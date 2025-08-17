Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały

Ładowanie...

Mówiąc o adaptacjach lepszych, niż książki, najczęściej wspomina się o klasykach klasyków. Do grupy filmów, które okazały się być dużo bardziej udane od swoich literackich pierwowzorów, najczęściej zalicza się: "Ojca Chrzestnego" Francisa Forda Coppoli z 1972 roku, "Lśnienie" Stanleya Kubricka z 1980 roku, "Szczęki" Stevena Spielberga z 1975 roku czy "Fight Club" Davida Finchera z 1999 roku.

Od tego czasu na ekranach zdążyło zadebiutować mnóstwo produkcji, które powstały na kanwie popularnych powieści i sporo z nich okazało się być dużo lepszymi produkcjami, niż ich książkowe pierwowzory. Przyjrzałam się zatem nieco bardziej współczesnym filmom i serialom i stworzyłam subiektywny ranking cenionych adaptacji, które albo były nieco lepsze od książek, albo w wybitny sposób przeniosły historię z kart tych genialnych i świetnie napisanych powieści na ekran.

REKLAMA

Adaptacje lepsze, niż książki: TOP 7 filmów i seriali

Spis treści:

Mroczne materie

Tytuł serialu: Mroczne materie (His Dark Materials)

Mroczne materie (His Dark Materials) Lata emisji: 2019-2022

2019-2022 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Jack Thorne

Jack Thorne Obsada: Dafne Keen, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, James McAvoy

Dafne Keen, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, James McAvoy Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7.8/10

"Mroczne materie" to serial od HBO Max, który jest wierną i cenioną adaptacją uznanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana. Jego bohaterką jest Lyra (Dafne Keen), która postanawia uratować swojego zaginionego przyjaciela. Przez rozmaite światy podróżuje wraz z Willem (Amir Wilson), spotykają niezwykłe istoty i konfrontując się z niebezpiecznymi tajemnicami.

Produkcja to wierna adaptacja powieści, wzbogacona jednocześnie o postaci drugoplanowe i wątki polityczne. Zawiera również więcej szczegółów i perspektyw, które trudniej byłoby w atrakcyjny sposób przekazać w książce. Serial pozwala również bardziej zaangażować się w filozoficzne tematy, które eksploruje powieść, dzięki temu, że są one przedstawione w sposób bardziej przystępny. "Mroczne materie" mogą wciągnąć bardziej niż książka, lecz warto pamiętać, że dzieło Pullmana wciąż jest dużo bardziej rozbudowane i złożone.

Mroczne materie - gdzie obejrzeć? Mroczne materie HBO Max

Ostre przedmioty

Tytuł serialu: Ostre przedmioty (Sharp Objects)

Ostre przedmioty (Sharp Objects) Lata emisji: 2018

2018 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Marti Noxon

Marti Noxon Obsada: Amy Adams, Elizabeth Perkins, Madison Davenport, Patricia Clarkson

Amy Adams, Elizabeth Perkins, Madison Davenport, Patricia Clarkson Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 8/10

W 2018 roku zadebiutował miniserial "Ostre przedmioty" od HBO, który jest adaptacją powieści Gillian Flynn. Produkcja skupia się na Camille Preaker (Amy Adams), dziennikarce, która wraca do rodzinnego miasteczka, by zrealizować materiał dotyczący morderstwa dwóch dziewczynek. Powrót Camille uruchamia w niej wspomnienia z przeszłości, co sprawia, że zaczyna identyfikować się z ofiarami.

Podczas gdy książka jest opowiadana z perspektywy Camille, serial daje widzom szerszy obraz za sprawą uwzględnienia perspektyw drugoplanowych bohaterów. Produkcja od HBO kreuje dodatkowo gęstą atmosferę wokół miasteczka, dzięki czemu można jeszcze bardziej wczuć się w klimat i doświadczyć uczucia napięcia i niepokoju. Warto podkreślić, że "Ostre przedmioty" skręcają w stronę thrillera psychologicznego, który ma zaangażować widza, podczas gdy książka głębiej eksploruje psychologiczne i osobiste wątki. Obie pozycje są równie dobre i warto się z nimi zapoznać.

Ostre przedmioty - gdzie obejrzeć? Ostre przedmioty HBO Max

Konklawe

Tytuł filmu: Konklawe (Conclave)

Konklawe (Conclave) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Edward Berger

Edward Berger Obsada: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini

Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7.4/10

Na liście cenionych adaptacji, które okazały się nieco inne od materiału źródłowego - w dobrym tego słowa znaczeniu - jest "Konklawe". Film w reżyserii Edwarda Bergera to oscarowa adaptacja powieści Roberta Harrisa o tym samym tytule, który wyborze nowej głowy Kościoła przez kardynałów z całego świata. Kiedy w pewnym momencie konflikt między dwoma wrogimi frakcjami zaczyna się zaostrzać, na jaw wychodzą kompromitujące tajemnice kandydatów. Kardynał Lawrence (w tej roli Ralph Fiennes), który ma za zadanie czuwać nad sprawnym przebiegiem konklawe, staje przed dylematem: zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron.

Chociaż film "Konklawe" jest w dużej mierze wierną adaptacją powieści Harrisa, to jednak kilka elementów sprawia, że okazał się on lepszy od materiału źródłowego. Dzięki temu, ze film zmienia narodowości i też wiek niektórych kluczowych postaci, akcja staje się dużo bardziej dynamiczna. Strzałem w dziesiątkę okazało się być również poświęcenie większej ilości uwagi siostrze Agnes, a także znaczne uproszczenie szczegółów na temat procedur watykańskich. Wszystko to sprawia, że książce po prostu brakuje tempa i emocji, które oferuje film Bergera.

Konklawe - gdzie obejrzeć? Konklawe Prime Video

Czas krwawego księżyca

Tytuł filmu: Czas krwawego księżyca (Killers of the Flower Moon)

Czas krwawego księżyca (Killers of the Flower Moon) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 3h 26m

3h 26m Reżyseria: Martin Scorsese

Martin Scorsese Obsada: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena IMDb: 7.6/10

Akcja filmu "Czas krwawego księżyca", adaptacji książki Davida Granna o tym samym tytule (z podtytułem "Zabójstwa Osagów i narodziny FBI"), rozgrywa się na początku XX wieku na terenie plemienia Osagów, gdzie zostały odkryte złota naftowej. Kiedy północnoamerykańscy Indianie zostali właścicielami gigantycznej fortuny, szybko przyciągnęło to do miasta różnych "biznesmenów". Biali ludzie z wizjami oszałamiającego bogactwa wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, a w skrajnych przypadkach - uciekali się do morderstw członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. I nie były to rzadkie przypadki.

Obydwa dzieła są świetne i trudno tu jednoznacznie ocenić, czy któreś jest lepsze. Różnica między jednym a drugim polega na tym, że książka koncentrowała się głównie na roli FBI w śledztwie w sprawie morderstwa Osagów, natomiast film obrazuje osobistą historię Mollie Burkhart (Lily Gladstone), kobiety z plemienia Osagów, i jej białego męża, Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio). Produkcja Scorsesego pozwala jednak na poruszenie emocji widza, który nie obserwuje jedynie procedur, a prawdziwą tragedię ludzką - od samego początku wiadomo bowiem, że to Burkhart jest tą chciwą i złą postacią. Było to zresztą zamierzone działanie reżysera - najistotniejszym elementem tej tajemnicy było dla niego bowiem nie to, kto to wszystko zrobił, ale dlaczego. I to jest siła jego filmu.

Czas krwawego księżyca - gdzie obejrzeć? Czas krwawego księżyca Apple TV+

Lupin

Tytuł serialu: Lupin

Lupin Lata emisji: 2021-

2021- Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: George Kay

George Kay Obsada: Omar Sy, Vincent Londez, Ludivine Sagnier, Hervé Pierre

Omar Sy, Vincent Londez, Ludivine Sagnier, Hervé Pierre Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7.5/10

Choć serialu "Lupin" od Netfliksa nie można do końca nazwać adaptacją powieści o tytułowym złodziejaszku-dżentelmenie, to i tak warto wspomnieć o nim w tym zestawieniu - jest to po prostu świetna produkcja rozrywkowa, która w pomysłowy sposób wykorzystała materiał źródłowy, czyli powieści autorstwa Maurice'a Leblanca o Arsènie Lupin.

Serial Netfliksa to właściwie współczesna reinterpretacja opowiadań Leblanca, gdzie główną rolę odgrywa Assane Diop (Omar Sy). Produkcja luźno inspiruje się wydarzeniami z opowiadań o Lupinie, a jednocześnie jest pogłębiona o istotne wątki związane z tożsamością rasową czy systemową niesprawiedliwością we Francji. Jest to dla serialu wartość dodana - oprócz tego, że można poczuć klimat powieści Leblanca, to nabiera on większego znaczenia dla współczesnego widza.

Lupin - gdzie obejrzeć? Lupin Netflix

Małe kobietki

Tytuł filmu: Małe kobietki (Little Women)

Małe kobietki (Little Women) Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 2h 14m

2h 14m Reżyseria: Greta Gerwig

Greta Gerwig Obsada: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen

Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7.8/10

"Małe kobietki" to filmowa adaptacja klasyki literatury autorstwa Louisy May Alcott o tym samym tytule. Produkcja w reżyserii Grety Gerwig zadebiutowała w 2019 roku i spotkała się z przychylnymi opiniami widzów i krytyków, choć niektóre elementy znacznie odróżniają ją od książki. Film jest przede wszystkim nieco bardziej unowocześnioną wersją powieści, która rozwinęła niektóre postaci, jak na przykład ciocię March czy Jo.

Siłą tego filmu jest przede wszystkim gra aktorska odtwórczyń głównych bohaterek, które tchnęły w książkowe postaci życie. Dzięki temu produkcja - w porównaniu z powieścią Alcott - jest dużo bardziej świeża, bogata w emocjonalne wątki i dynamiczna. Mocne kreacje, feministyczne reinterpretacje i narracja umożliwiają widzom zatopienie się w tej uroczej historii, dzięki czemu z większą chęcią sięgną po książkę. To świetny balans między klasyką a nowoczesnością.

Małe kobietki - gdzie obejrzeć? Małe kobietki Prime Video

Mój piękny syn

Tytuł filmu: Mój piękny syn (Beautiful Boy)

Mój piękny syn (Beautiful Boy) Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 2h

2h Reżyseria: Felix Van Groeningen

Felix Van Groeningen Obsada: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Christian Convery

Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Christian Convery Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 7.4/10

Film "Mój piękny syn" to świetny przykład na to, jak z szacunkiem i wrażliwością adaptować pamiętniki - produkcja wyreżyserowana przez Feliksa Van Groeningena jest bowiem oparta o wspomnienia Davida Sheffa i jego syna, Nica. Trudno jest przekładać tak emocjonalne tytuły na ekran, ponieważ należy podjąć niełatwe decyzje w związku z tym, które wątki ukrócić, a które skondensować. Twórcom "Mojego pięknego syna" wyszło to bardzo dobrze.

Choć spisane na papier oferują czytelnikom pogłębioną historię z perspektywy ojca, film dodatkowo ukazuje również perspektywę najbliższych, którzy są pośrednimi ofiarami uzależnienia Nica. Steve Carell i Timothee Chalamet fenomenalnie ożywili ludzi, których do tej pory można było poznać wyłącznie za pośrednictwem wspomnień. Minus produkcji jest taki, że na rzecz tych emocji zrezygnowano z pogłębionej analizy problemów związanych z uzależnieniem. Mimo to uważam, że pokazał to w sposób symboliczny, a to wystarczyło, by poruszyć mnie do głębi.

Mój piękny syn - gdzie obejrzeć? Mój piękny syn Prime Video

REKLAMA

O adaptacjach książek czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 17.08.2025 13:17

Ładowanie...