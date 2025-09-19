Martin Scorsese nakręci nowy film. Na pokładzie Leonardo DiCaprio
Ostatnimi czasy projekty Martina Scorsesego mają dość ograniczony poziom realizacji. Wydaje się jednak, że ten ma największe szanse, by go nakręcić. Legendarny reżyser zaangażował do swojego najnowszego filmu znakomite nazwiska. Jednym z nich jest jego "stały współpracownik" - Leonardo DiCaprio.
Martin Scorsese to jedna z najwybitniejszych postaci kina. Ikoniczny reżyser o wyjątkowym talencie do obrazowania historii często trudnych, osadzonych w mrocznej rzeczywistości. Dał światu wiele wybitnych dzieł: "Taksówkarza", "Chłopców z ferajny", "Wściekłego byka", "Wilka z Wall Street", "Infiltrację", czy jeden z moich ulubionych jego filmów, "Wyspę tajemnic". Nic dziwnego, że wieści o każdym nowym projekcie Scorsesego rozgrzewają publiczność.
Nowy film Scorsesego. Wielki powrót z wielkimi gwiazdami
Ostatnim, jak dotychczas, nakręconym przez reżysera filmem, jest "Czas krwawego księżyca", adaptacja książki Davida Granna. Główną rolę zagrał w nim Leonardo DiCaprio - jeden z najczęściej współpracujących ze Scorsesem aktorów. Od tego czasu legendarny twórca podejmował się kilku projektów, które na ten czas mają status niezrealizowanych i nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstaną.
Mowa o takich tytułach jak "The Wager", "Życie Jezusa" (o tytułową rolę walczyli Andrew Garfield i Miles Teller), adaptację powieści Marianne Robinson o tytule "Home", czy biografia Franka Sinatry. Do dnia dzisiejszego jedynym projektem, o którym było wiadomo więcej, był niezatytułowany thriller kryminalny rozgrywający się na Hawajach z udziałem Leonardo DiCaprio, Dwayne'a Johnsona i Emily Blunt.
Dziś już wiemy, że kształtu nabrały prace nad najnowszym projektem Scorsesego. Jak donosi Deadline, styczniu mają ruszyć zdjęcia do adaptacji książki "What Happens At Night" z 2020 roku autorstwa Petera Camerona. Główni bohaterowie historii to amerykańskie małżeństwo, które udaje się do małego, zaśnieżonego miasteczka w Europie, by adoptować dziecko. Zatrzymują się w hotelu, gdzie spotykają enigmatyczną grupę postaci - m.in. ekstrawagancką piosenkarkę, zdeprawowanego biznesmena czy charyzmatycznego uzdrowiciela. Z czasem nic nie jest tak pewne, jak się wydaje, a para zdaje się wiedzieć coraz mniej o sobie i ich dotychczasowym, wspólnym życiu.
Brzmi to zdecydowanie jak coś, co mógłby nakręcić Scorsese. Nie jest też tajemnicą, komu reżyser zaproponował główne role. W filmie ma zagrać Leonardo DiCaprio, znający się ze Scorsesem długie lata - panowie współpracowali m.in. przy "Aviatorze", "Wyspie tajemnic" czy niedawnym "Czasie krwawego księżyca". W kobiecą rolę wcieli się za to aktorka, która u Scorsesego jeszcze nie zagrała - mowa o Jennifer Lawrence ("mother!"). Oboje są laureatami Oscara oraz świetnymi fachowcami, także nie spodziewam się żadnej porażki. Co ciekawe, DiCaprio i Lawrence byli rozpatrywani jako kandydaci do głównych ról w biopicu Sinatry. Projekt wstrzymano, ale okazja do wspólnej gry się pojawiła ponownie i tym razem zdaje się być bardziej realna. Scenariusz do filmu napisał Patrick Marber ("Notatki o skandalu", "Bliżej").
Leonardo DiCaprio obecnie pracuje nad promocją swojego najnowszego filmu, "Jedna bitwa po drugiej", w którym wciela się w byłego rewolucjonistę zmuszonego do uratowania córki przed zagrożeniem. Wiele wskazuje na to, że i film, i rola Leo są znakomite. Lawrence również nie próżnuje - w grudniu na ekrany kin wchodzi "Zgiń, kochanie", w którym gra główną rolę zmagającej się z psychozą matki. Cieszy, że Scorsese połączy te dwa wielkie talenty i stworzy kolejny - zapewne świetny - film. Oby tym razem naprawdę się udało.
