Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen
To polski fenomen tylko dlatego, że powstał w naszym kraju. W rzeczywistości jednak mówimy o fenomenie na skalę światową. "1670" wreszcie powraca na Netfliksa z długo wyczekiwanym 2. sezonem. Możecie już powoli zapominać o dotychczasowych hitach platformy.
Niedawno "Wednesday" wróciła z kolejnymi odcinkami 2. sezonu. Nic dziwnego, że to obecnie najpopularniejszy serial na Netfliksie. W końcu mówimy tu o kontynuacji najchętniej oglądanego serialu anglojęzycznego platformy wszech czasów. Użytkownicy serwisu z całego świata się na nią rzucili - również ci z Polski. Ale kto w naszym kraju zechce ją dalej oglądać, skoro do usługi powraca teraz najsłynniejszy Jan Paweł w historii?
Trudno sobie wyobrazić, żeby w przyszłym tygodniu 2. sezon "Wednesday" wciąż okupował pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju, skoro dostaniemy nowe odcinki "1670". One akurat powstały nie dla użytkowników światowych, ale tych konkretnie z Polski. Polacy się jej domagali i Polacy ją dostali. Normalnie to się nie zdarza.
Netflix - co obejrzeć?
Nie chodzi o to, że Netflix nas nie lubi. Wręcz przeciwnie. Po prostu platformę rzadko interesują lokalne wyniki seriali. Przy zamawianiu kolejnych sezonów danych produkcji, bierze zazwyczaj pod uwagę, jak sobie radziły na świecie. A "1670" globalnym hitem nie było. Pierwsza odsłona dobrze (a wręcz genialnie) obejrzała się jedynie w Polsce. Rodzimi użytkownicy wręcz oszaleli na jej punkcie i głośno domagali się kolejnych odcinków. I one właśnie teraz nadchodzą.
Co w nich zobaczymy? Cóż, w Adamczysze nastało lato. Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej (całości) wsi może spełniać wszystkie swoje zachcianki. Ale wystarczająco dobrze go znamy, żeby wiedzieć, że to mu nie wystarczy. Teraz chce zdobyć ważne polityczne stanowisko, co skłania go do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Po drodze czeka go jednak mnóstwo kłopotów. Głównie wynikających z niego samego, ale kryjące się z sekretami żona z córką i pełni ambicji synowie też zadania mu nie ułatwiają.
Każdy, kto oglądał pierwsze odcinki "1670", czyli - nie przymierzając - każdy Polak, wie, że 2. sezon będzie doskonałym prezentem na koniec lata. To idealny sposób na jego pożegnanie i przywitanie nadchodzącej jesieni. O ile oczywiście nowa odsłona produkcji dorówna poziomem poprzedniej. Ale przecież w tym wypadku Netflix fuszerki by nie odwalił, nie? Wie, że grozi to tłumem wkurzonych Polaków pod siedzibą. Z widłami i pochodniami.
Spokojni o jakość nowych odcinków "1670" możemy więc już wypatrywać ich na platformie. Pojawią się na Netfliksie w najbliższą środę, 17 września. Szykujcie się na bindżowanie całego 2. sezonu. A potem oglądanie go jeszcze raz. Nie zwlekajcie z pierwszym, drugim, a nawet trzecim seansem. Serwis ma przecież też inne asy w rękawie, których nie chcielibyście przegapić.
Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Dlatego po zapoznaniu się z nowymi odcinkami "1670" będziemy mogli spokojnie sięgnąć po serial kryminalny, który zadebiutuje na Netfliksie dzień po polskiej produkcji. W końcu uwielbiamy kryminały niemal tak jak wizyty w Adamczysze. Dlatego pewnie rzucimy się na "Black Rabbit".
Amerykański serial kryminalny zapowiada się nad wyraz smakowicie. Opowiada historię restauratora, który zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami siedzącymi mu na ogonie. Nie dość, że fabuła brzmi wciągająco, to jeszcze na ekranie zobaczymy wielkie gwiazdy. W główne role wcielają się przecież Jude Law i Jason Bateman. Nawet Jan Paweł by to więc oglądał.
