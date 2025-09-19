REKLAMA
System Of A Down w Polsce. Dziś ostatnia szansa na zakup biletu

Dziś, 19 września, rusza druga sprzedaż biletów na koncert zespołu System Of A Down, który wystąpi w Polsce aż dwa razy. To ostatnia szansa na zgarnięcie wejściówek.

Anna Bortniak
system of a down w polsce bilety kiedy sprzedaz 2 data
System Of A Down po raz ostatni pojawił się w Polsce w czerwcu 2017 roku - heavy metalowa grupa wystąpiła wówczas na Impact Festival na Tauron Arenie w Krakowie. Zespół miał zawitać do naszego kraju już 3 lata później, jednak plany pokrzyżowała pandemia, w związku z czym koncert został odwołany.

Teraz, po niemal dekadzie, System Of A Down wraca do Polski w ramach europejskiej trasy, z supportem Queens of the Stone Age i Acid Bath. Zespół wystąpi w naszym kraju aż dwa razy (18 i 19 lipca 2026), a ten piątek to ostatnia szansa, by nabyć bilety na koncert zespołu, który odbędzie się 19 lipca 2026 na PGE Narodowym w Warszawie.

System Of A Down - kiedy rusza sprzedaż biletów?

Początkowo zespół miał wystąpić na Stadionie Narodowym tylko w sobotę, 18 lipca 2026 roku, natomiast w związku z ogromnym zainteresowaniem w dniu startu przedsprzedaży dla klientów Ticketmastera organizator Live Nation, ogłosił, że System of a Down wraz z supportem, czyli Queens of the Stone Age i Acid Bath, zagrają w Polsce również w niedzielę, 19 lipca 2026 roku.

Sprzedaż biletów na drugą datę rusza już dziś, 19 września, o 12:00. Bilety można zakupić na stronie Live Nation lub Ticketmaster.

Grupa postanowiła dodać do harmonogramu kolejne koncerty nie tylko w Polsce, ale również we Francji, Niemczech i Anglii. Trasa koncertowa zespołu prezentuje się następująco:

29.06.2026 - Szwecja, Sztokholm, Strawberry Arena
02.07.2026 - Francja, Paryż, Stade de France
04.07.2026 - Francja, Paryż, Stade de France
06.07.2026 - Włochy, Mediolan, Ippodromo Snai La Maura
08.07.2026 - Niemcy, Berlin, Olympiastadion
10.07.2026 - Niemcy, Dusseldorf, Open Air Park Dusseldorf
13.07.2026 - Anglia, Londyn, Tottenham Hotspur Stadium
15.07.2026 - Anglia, Londyn, Tottenham Hotspur Stadium
18.07.2026 - Polska, Warszawa, PGE Narodowy
19.07.2026 - Polska, Warszawa, PGE Narodowy

Anna Bortniak
19.09.2025 10:39
Tagi: biletysystem of a down
