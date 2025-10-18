HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Środek października, weekend na horyzoncie, brzydka pogoda za oknem - to okoliczności, które sprzyjają perspektywie zaszycia się w domu i skorzystania z oferty platform streamingowych. Sprawdzamy nowości, które HBO Max przygotowało dla swoich użytkowników.
Gdy na dworze nie jest zbyt przyjemnie, pewnie mało komu chce się wychodzić. Serwisy streamingowe przygotowują się starannie na tę okoliczność i poszerzają swoje oferty. Wśród nich jest HBO Max, którego produkcje są chętnie oglądane przez polską publiczność. Wśród seriali czołówkę platformy stanowią m.in. "Grupa zadaniowa" i "Scheda", zaś gdy mowa o filmach, na czele stawki plasuje się "Oszukana przez męża", a tuż za tą produkcją "Twisters" oraz "Morderczy żar". Przedstawiamy nowości, które w ten weekend będzie można obejrzeć na HBO Max.
HBO Max: nowości - TOP 5
Annabelle
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyser: John R. Leonetti
- Obsada: Annabelle Wallis, Ward Horton, Tony Amendola, Alfre Woodard, Eric Ladin
- Ocena IMDb: 5.5/10
Film z wczesnego "Obecnościowersum", a technicznie rzecz biorąc, prequel i pierwszy spin-off "Obecności". Jak nietrudno się domyślić, w centrum akcji jest tytułowa lalka, którą Mia otrzymuje od męża w prezencie. Wkrótce ich dom staje się obiektem napadu ze strony okultystów, a to zdarzenie sprawi, że małżonkowie nie będą mogli już się czuć bezpiecznie we własnym domu. Napastnicy, wyznający szatana, obudzili bowiem Annabelle...
Odwilż, 3. sezon, odc. 1
- Rok produkcji: 2022-
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Xawery Żuławski, Marta Szymanek, Piotr Szymanek
- Obsada: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Nikodem Rozbicki, Piotr Trojan
- Ocena IMDb: 6.7/10
Trzeci sezon jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat właśnie zawitał na platformę HBO Max. Akcja trzeciego sezonu rozgrywa się rok po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Zawieja (Wajda) i trepa (Kotschedoff) znów będą musieli rozwikłać trudną i mroczną sprawę - ulice Szczecina zalewa bowiem fentanyl, a z czasem pojawiają się podejrzenia, że lokalny biznesmen może być w to zamieszany. Dla głównej, zdegradowanej zawodowo bohaterki, śledztwo staje się osobistą sprawą.
Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Wes Anderson
- Obsada: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill Murray, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright
- Ocena IMDb: 7.1
Jak wygląda kino Wesa Andersona, każdy wie. A mimo tego wciąż jest to filmowy malarz, który przyciąga uwagę swoimi wizjami. Nie inaczej było z "Kurierem...", który pierwotnie miał zostać pokazany w Cannes, ale pandemia pokrzyżowała mu szyki. Fabuła filmu rozgrywa się po śmierci Arthura Howitzera Juniora, redaktora "Kuriera Francuskiego", w związku z czym zespół redakcyjny zbiera się, by napisać nekrolog. Pełne uroku dzieło, do którego znów zgromadzono doskonałą obsadę.
The Last Showgirl
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Gia Coppola
- Obsada: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka, Dave Bautista, Brenda Song
- Ocena IMDb: 6.5/10
Wielki powrót Pameli Anderson okazał się naprawdę wielki - aktorka została nawet nominowana do Złotego Globu za swoją rolę. Gia Coppola (nazwisko nieprzypadkowe) postanowiła opowiedzieć historię Shelly (Anderson) - uznanej tancerki rozbieranej rewii z Las Vegas. Kobieta jest prawdziwą pasjonatką, która traktuje to co robi, jak swoje powołanie, sztukę nawiązującą do francuskiej burleski. Wkrótce zapada decyzja o zdjęciu show, a tym samym - końcu kariery Shelly, która musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości.
Ambulans
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 136 minut
- Reżyser: Michael Bay
- Obsada: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt, Keir O’Donnell
- Ocena IMDb: 6.1/10
Nie od dziś wiadomo, że Michael Bay to spec od kina, w którym jest głośno i intensywnie. Nie inaczej jest w przypadku "Ambulansu", który jest przede wszystkim koncertem dwóch aktorów. Yahyi Abdul-Mateena II i Jake'a Gyllenhaala. Pierwszy wciela się w zdesperowanego weterana, który potrzebuje pieniędzy. Drugi - w jego brata z kryminalną przeszłością. Gdy zorganizowany przez nich napad kończy się fiaskiem, obaj porywają karetkę pogotowia z rannym funkcjonariuszem policji i sanitariuszką na pokładzie.
