REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Kiedy 3. sezon serialu 1670? Wszystko, co już wiemy

Będzie 3. sezon serialu „1670”. Netflix oficjalnie potwierdził, że uwielbiana polska produkcja doczeka się kontynuacji. Kiedy możemy się go spodziewać?

Konrad Chwast
1670 sezon 3 kiedy
REKLAMA

Najnowszy sezon serialu 1670 właśnie wylądował w serwisie Netflix. 2. seria po raz kolejny pokazała losy Jana Pawła Adamczewskiego i jego rodziny. Premierowa seria okazała się gigantycznym sukcesem. Tak dużym, że Netflix niemal od razu zapowiedział, że możemy spodziewać się kolejnego sezonu, a niedługo później potwierdził, że na nim się nie skończy i zapowiedział, że powstanie również 3. seria.

REKLAMA

1670 – kiedy 3. sezon?

Wraz z ogłoszeniem zamówienia 3. sezonu Netflix podał też wstępną datę premiery. Ma to być 2026 rok. Niestety w tym momencie nie mamy bliższej daty premiery.

Możemy jednak się spodziewać, że kolejny sezon pojawi się późną jesienią lub wczesną zimą.

Czytaj także: 1670, sezon 2. - recenzja. Czy Jan Paweł wciąż jest tak samo zabawny?

O czym opowie 3. sezon?

W 2. serialu dostaliśmy więcej tego samego. Twórcy jednak postanowili trochę inaczej podejść do rozwoju swoich bohaterów. Po pierwsze w okolicach finału w ich życiach zaszły pewne poważne zmiany, a po drugie owe zmiany wynikały nie bezpośrednio z pędzącej na łeb na szyję fabuły, a z istotnej przemiany, która zaszła w bohaterach. Żeby nie spoilerować za bardzo, powiem tylko, że każdy z bohaterów przeszedł taką drogę, która nakazuje im na jakiś czas opuścić Adamczychę.

Taki finał sprawia, że przyszłość, mimo zakończonego satysfakcjonująco głównego wątku sezonu, pozostaje niejasna. Jest więc niemal pewne, że twórcy mieli ten komfort, że mogli pisać 2. sezon z myślą o kolejnym, a przecież nie jest to tak częsta praktyka, jakbyśmy chcieli.

Jest więc niemal pewne, że bohaterowie będą musieli stoczyć walkę o to, aby odzyskać rodzinę i choć odrobinę zminimalizować emocjonalne straty, jakie ponieśli. Kluczowe pytania dotyczą zwłaszcza losów Jakuba (Michał Sikorski) i Anieli (Martyna Byczkowska), bo to ich plany i marzenia wykraczają daleko poza Adamczychę.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Konrad Chwast
17.09.2025 19:59
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
19:14
Kiedy premiera 3. sezonu Odwilży? Uwielbiany kryminał wraca
Aktualizacja: 2025-09-17T19:14:53+02:00
16:59
Wielki marsz - recenzja. To jedna z najlepszych adaptacji prozy Kinga?
Aktualizacja: 2025-09-17T16:59:49+02:00
15:20
Ukradł pracę Banksy'ego w 30 sekund, a teraz stanie przed sądem
Aktualizacja: 2025-09-17T15:20:46+02:00
14:23
3. sezon Rodu smoka ma potwierdzoną datę premiery. Najwyższy czas
Aktualizacja: 2025-09-17T14:23:57+02:00
12:01
Użytkownicy Prime Video zarywali nockę, żeby obejrzeć finał największego hitu lata
Aktualizacja: 2025-09-17T12:01:00+02:00
10:58
Film Netfliksa o wampirach z gwiazdorską obsadą jednak dostanie sequel? Reżyser zabiera głos
Aktualizacja: 2025-09-17T10:58:29+02:00
10:41
Nowy film Colina Farrella i Margot Robbie zrównany z ziemią. Wielka finansowa wtopa?
Aktualizacja: 2025-09-17T10:41:29+02:00
10:04
Kultowa Anakonda powróci, ale… jako komedia? Zaskakująca obsada
Aktualizacja: 2025-09-17T10:04:43+02:00
9:47
Nazywa się go najlepszym horrorem tego roku. Zaraz trafi na VOD
Aktualizacja: 2025-09-17T09:47:31+02:00
9:01
1670, sezon 2. - recenzja. Czy Jan Paweł wciąż jest tak samo zabawny?
Aktualizacja: 2025-09-17T09:01:00+02:00
8:31
Nowy Superman lada dzień wpadnie na HBO Max. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-09-17T08:31:39+02:00
7:43
Apple pokazał, jak się robi telewizję w czasach cholernego AI
Aktualizacja: 2025-09-17T07:43:33+02:00
19:22
Franz Kafka - widzieliśmy polskiego kandydata do Oscara. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-16T19:22:10+02:00
18:31
Thriller Netfliksa to dziwny eksperyment. Zaskoczyło mnie to rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-09-16T18:31:00+02:00
18:05
Cooper Hoffman to nowa gwiazda kina. Coś więcej niż sławne nazwisko
Aktualizacja: 2025-09-16T18:05:00+02:00
17:31
Drelich: harmonogram emisji serialu. Ile będzie odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-16T17:31:00+02:00
16:56
Gen V, sezon 2.: opinia. Trudny powrót do świata The Boys
Aktualizacja: 2025-09-16T16:56:20+02:00
15:50
Widzowie HBO Max oglądają na potęgę polskie komedie. W kinach króluje 3. część
Aktualizacja: 2025-09-16T15:50:22+02:00
14:40
Robert Redford nie żyje. Legendarny aktor miał 89 lat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:40:24+02:00
14:24
Najlepszy film tego roku wreszcie w streamingu. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat
Aktualizacja: 2025-09-16T14:24:52+02:00
13:47
Zwiastun serialu o Edzie Geinie przeraża, ale nie tak, jak powinien
Aktualizacja: 2025-09-16T13:47:28+02:00
11:53
Ten film ledwo trafił do kin, a zaraz wleci na VOD. Nie minie nawet miesiąc
Aktualizacja: 2025-09-16T11:53:10+02:00
11:25
Najlepsze filmy romantyczne na Netfliksie. Ranking produkcji o miłości
Aktualizacja: 2025-09-16T11:25:17+02:00
10:28
Czwartkowy Klub Zbrodni 2. Do filmu może wrócić uwielbiana postać
Aktualizacja: 2025-09-16T10:28:50+02:00
9:31
Spotify naprawił darmową wersję. Znika najbardziej irytujące ograniczenie
Aktualizacja: 2025-09-16T09:31:11+02:00
9:19
Oszust z Tindera aresztowany. Był ścigany listem gończym
Aktualizacja: 2025-09-16T09:19:10+02:00
8:53
Terminator obiecał, że wróci i rzeczywiście wraca. A z nim słynny reżyser
Aktualizacja: 2025-09-16T08:53:30+02:00
19:53
Drelich to serial z potencjałem. Oby TVP nie zmarnowała tej szansy
Aktualizacja: 2025-09-15T19:53:07+02:00
18:15
Widzowie odkrywają najlepszy feel good movie na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-15T18:15:00+02:00
16:15
Użytkownicy Prime Video zarywają nocki dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:00+02:00
16:14
Promocja Disney+. Przez 3 miesiące płacisz 9,99 zł. Co obejrzeć w tym czasie?
Aktualizacja: 2025-09-15T16:14:04+02:00
15:21
Użytkownicy Netfliksa dawno nie widzieli tak kiczowatego romcomu. Są zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-15T15:21:00+02:00
15:11
Polski kandydat do Oscara wybrany. To on zawalczy o statuetkę
Aktualizacja: 2025-09-15T15:11:39+02:00
14:33
Wojenny serial CANAL+ powstał w oparciu o komiks. To nowość serwisu
Aktualizacja: 2025-09-15T14:33:33+02:00
14:13
Toy Story zaczęło się, gdy byłem dzieckiem, skończy się, jak będę starcem
Aktualizacja: 2025-09-15T14:13:00+02:00
13:40
Uwielbiany i bardzo niegrzeczny serial wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-15T13:40:33+02:00
12:55
Eurowizja 2026 zagrożona - kraje zapowiadają bojkot. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-09-15T12:55:23+02:00
12:51
Co z Batmanem 2? Matt Reeves ma dla was zaskakujące informacje
Aktualizacja: 2025-09-15T12:51:48+02:00
11:13
Rolnik (znowu) szuka żony. To może być najlepsza edycja ze wszystkich
Aktualizacja: 2025-09-15T11:13:11+02:00
9:37
Najmłodszy zwycięzca Emmy. Kim jest Owen Cooper?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:37:34+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA