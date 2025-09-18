REKLAMA
Dlaczego w 2. sezonie 1670 Stanisława gra inny aktor? To nie sprawka Andrzeja

W 2. sezonie "1670" do swoich ról powrócili wszyscy aktorzy oprócz jednego - w obsadzie zabrakło Michała Balickiego, który wcielał się w rolę Stanisława, brata Anieli i Jakuba. Dlaczego zastąpił go inny aktor? Reżyser wyjaśnił, co stało się ze poprzednim odtwórcą uwielbianego bohatera.

Anna Bortniak
1670 dlaczego stanislawa gra inny aktor
W serwisie Netflix zadebiutował długo wyczekiwany 2. sezon serialu "1670", na który czekało setki tysięcy Polaków. Produkcja, która zadebiutowała pod koniec 2023 roku, podbiła serca widzów, dzięki czemu twórcy zdecydowali się nakręcić nie jeden, a dwa dodatkowe sezony - tak, w dniu premiery obecnej odsłony, Netflix ogłosił, że "1670" doczeka się 3. sezonu. Chłopi będą mieli sporo roboty na planie.

Nowe odcinki mogły mimo wszystko zasmucić widzów - okazało się bowiem, że na plan nie wrócił aktor, który odgrywał jednego z uwielbianych bohaterów serialu. Mowa o Michale Balicki, który wcielał się w Stanisława. Dlaczego nie pojawił się w 2. sezonie "1670"? Wyjaśnił to reżyser.

Dlaczego w 2. sezonie 1670 jest inny Stanisław?

Maciej Buchwald, reżyser "1670", był gościem festiwalu Nowe Horyzonty, który odbył się w lipcu. Twórca wziął wówczas udział w spotkaniu z widzami, podczas którego wyjaśnił, dlaczego Michał Balicki nie mógł uczestniczyć w nagrywkach do 2. sezonu:

Zmiana obsadowa wynikała tylko i wyłącznie z konfliktów kalendarzowych. Michał Balicki, jak pewnie wiecie, ma główną rolę w innym serialu, innego producenta i innego serwisu streamingowego. Niestety zdjęcia odbywały się w tym samym czasie. Tam miał kilkadziesiąt dni, u nas też ich miał kilkadziesiąt. Próbowaliśmy to połączyć, niestety się nie udało. W związku z tym musiał się pojawić nowy Stanisław, którego gra wspaniale Filip Zaręba

- powiedział.

Mówiąc o innym serialu, Buchwald miał na myśli "Edukację XD". W produkcji od CANAL+ Balicki wciela się w Stomila, najlepszego przyjaciela Malcolma, czyli jedną z głównych ról.

Balickiego zastąpił "nowy Stanisław" - Filip Zaręba. Wcześniej można go było zobaczyć w popularnym serialu spod szyldu CANAL+, czyli "The Office PL". Jego występ został przez ekipę odebrany pozytywnie:

Jesteśmy dumni z Filipa i z tego jak sobie poradził. To była w ogóle piękna sytuacja, ponieważ Filipa Zarębę pokazał nam na pewnym castingu Kordian Kondziela - reżyser odcinków 5-8 pierwszego sezonu. Filip wystąpił w debiucie fabularnym Kordiana, filmie "LARP", i się nim zachwyciliśmy już na zdjęciach próbnych. To nie było łatwe - wejść na plan serialu tak dużego, wobec którego są takie oczekiwania, będąc jednym z najmłodszych członków obsady. Ale poradził sobie fantastycznie. Wszyscy go pokochaliśmy

- podkreślił Buchwald

Akcja 2. sezonu "1670" rozgrywa się latem. Adamczysze daleko jest jednak do stwierdzenia "wsi spokojna, wsi wesoła" - wszystko przez Jana Pawła, który decyduje się zorganizować dożynki królewskie, po cichu licząc na to, że pozwolą mu one objąć ważne polityczne stanowisko. Zaplanowanie masowej imprezy okazuje się być jednak trudniejsze, niż przypuszczał.

Anna Bortniak
18.09.2025 10:34
