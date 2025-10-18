REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału

Środek października, weekend na horyzoncie, brzydka pogoda za oknem - to okoliczności, które sprzyjają perspektywie zaszycia się w domu i skorzystania z oferty platform streamingowych. Sprawdzamy nowości, które HBO Max przygotowało dla swoich użytkowników.

Adam Kudyba
hbo max weekend top
REKLAMA

Gdy na dworze nie jest zbyt przyjemnie, pewnie mało komu chce się wychodzić. Serwisy streamingowe przygotowują się starannie na tę okoliczność i poszerzają swoje oferty. Wśród nich jest HBO Max, którego produkcje są chętnie oglądane przez polską publiczność. Wśród seriali czołówkę platformy stanowią m.in. "Grupa zadaniowa" i "Scheda", zaś gdy mowa o filmach, na czele stawki plasuje się "Oszukana przez męża", a tuż za tą produkcją "Twisters" oraz "Morderczy żar". Przedstawiamy nowości, które w ten weekend będzie można obejrzeć na HBO Max.

REKLAMA

HBO Max: nowości - TOP 5

REKLAMA

Annabelle

  • Rok produkcji: 2014
  • Czas trwania: 99 minut
  • Reżyser: John R. Leonetti
  • Obsada: Annabelle Wallis, Ward Horton, Tony Amendola, Alfre Woodard, Eric Ladin
  • Ocena IMDb: 5.5/10

Film z wczesnego "Obecnościowersum", a technicznie rzecz biorąc, prequel i pierwszy spin-off "Obecności". Jak nietrudno się domyślić, w centrum akcji jest tytułowa lalka, którą Mia otrzymuje od męża w prezencie. Wkrótce ich dom staje się obiektem napadu ze strony okultystów, a to zdarzenie sprawi, że małżonkowie nie będą mogli już się czuć bezpiecznie we własnym domu. Napastnicy, wyznający szatana, obudzili bowiem Annabelle...

Odwilż, 3. sezon, odc. 1

  • Rok produkcji: 2022-
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: Xawery Żuławski, Marta Szymanek, Piotr Szymanek
  • Obsada: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Nikodem Rozbicki, Piotr Trojan
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Trzeci sezon jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat właśnie zawitał na platformę HBO Max. Akcja trzeciego sezonu rozgrywa się rok po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Zawieja (Wajda) i trepa (Kotschedoff) znów będą musieli rozwikłać trudną i mroczną sprawę - ulice Szczecina zalewa bowiem fentanyl, a z czasem pojawiają się podejrzenia, że lokalny biznesmen może być w to zamieszany. Dla głównej, zdegradowanej zawodowo bohaterki, śledztwo staje się osobistą sprawą.

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun

  • Rok produkcji: 2021
  • Czas trwania: 108 minut
  • Reżyser: Wes Anderson
  • Obsada: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill Murray, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright
  • Ocena IMDb: 7.1

Jak wygląda kino Wesa Andersona, każdy wie. A mimo tego wciąż jest to filmowy malarz, który przyciąga uwagę swoimi wizjami. Nie inaczej było z "Kurierem...", który pierwotnie miał zostać pokazany w Cannes, ale pandemia pokrzyżowała mu szyki. Fabuła filmu rozgrywa się po śmierci Arthura Howitzera Juniora, redaktora "Kuriera Francuskiego", w związku z czym zespół redakcyjny zbiera się, by napisać nekrolog. Pełne uroku dzieło, do którego znów zgromadzono doskonałą obsadę.

The Last Showgirl

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 108 minut
  • Reżyser: Gia Coppola
  • Obsada: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka, Dave Bautista, Brenda Song
  • Ocena IMDb: 6.5/10

Wielki powrót Pameli Anderson okazał się naprawdę wielki - aktorka została nawet nominowana do Złotego Globu za swoją rolę. Gia Coppola (nazwisko nieprzypadkowe) postanowiła opowiedzieć historię Shelly (Anderson) - uznanej tancerki rozbieranej rewii z Las Vegas. Kobieta jest prawdziwą pasjonatką, która traktuje to co robi, jak swoje powołanie, sztukę nawiązującą do francuskiej burleski. Wkrótce zapada decyzja o zdjęciu show, a tym samym - końcu kariery Shelly, która musi się odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Ambulans

  • Rok produkcji: 2022
  • Czas trwania: 136 minut
  • Reżyser: Michael Bay
  • Obsada: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt, Keir O’Donnell
  • Ocena IMDb: 6.1/10

Nie od dziś wiadomo, że Michael Bay to spec od kina, w którym jest głośno i intensywnie. Nie inaczej jest w przypadku "Ambulansu", który jest przede wszystkim koncertem dwóch aktorów. Yahyi Abdul-Mateena II i Jake'a Gyllenhaala. Pierwszy wciela się w zdesperowanego weterana, który potrzebuje pieniędzy. Drugi - w jego brata z kryminalną przeszłością. Gdy zorganizowany przez nich napad kończy się fiaskiem, obaj porywają karetkę pogotowia z rannym funkcjonariuszem policji i sanitariuszką na pokładzie.

REKLAMA

Więcej o produkcjach HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
18.10.2025 07:01
Tagi: HBO MaxOdwilż
Najnowsze
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
15:36
Nowy odcinek Grupy zadaniowej łamie serca. „Szczyt sztuki telewizyjnej”
Aktualizacja: 2025-10-14T15:36:00+02:00
14:09
Trzymający w napięciu film to numer 1 na HBO Max. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-14T14:09:10+02:00
13:52
Ikoniczne horrory w Cinema City. Uwielbiane filmy wracają do kin
Aktualizacja: 2025-10-14T13:52:30+02:00
12:55
Użytkownicy wściekli na Prime Video. Serwis skasował aż 2 seriale akcji
Aktualizacja: 2025-10-14T12:55:43+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA