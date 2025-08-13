REKLAMA
2. sezon 1670 nadchodzi. Netflix zdradził tytuły odcinków

Cała Polska oczekuje na drugi sezon jednego z najbardziej uwielbianych seriali ostatnich lat - mowa rzecz jasna o "1670". Netflix właśnie ujawnił tytuły wszystkich odcinków, które przyjdzie nam wkrótce zobaczyć.

Adam Kudyba
"1670" to polski serial komediowo-kostiumowy, który prędko stał się ogólnokrajowym hitem, kultową produkcją chętnie oglądaną przez użytkowników Netfliksa. Jej głównym bohaterem jest Jan Paweł Adamczewski (Bartłomiej Topa) - szlachcic, właściciel "mniejszej połowy" wsi Adamczycha. Marzy on o tym, by zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski, jednak problemy życia codziennego stoją na drodze do realizacji tego marzenia.

Oprócz Bartłomieja Topy, w serialu występują również m.in: Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski, Kirył Pietruczuk, Andrzej Kłak i Dobromir Dymecki.

1670, 2. sezon - znamy tytuły wszystkich odcinków

Poprzednia, pierwsza odsłona "1670" liczyła sobie osiem odcinków. Nie dojdzie na tym polu do żadnej zmiany - 2. sezon serialu również zamknie się w 8 epizodach. Netflix właśnie ujawnił tytuły wszystkich odcinków:

  • Odcinek 1 - "Al-Inkluziw"
  • Odcinek 2 - "Pogrzeb"
  • Odcinek 3 - "Gierka"
  • Odcinek 4 - "Palant"
  • Odcinek 5 - "Gusła"
  • Odcinek 6 - "Noc Kupały"
  • Odcinek 7 - "Kraków"
  • Odcinek 8 - "Dożynki"

Ponadto, serwis poinformował, że za tydzień (tj. 20 sierpnia) zostanie opublikowany zwiastun 2. sezonu - fani serialu zatem na pewno będą go wyczekiwać.

1670 - kiedy premiera 2. sezonu?

Pierwszy sezon trafił do streamingu w grudniu 2023 roku. Na kolejny trzeba było trochę poczekać, ale cierpliwość się opłaciła. Jakiś czas temu Netflix ogłosił oficjalną datę premiery kolejnej odsłony serialu. A zatem oficjalnie: 2. sezon "1670" pojawi się w serwisie 17 września 2025 roku - a zatem za niecały miesiąc.

Oto, jak prezentuje się opis tego, co opowie nam nadchodzący drugi sezon serialu:

Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

Więcej na temat "1670" przeczytacie na Spider's Web:

13.08.2025 11:48
