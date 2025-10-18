REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Najpiękniejszy film zeszłego roku nareszcie w streamingu. Jestem zachwycony

Do serwisu streamingowego Canal+ wpadł w tym tygodniu jeden z najpiękniejszych kinowych hitów zeszłego roku. Po raz pierwszy w ramach abonamentu - czyli bez dodatkowych opłat - Polacy mogą zapoznać się z najnowszym dziełem Viggo Mortensena, którego umiejętności reżyserskie dogoniły już te aktorskie.

Michał Jarecki
martwych nie boli canal plus online co obejrzeć w weekend vod
REKLAMA

„Martwych nie boli” („The Dead Don’t Hurt”) to drugi napisany, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Viggo Mortensena obraz, do którego przy okazji skomponował ścieżkę dźwiękową i w którym postanowił również zagrać. Ten uwielbiany człowiek renesansu wykazał się właściwie na każdej kreatywnej płaszczyźnie - bo film, o którym mowa, to prawdziwa perełka.

Artysta zaprezentował światu swoisty antywestern, lub też, jak kto woli, western rozliczający się ze swoimi korzeniami. „Martwych nie boli” to czuła i jednocześnie brutalną opowieść o przetrwaniu, miłości i wewnętrznej sile, rozgrywającą się w XIX-wiecznej Ameryce u progu wojny secesyjnej. Nasz gwiazdor wciela się się w Holgera Olsena, duńskiego imigranta, który zakochuje się w niezależnej, pełnej charakteru Francuzce z Kanady, Vivienne Le Coudy (w tej roli znakomita, niezmiennie naturalna Vicky Krieps). Ich wspólne, sielskie życie w odległej chacie w Nevadzie dobiega końca, gdy Holger wstępuje do armii Unii, a Vivienne - skazana tym samym na samotność w trudnych, niebezpiecznych warunkach - musi od teraz samodzielnie radzić sobie w świecie zdominowanym przez mężczyzn, siłę fizyczną i korupcję.

Bohaterka podejmuje pracę w saloonie w pobliskim miasteczku; tam musi stawić czoła różnorodnym formom przemocy.

REKLAMA

Martwych nie boli - opinia o filmie. Co obejrzeć w Canal+ w ten weekend?

Film Mortensena zmienia typową perspektywę gatunku: tym razem to nie mężczyzna z rewolwerem stoi w centrum opowieści. Reżysera interesuje codzienność Dzikiego Zachodu, samotność, cichy heroizm. Choć akcja rozgrywa się w westernowych realiach, to nie znajdziemy tu patosu ani efektownych pojedynków. Zamiast tego artysta proponuje opowieść o dobroci, przebaczeniu i moralnej odwadze - cnotach rzadko uwypuklanych przez konwencję.

Jest też obraz Mortensena hołdem dla wrażliwości, dla tego specyficznego rodzaju siły, która nie niesie ze sobą przemocy. Tym samym okazuje się obrazem przekornym. Filmowcowi nie wystarczyło jednak przyjęcie wyróżniającej się na tle gatunkowych standardów perspektywy; cały jego scenariusz ucieka od schematów lub wykorzystuje je, by pokazać coś zaskakującego, odświeżającego. Na przykład intrygującą refleksję na temat wartości uczciwego, prostego życia.

Zastosowano tu nielinearną strukturę narracyjną; retrospekcje przeplatają się z teraźniejszością, co pomaga spojrzeć głębiej w tych wiarygodnych, przekonujących bohaterów. W ten sposób dopełnia się obraz motywacji ich działań. Film „Martwych nie boli” w ogóle w sporej części pochyla się nad kwestią konsekwencji - w tym wypadku decyzji podejmowanych w trudnych historycznie warunkach. Nie szuka jednak trywialnych odpowiedzi, przewidywalnych rozwiązań. Ba, banałów tu w ogóle nie uświadczymy - Mortensen skutecznie omija typowe dla gatunku rozwiązania, stawiając na dłuższe, zniuansowane interakcje między postaciami, które - w przeciwieństwie do wielu obrazów z akcją osadzoną w epoce - nie kierują się sposobem myślenia ludzi z wieków XX czy XXI. Nie muszę chyba mówić, jak bardzo uautentycznia to obraz (a przy okazji podkreśla uniwersalność emocji, które kierują bohaterami).

Z formalnego punktu widzenia „The Dead Don’t Hurt” jest dziełem przemyślanym i dopieszczonym w każdym detalu. Kamera Marcela Zyskinda z malarską wrażliwością rejestruje surowe pejzaże Nevady - świat, który jest zarówno piękny, jak i bezlitosny. Estetyka filmu przywodzi na myśl klasyków gatunku, ale reżyser świadomie rezygnuje z widowiskowości na rzecz spokoju i prostoty kadrów, pod tym akurat względem czerpiąc z korzeni, przywracając westernowi utraconą elegancję i duchową głębię.

Największą siłą filmu jest jednak Vicky Krieps. Jej Vivienne jest postacią kompletną, prawdziwą, silną w sposób odstający od współczesnych męczących klisz. Aktorka wnosi do tej kreacji miks delikatności i niezłomności - przypomina, że prawdziwy heroizm może mieć twarz nierzucającej się w oczy kobiety. Mortensen zaś potwierdza, że jego talent nie kończy się na aktorstwie. Jako reżyser i autor scenariusza wykazał się dojrzałością, empatią i świadomością formy, tworząc film nie tylko emocjonalnie bogaty i poruszający, lecz także niezwykle piękny w swojej skromności i sposobie realizowania podjętej tematyki. Warto.

Dead Don't Hurt: obsada filmu

  • Viggo Mortensen jako Holger Olsen
  • Vicky Krieps jako Vivienne Le Coudy
  • Solly McLeod jako Weston Jeffries
  • Garret Dillahunt jako Alfred Jeffries
  • Danny Huston jako Mayer
  • W. Earl Brown jako Lusk
  • Shaun Smyth jako narzeczony Vivienne
  • Colin Morgan jako porucznik
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
18.10.2025 11:15
Tagi: Canal+Canal+ OnlineViggo MortensenWestern
Najnowsze
10:11
Świetny serial HBO to adaptacja bestsellera. Nikt nie wie, kto go napisał
Aktualizacja: 2025-10-18T10:11:00+02:00
9:01
Fani Disney+ włączają tryb kryminalny. Są na tropie świetnych seriali
Aktualizacja: 2025-10-18T09:01:00+02:00
8:15
Polska mistrzem Prime Video? Nasze filmy rządzą na platformie
Aktualizacja: 2025-10-18T08:15:00+02:00
7:01
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym wielki powrót polskiego kryminału
Aktualizacja: 2025-10-18T07:01:00+02:00
19:03
Nowy film o MMA walczy o mistrzostwo. Ale sam się nokautuje
Aktualizacja: 2025-10-17T19:03:00+02:00
17:41
Nasza wina to romans, w którym namiętność poszła spać o 21:00. Tragedia
Aktualizacja: 2025-10-17T17:41:00+02:00
16:19
Wstrząsający film właśnie trafił na Netfliksa. To prawdziwa historia
Aktualizacja: 2025-10-17T16:19:00+02:00
15:35
Jak wy oglądacie te tureckie seriale na Netfliksie? 2 razy cofałam odcinek
Aktualizacja: 2025-10-17T15:35:00+02:00
14:26
Moja wina 4: czy będzie kolejna część hitu Prime Video? Są dobre wieści
Aktualizacja: 2025-10-17T14:26:38+02:00
13:21
Myśleliście, że Odwilż nie może być lepsza? To patrzcie na 3. sezon
Aktualizacja: 2025-10-17T13:21:30+02:00
12:44
Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 najciekawszych nowości
Aktualizacja: 2025-10-17T12:44:24+02:00
10:36
Podbiła Prime Video w 1 dzień. Nowa część (kiepskiej) serii filmów już jest
Aktualizacja: 2025-10-17T10:36:59+02:00
9:39
Pentagon bombarduje serial Netfliksa. Na razie słowami
Aktualizacja: 2025-10-17T09:39:40+02:00
9:29
Wielka zmiana w Milionerach. Będzie dużo łatwiej
Aktualizacja: 2025-10-17T09:29:55+02:00
20:46
The Office PL, sezon 5.: kiedy premiera? Jest data, to już niedługo
Aktualizacja: 2025-10-16T20:46:59+02:00
20:27
Obejrzałem nową komedię reżysera 1670. Zrobiłem hehe
Aktualizacja: 2025-10-16T20:27:52+02:00
17:44
Netflix, jak ci się to udało? Nowy sezon thrillera politycznego wessał mnie jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-16T17:44:18+02:00
16:22
Ten kryminał kostiumowy to prawdziwy klejnot. Obejrzysz go za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T16:22:00+02:00
15:37
Golden w Drugiej Furiozie zakochał się w obrazie. Wyjaśniamy, o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-16T15:37:33+02:00
14:20
Łukasz Simlat w Furiozie 2 jest gliniarzem absolutnym. To nie pierwsza taka rola
Aktualizacja: 2025-10-16T14:20:00+02:00
13:46
Czy Netflix zrobi Furiozę 3? Scenariusz jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-10-16T13:46:20+02:00
13:19
Netflix dowiózł nową odsłonę polskiego hitu. Użytkownicy mają ciarki
Aktualizacja: 2025-10-16T13:19:00+02:00
12:35
Widziałem nowy rozdział Gliny. To ciągle mój ulubiony serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-16T12:35:42+02:00
11:23
Naga broń w VOD. Gdzie obejrzeć najlepszą komedię roku?
Aktualizacja: 2025-10-16T11:23:03+02:00
9:49
Mark Ruffalo uratował Woody'ego Harrelsona. Prawdziwy superbohater
Aktualizacja: 2025-10-16T09:49:12+02:00
8:59
Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki
Aktualizacja: 2025-10-16T08:59:13+02:00
19:53
Najdłuższy kryminał Prime Video dostanie nowy spin-off. Ostatni był hitem tych wakacji
Aktualizacja: 2025-10-15T19:53:30+02:00
18:11
Furioza 2: o co chodzi w zakończeniu? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-15T18:11:00+02:00
16:11
Golden to polski Joker. Damięcki przeszedł samego siebie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:11:00+02:00
14:01
Disney pogrzebie swoją franczyzę. To był gwóźdź do trumny
Aktualizacja: 2025-10-15T14:01:00+02:00
13:18
Ten serial jest lepszy od The Walking Dead. Dziś jego polska premiera
Aktualizacja: 2025-10-15T13:18:05+02:00
12:48
Kto należy do ekipy Dre$$code? Wszyscy członkowie
Aktualizacja: 2025-10-15T12:48:04+02:00
12:24
HBO Max dodaje mocne nowości. Nareszcie wraca polski serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-15T12:24:15+02:00
10:34
Trylogia winnych: gdzie obejrzeć? To koniec uwielbianej i bardzo złej serii
Aktualizacja: 2025-10-15T10:34:41+02:00
10:07
Furioza 2 to nie jest kontynuacja. Wyjaśniamy o co chodzi
Aktualizacja: 2025-10-15T10:07:42+02:00
9:17
Instagram chce chronić dzieci. Filmy będą objęte kontrolą rodzicielską
Aktualizacja: 2025-10-15T09:17:55+02:00
9:01
Widziałem Drugą Furiozę i powiem tak: witajcie w sektorze gangsterów
Aktualizacja: 2025-10-15T09:01:00+02:00
19:11
Oszukana przez męża z HBO Max to film na faktach. Aż trudno w to uwierzyć
Aktualizacja: 2025-10-14T19:11:00+02:00
18:03
Pasja 2: Gibson wymienił obsadę. Do roli Maryi zatrudnił Polkę
Aktualizacja: 2025-10-14T18:03:14+02:00
17:01
The Floor: sezon 3. dostępny online. Gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-10-14T17:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA