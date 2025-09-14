REKLAMA
Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen

To polski fenomen tylko dlatego, że powstał w naszym kraju. W rzeczywistości jednak mówimy o fenomenie na skalę światową. "1670" wreszcie powraca na Netfliksa z długo wyczekiwanym 2. sezonem. Możecie już powoli zapominać o dotychczasowych hitach platformy.

Rafał Christ
1670 2 sezon netflix co obejrzeć premiera
Niedawno "Wednesday" wróciła z kolejnymi odcinkami 2. sezonu. Nic dziwnego, że to obecnie najpopularniejszy serial na Netfliksie. W końcu mówimy tu o kontynuacji najchętniej oglądanego serialu anglojęzycznego platformy wszech czasów. Użytkownicy serwisu z całego świata się na nią rzucili - również ci z Polski. Ale kto w naszym kraju zechce ją dalej oglądać, skoro do usługi powraca teraz najsłynniejszy Jan Paweł w historii?

Trudno sobie wyobrazić, żeby w przyszłym tygodniu 2. sezon "Wednesday" wciąż okupował pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju, skoro dostaniemy nowe odcinki "1670". One akurat powstały nie dla użytkowników światowych, ale tych konkretnie z Polski. Polacy się jej domagali i Polacy ją dostali. Normalnie to się nie zdarza.

Netflix - co obejrzeć?

Nie chodzi o to, że Netflix nas nie lubi. Wręcz przeciwnie. Po prostu platformę rzadko interesują lokalne wyniki seriali. Przy zamawianiu kolejnych sezonów danych produkcji, bierze zazwyczaj pod uwagę, jak sobie radziły na świecie. A "1670" globalnym hitem nie było. Pierwsza odsłona dobrze (a wręcz genialnie) obejrzała się jedynie w Polsce. Rodzimi użytkownicy wręcz oszaleli na jej punkcie i głośno domagali się kolejnych odcinków. I one właśnie teraz nadchodzą.

Co w nich zobaczymy? Cóż, w Adamczysze nastało lato. Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej (całości) wsi może spełniać wszystkie swoje zachcianki. Ale wystarczająco dobrze go znamy, żeby wiedzieć, że to mu nie wystarczy. Teraz chce zdobyć ważne polityczne stanowisko, co skłania go do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Po drodze czeka go jednak mnóstwo kłopotów. Głównie wynikających z niego samego, ale kryjące się z sekretami żona z córką i pełni ambicji synowie też zadania mu nie ułatwiają.

Każdy, kto oglądał pierwsze odcinki "1670", czyli - nie przymierzając - każdy Polak, wie, że 2. sezon będzie doskonałym prezentem na koniec lata. To idealny sposób na jego pożegnanie i przywitanie nadchodzącej jesieni. O ile oczywiście nowa odsłona produkcji dorówna poziomem poprzedniej. Ale przecież w tym wypadku Netflix fuszerki by nie odwalił, nie? Wie, że grozi to tłumem wkurzonych Polaków pod siedzibą. Z widłami i pochodniami.

Spokojni o jakość nowych odcinków "1670" możemy więc już wypatrywać ich na platformie. Pojawią się na Netfliksie w najbliższą środę, 17 września. Szykujcie się na bindżowanie całego 2. sezonu. A potem oglądanie go jeszcze raz. Nie zwlekajcie z pierwszym, drugim, a nawet trzecim seansem. Serwis ma przecież też inne asy w rękawie, których nie chcielibyście przegapić.

Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Dlatego po zapoznaniu się z nowymi odcinkami "1670" będziemy mogli spokojnie sięgnąć po serial kryminalny, który zadebiutuje na Netfliksie dzień po polskiej produkcji. W końcu uwielbiamy kryminały niemal tak jak wizyty w Adamczysze. Dlatego pewnie rzucimy się na "Black Rabbit".

Amerykański serial kryminalny zapowiada się nad wyraz smakowicie. Opowiada historię restauratora, który zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami siedzącymi mu na ogonie. Nie dość, że fabuła brzmi wciągająco, to jeszcze na ekranie zobaczymy wielkie gwiazdy. W główne role wcielają się przecież Jude Law i Jason Bateman. Nawet Jan Paweł by to więc oglądał.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025
  • Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025
  • Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025
  • Całus albo śmierć 09/09/2025
  • Negocjator 09/09/2025
  • Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025
  • Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025
  • Zabite 10/09/2025
  • Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025
  • Akademia łotrów 11/09/2025
  • Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025
  • Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025
  • Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025
  • Piękna i szalona 12/09/2025
  • Piękna i Bester 12/09/2025
  • Nie ten Paryż 12/09/2025
  • Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025
  • Ty i wszystko inne 12/09/2025
  • Klątwy 12/09/2025
  • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Spuszczone ze smyczy 16/09/2025
  • Siódmy syn 17/09/2025
  • Inside 17/09/2025
  • Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2 17/09/2025
  • Next Gen Chef 17/09/2025
  • 1670: Sezon 2 17/09/2025
  • Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu 17/09/2025
  • Ten sam dzień z tobą 18/09/2025
  • Black Rabbit 18/09/2025
  • Miłość platoniczna 18/09/2025
  • Na podbój Bollywood 18/09/2025
  • Obecność 2 18/09/2025
  • Czarne bractwo. BlacKkKlansman 18/09/2025
  • Obecność 18/09/2025
  • Little Angel: Część 6 18/09/2025
  • Maria, Królowa Szkotów 19/09/2025
  • Uciekaj! 19/09/2025
  • Może tak, może nie 19/09/2025
  • Nawiedzony biznes 19/09/2025
  • Bunkier miliarderów 19/09/2025
  • Dyktator 20/09/2025
  • Człowiek w ogniu 21/09/2025
  • Oppenheimer 21/09/2025
  • Hop 21/09/2025
Rafał Christ
14.09.2025 10:02
Tagi: Co obejrzeć?Polskie komedieSeriale Netflix
