Martin Scorsese to jedna z najwybitniejszych postaci kina. Ikoniczny reżyser o wyjątkowym talencie do obrazowania historii często trudnych, osadzonych w mrocznej rzeczywistości. Dał światu wiele wybitnych dzieł: "Taksówkarza", "Chłopców z ferajny", "Wściekłego byka", "Wilka z Wall Street", "Infiltrację", czy jeden z moich ulubionych jego filmów, "Wyspę tajemnic". Nic dziwnego, że wieści o każdym nowym projekcie Scorsesego rozgrzewają publiczność.

Nowy film Scorsesego. Wielki powrót z wielkimi gwiazdami

Ostatnim, jak dotychczas, nakręconym przez reżysera filmem, jest "Czas krwawego księżyca", adaptacja książki Davida Granna. Główną rolę zagrał w nim Leonardo DiCaprio - jeden z najczęściej współpracujących ze Scorsesem aktorów. Od tego czasu legendarny twórca podejmował się kilku projektów, które na ten czas mają status niezrealizowanych i nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstaną.

Mowa o takich tytułach jak "The Wager", "Życie Jezusa" (o tytułową rolę walczyli Andrew Garfield i Miles Teller), adaptację powieści Marianne Robinson o tytule "Home", czy biografia Franka Sinatry. Do dnia dzisiejszego jedynym projektem, o którym było wiadomo więcej, był niezatytułowany thriller kryminalny rozgrywający się na Hawajach z udziałem Leonardo DiCaprio, Dwayne'a Johnsona i Emily Blunt.

Dziś już wiemy, że kształtu nabrały prace nad najnowszym projektem Scorsesego. Jak donosi Deadline, styczniu mają ruszyć zdjęcia do adaptacji książki "What Happens At Night" z 2020 roku autorstwa Petera Camerona. Główni bohaterowie historii to amerykańskie małżeństwo, które udaje się do małego, zaśnieżonego miasteczka w Europie, by adoptować dziecko. Zatrzymują się w hotelu, gdzie spotykają enigmatyczną grupę postaci - m.in. ekstrawagancką piosenkarkę, zdeprawowanego biznesmena czy charyzmatycznego uzdrowiciela. Z czasem nic nie jest tak pewne, jak się wydaje, a para zdaje się wiedzieć coraz mniej o sobie i ich dotychczasowym, wspólnym życiu.

Brzmi to zdecydowanie jak coś, co mógłby nakręcić Scorsese. Nie jest też tajemnicą, komu reżyser zaproponował główne role. W filmie ma zagrać Leonardo DiCaprio, znający się ze Scorsesem długie lata - panowie współpracowali m.in. przy "Aviatorze", "Wyspie tajemnic" czy niedawnym "Czasie krwawego księżyca". W kobiecą rolę wcieli się za to aktorka, która u Scorsesego jeszcze nie zagrała - mowa o Jennifer Lawrence ("mother!"). Oboje są laureatami Oscara oraz świetnymi fachowcami, także nie spodziewam się żadnej porażki. Co ciekawe, DiCaprio i Lawrence byli rozpatrywani jako kandydaci do głównych ról w biopicu Sinatry. Projekt wstrzymano, ale okazja do wspólnej gry się pojawiła ponownie i tym razem zdaje się być bardziej realna. Scenariusz do filmu napisał Patrick Marber ("Notatki o skandalu", "Bliżej").

Leonardo DiCaprio obecnie pracuje nad promocją swojego najnowszego filmu, "Jedna bitwa po drugiej", w którym wciela się w byłego rewolucjonistę zmuszonego do uratowania córki przed zagrożeniem. Wiele wskazuje na to, że i film, i rola Leo są znakomite. Lawrence również nie próżnuje - w grudniu na ekrany kin wchodzi "Zgiń, kochanie", w którym gra główną rolę zmagającej się z psychozą matki. Cieszy, że Scorsese połączy te dwa wielkie talenty i stworzy kolejny - zapewne świetny - film. Oby tym razem naprawdę się udało.

Adam Kudyba 19.09.2025 08:53

