Netflix pozwala sprawdzić, czy bliżej ci do chłopa, czy szlachcica z 1670

No to do kogo ci bliżej: do szlachty czy chłopstwa? Tak, wiem: jeśli do tych pierwszych, to trochę obciach, ale hej, pamiętaj, że nasi przodkowie nas nie definiują - robimy to sami! Nie obawiajcie się zatem stworzyć własnego portretu ze świata "1670".

Michał Jarecki
1670 portret
Netflix to prawdziwy majster, jeśli chodzi o kreatywność i rozmach w promowaniu swoich produkcji. Również premierze 2. sezonu "1670", uwielbianej polskiej komedii, towarzyszą różnorodne atrakcje. Jedna z nich pozwala stworzyć swój portret w ramach uniwersum tej produkcji.

1670: stwórz swój portret

Sprawa jest prosta - wystarczy kliknąć w ten link i przygotować telefon. Po zeskanowaniu kodu QR strona poprosi o dostęp do aparatu i strzelenie sobie selfie. To wszystko: po chwili poznamy prawdę i ujrzymy siebie w chłopskim lub szlacheckim wydaniu.

Czas pożegnać się ze swoim dotychczasowym życiem. Już wkrótce poznasz prawdę - przynależysz do szlachty czy chłopstwa?

- przeczytamy na stronie potwarz.pl

Przypomnę, że. "1670" to polski serial komediowy Netfliksa, który zadebiutował w grudniu 2023 r. Produkcja od razu zwróciła uwagę publiczności, bo okazała się pierwszą w pełni lokalną próbą połączenia kostiumowego widowiska z satyrą w stylu mockumentu - czyli fikcyjnego dokumentu, w którym bohaterowie zwracają się bezpośrednio do kamery.

Akcja dzieje się w tytułowym roku 1670, w szlacheckiej wsi Adamczycha. Główny bohater, Jan Adamczewski (w tej roli Bartłomiej Topa), to typowy polski szlachcic - pyszałkowaty, pazerny i przekonany o własnej wielkości, marzący o "sławie na wieki". Otacza go okazała galeria barwnych postaci reprezentujących różne warstwy dawnej Rzeczypospolitej. Produkcja, choć chętnie uwypukla liczne przywary ówczesnych ziemian, jest wycelowana przede wszystkim we współczesną Polskę, z mieszaniną złośliwości i czułości punktując pewne charakterystyczne cechy naszych czasów, mentalność, problemy. W serialu nie brakuje też poważniejszych wątków.

Premiera 2. sezonu odbyła się kilka dni temu.

Michał Jarecki
19.09.2025 12:47
Tagi: 1670Seriale Netflix
