę pogotowia z rannym funkcjonariuszem policji i sanitariuszką na pokładzie.

Adam Kudyba 18.10.2025 07:01

