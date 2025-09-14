Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen

Ładowanie...

Niedawno "Wednesday" wróciła z kolejnymi odcinkami 2. sezonu. Nic dziwnego, że to obecnie najpopularniejszy serial na Netfliksie. W końcu mówimy tu o kontynuacji najchętniej oglądanego serialu anglojęzycznego platformy wszech czasów. Użytkownicy serwisu z całego świata się na nią rzucili - również ci z Polski. Ale kto w naszym kraju zechce ją dalej oglądać, skoro do usługi powraca teraz najsłynniejszy Jan Paweł w historii?



Trudno sobie wyobrazić, żeby w przyszłym tygodniu 2. sezon "Wednesday" wciąż okupował pierwsze miejsce topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju, skoro dostaniemy nowe odcinki "1670". One akurat powstały nie dla użytkowników światowych, ale tych konkretnie z Polski. Polacy się jej domagali i Polacy ją dostali. Normalnie to się nie zdarza.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Nie chodzi o to, że Netflix nas nie lubi. Wręcz przeciwnie. Po prostu platformę rzadko interesują lokalne wyniki seriali. Przy zamawianiu kolejnych sezonów danych produkcji, bierze zazwyczaj pod uwagę, jak sobie radziły na świecie. A "1670" globalnym hitem nie było. Pierwsza odsłona dobrze (a wręcz genialnie) obejrzała się jedynie w Polsce. Rodzimi użytkownicy wręcz oszaleli na jej punkcie i głośno domagali się kolejnych odcinków. I one właśnie teraz nadchodzą.

Co w nich zobaczymy? Cóż, w Adamczysze nastało lato. Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej (całości) wsi może spełniać wszystkie swoje zachcianki. Ale wystarczająco dobrze go znamy, żeby wiedzieć, że to mu nie wystarczy. Teraz chce zdobyć ważne polityczne stanowisko, co skłania go do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Po drodze czeka go jednak mnóstwo kłopotów. Głównie wynikających z niego samego, ale kryjące się z sekretami żona z córką i pełni ambicji synowie też zadania mu nie ułatwiają.

Każdy, kto oglądał pierwsze odcinki "1670", czyli - nie przymierzając - każdy Polak, wie, że 2. sezon będzie doskonałym prezentem na koniec lata. To idealny sposób na jego pożegnanie i przywitanie nadchodzącej jesieni. O ile oczywiście nowa odsłona produkcji dorówna poziomem poprzedniej. Ale przecież w tym wypadku Netflix fuszerki by nie odwalił, nie? Wie, że grozi to tłumem wkurzonych Polaków pod siedzibą. Z widłami i pochodniami.

Spokojni o jakość nowych odcinków "1670" możemy więc już wypatrywać ich na platformie. Pojawią się na Netfliksie w najbliższą środę, 17 września. Szykujcie się na bindżowanie całego 2. sezonu. A potem oglądanie go jeszcze raz. Nie zwlekajcie z pierwszym, drugim, a nawet trzecim seansem. Serwis ma przecież też inne asy w rękawie, których nie chcielibyście przegapić.

Najpierw obowiązki, potem przyjemności. Dlatego po zapoznaniu się z nowymi odcinkami "1670" będziemy mogli spokojnie sięgnąć po serial kryminalny, który zadebiutuje na Netfliksie dzień po polskiej produkcji. W końcu uwielbiamy kryminały niemal tak jak wizyty w Adamczysze. Dlatego pewnie rzucimy się na "Black Rabbit".



Amerykański serial kryminalny zapowiada się nad wyraz smakowicie. Opowiada historię restauratora, który zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat wraca do miasta z lichwiarzami siedzącymi mu na ogonie. Nie dość, że fabuła brzmi wciągająco, to jeszcze na ekranie zobaczymy wielkie gwiazdy. W główne role wcielają się przecież Jude Law i Jason Bateman. Nawet Jan Paweł by to więc oglądał.



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025

Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025

Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025

Całus albo śmierć 09/09/2025

Negocjator 09/09/2025

Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025

Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025

Zabite 10/09/2025

Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025

Akademia łotrów 11/09/2025

Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025

Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025

Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025

Piękna i szalona 12/09/2025

Piękna i Bester 12/09/2025

Nie ten Paryż 12/09/2025

Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025

Ty i wszystko inne 12/09/2025

Klątwy 12/09/2025

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025

REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Spuszczone ze smyczy 16/09/2025

Siódmy syn 17/09/2025

Inside 17/09/2025

Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2 17/09/2025

Next Gen Chef 17/09/2025

1670: Sezon 2 17/09/2025

Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu 17/09/2025

Ten sam dzień z tobą 18/09/2025

Black Rabbit 18/09/2025

Miłość platoniczna 18/09/2025

Na podbój Bollywood 18/09/2025

Obecność 2 18/09/2025

Czarne bractwo. BlacKkKlansman 18/09/2025

Obecność 18/09/2025

Little Angel: Część 6 18/09/2025

Maria, Królowa Szkotów 19/09/2025

Uciekaj! 19/09/2025

Może tak, może nie 19/09/2025

Nawiedzony biznes 19/09/2025

Bunkier miliarderów 19/09/2025

Dyktator 20/09/2025

Człowiek w ogniu 21/09/2025

Oppenheimer 21/09/2025

Hop 21/09/2025

REKLAMA

Rafał Christ 14.09.2025 10:02

Ładowanie...