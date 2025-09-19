Najlepszy superbohaterski film tego roku już w HBO Max

Ładowanie...

Tegoroczny "Superman" to kolejna aktorska adaptacja losów jednego z najsłynniejszych herosów w historii. Dla Warner Bros. i Jamesa Gunna projekt szczególnie ważny, bowiem to największy projekt nowego, odradzającego się pod rządami reżysera (wraz z Peterem Safranem) DC Studios. Biorąc pod uwagę studio, które patronowało produkcji filmu, nie powinno dziwić, że "Superman" trafił właśnie do HBO Max. Subskrybenci tej platformy dostali nie lada prezent.

Superman już w HBO Max. Jeden z najlepszych filmów roku

"Superman" opowiada historię tytułowego bohatera (David Corenswet), który już od kilku lat funkcjonuje w tej roli w publicznej świadomości. Jego druga tożsamość to Clark Kent - dziennikarz Daily Planet, na codzień spotykający się z Lois Lane (Rachel Brosnahan). Heros mierzy się z najróżniejszymi zagrożeniami, a nawet angażuje się w przeciwdziałanie konfliktom zbrojnym. Oko na niego ma jego największy wróg - biznesmen Lex Luthor (Nicholas Hoult), który ma potężne zasoby technologiczne i jeszcze większe pokłady nienawiści do Supermana.

"Superman" to, moim skromnym zdaniem, nie tylko najlepszy superbohaterski film tego roku. To także ścisła czołówka spośród wszystkich "sekcji" kina w 2025. David Corenswet okazał się doskonałym wyborem do tytułowej roli - świetnie ucieleśniał proste (czasem naiwne), ale zarazem pełne przekonania pragnienie czynienia dobra, bez względu na zewnętrzne zależności. Rachel Brosnahan wykreowała Lois Lane jako silną i ciekawą osobowość, a Nicholas Hoult odpłynął w niezwykłe odmęty szaleństwa połączonego z wyrachowaniem i strategią. Gunn stworzył znakomite dzieło - film, który ma w sobie bardzo dużo energii, jest świetny fabularnie i wizualnie, uniwersalny w swym przesłaniu i niebojący się zabierać zaangażowanego głosu w debacie publicznej na temat konfliktów.

Superman - obsada filmu

David Corenswet jako Superman

jako Superman Rachel Brosnahan jako Lois Lane

jako Lois Lane Nicholas Hoult jako Lex Luthor

jako Lex Luthor Nathan Fillion jako Guy Gardner/Zielona Latarnia

jako Guy Gardner/Zielona Latarnia Edi Gathegi jako Mister Terrific

jako Mister Terrific Isabela Merced jako Hawkgirl

jako Hawkgirl María Gabriela de Faría jako Inżynierka

jako Inżynierka Anthony Carrigan jako Metamorpho

jako Metamorpho Frank Grillo jako Rick Flag

jako Rick Flag Wendell Pierce jako Perry White

jako Perry White Skyler Gisondo jako Jimmy Olsen

jako Jimmy Olsen Sara Sampaio jako Eve

jako Eve Pruitt Taylor Vince jako Jonathan Kent

jako Jonathan Kent Neva Howell jako Martha Kent

jako Martha Kent Bradley Cooper jako Jor-El

"Superman" od 19 września dostępny jest do obejrzenia na platformie HBO Max.

Adam Kudyba 19.09.2025 09:59

