Kiedy 3. sezon serialu 1670? Wszystko, co już wiemy

Najnowszy sezon serialu 1670 właśnie wylądował w serwisie Netflix. 2. seria po raz kolejny pokazała losy Jana Pawła Adamczewskiego i jego rodziny. Premierowa seria okazała się gigantycznym sukcesem. Tak dużym, że Netflix niemal od razu zapowiedział, że możemy spodziewać się kolejnego sezonu, a niedługo później potwierdził, że na nim się nie skończy i zapowiedział, że powstanie również 3. seria.

1670 – kiedy 3. sezon?

Wraz z ogłoszeniem zamówienia 3. sezonu Netflix podał też wstępną datę premiery. Ma to być 2026 rok. Niestety w tym momencie nie mamy bliższej daty premiery.

Możemy jednak się spodziewać, że kolejny sezon pojawi się późną jesienią lub wczesną zimą.



O czym opowie 3. sezon?

W 2. serialu dostaliśmy więcej tego samego. Twórcy jednak postanowili trochę inaczej podejść do rozwoju swoich bohaterów. Po pierwsze w okolicach finału w ich życiach zaszły pewne poważne zmiany, a po drugie owe zmiany wynikały nie bezpośrednio z pędzącej na łeb na szyję fabuły, a z istotnej przemiany, która zaszła w bohaterach. Żeby nie spoilerować za bardzo, powiem tylko, że każdy z bohaterów przeszedł taką drogę, która nakazuje im na jakiś czas opuścić Adamczychę.

Taki finał sprawia, że przyszłość, mimo zakończonego satysfakcjonująco głównego wątku sezonu, pozostaje niejasna. Jest więc niemal pewne, że twórcy mieli ten komfort, że mogli pisać 2. sezon z myślą o kolejnym, a przecież nie jest to tak częsta praktyka, jakbyśmy chcieli.

Jest więc niemal pewne, że bohaterowie będą musieli stoczyć walkę o to, aby odzyskać rodzinę i choć odrobinę zminimalizować emocjonalne straty, jakie ponieśli. Kluczowe pytania dotyczą zwłaszcza losów Jakuba (Michał Sikorski) i Anieli (Martyna Byczkowska), bo to ich plany i marzenia wykraczają daleko poza Adamczychę.

Konrad Chwast 17.09.2025 19:59

