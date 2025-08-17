REKLAMA
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały

Po seansie wielu produkcji zwykle mówi się, że książka jest lepsza. Istnieją jednak takie filmy i seriale, którym udało się dorównać swojemu materiałowi źródłowemu lub pod pewnymi względami być od niego nieco bardziej udanymi. Oto ranking adaptacji lepszych, niż książki (lub równie dobrych).

Anna Bortniak
adaptacje lepsze niz ksiazki lub rownie dobre
Mówiąc o adaptacjach lepszych, niż książki, najczęściej wspomina się o klasykach klasyków. Do grupy filmów, które okazały się być dużo bardziej udane od swoich literackich pierwowzorów, najczęściej zalicza się: "Ojca Chrzestnego" Francisa Forda Coppoli z 1972 roku, "Lśnienie" Stanleya Kubricka z 1980 roku, "Szczęki" Stevena Spielberga z 1975 roku czy "Fight Club" Davida Finchera z 1999 roku.

Od tego czasu na ekranach zdążyło zadebiutować mnóstwo produkcji, które powstały na kanwie popularnych powieści i sporo z nich okazało się być dużo lepszymi produkcjami, niż ich książkowe pierwowzory. Przyjrzałam się zatem nieco bardziej współczesnym filmom i serialom i stworzyłam subiektywny ranking cenionych adaptacji, które albo były nieco lepsze od książek, albo w wybitny sposób przeniosły historię z kart tych genialnych i świetnie napisanych powieści na ekran.

Adaptacje lepsze, niż książki: TOP 7 filmów i seriali

Spis treści:

Mroczne materie

  • Tytuł serialu: Mroczne materie (His Dark Materials)
  • Lata emisji: 2019-2022
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: Jack Thorne
  • Obsada: Dafne Keen, Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda, James McAvoy
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 7.8/10

"Mroczne materie" to serial od HBO Max, który jest wierną i cenioną adaptacją uznanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana. Jego bohaterką jest Lyra (Dafne Keen), która postanawia uratować swojego zaginionego przyjaciela. Przez rozmaite światy podróżuje wraz z Willem (Amir Wilson), spotykają niezwykłe istoty i konfrontując się z niebezpiecznymi tajemnicami.

Produkcja to wierna adaptacja powieści, wzbogacona jednocześnie o postaci drugoplanowe i wątki polityczne. Zawiera również więcej szczegółów i perspektyw, które trudniej byłoby w atrakcyjny sposób przekazać w książce. Serial pozwala również bardziej zaangażować się w filozoficzne tematy, które eksploruje powieść, dzięki temu, że są one przedstawione w sposób bardziej przystępny. "Mroczne materie" mogą wciągnąć bardziej niż książka, lecz warto pamiętać, że dzieło Pullmana wciąż jest dużo bardziej rozbudowane i złożone.

Mroczne materie - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Mroczne materie
HBO Max

Ostre przedmioty

  • Tytuł serialu: Ostre przedmioty (Sharp Objects)
  • Lata emisji: 2018
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Marti Noxon
  • Obsada: Amy Adams, Elizabeth Perkins, Madison Davenport, Patricia Clarkson
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDb: 8/10

W 2018 roku zadebiutował miniserial "Ostre przedmioty" od HBO, który jest adaptacją powieści Gillian Flynn. Produkcja skupia się na Camille Preaker (Amy Adams), dziennikarce, która wraca do rodzinnego miasteczka, by zrealizować materiał dotyczący morderstwa dwóch dziewczynek. Powrót Camille uruchamia w niej wspomnienia z przeszłości, co sprawia, że zaczyna identyfikować się z ofiarami.

Podczas gdy książka jest opowiadana z perspektywy Camille, serial daje widzom szerszy obraz za sprawą uwzględnienia perspektyw drugoplanowych bohaterów. Produkcja od HBO kreuje dodatkowo gęstą atmosferę wokół miasteczka, dzięki czemu można jeszcze bardziej wczuć się w klimat i doświadczyć uczucia napięcia i niepokoju. Warto podkreślić, że "Ostre przedmioty" skręcają w stronę thrillera psychologicznego, który ma zaangażować widza, podczas gdy książka głębiej eksploruje psychologiczne i osobiste wątki. Obie pozycje są równie dobre i warto się z nimi zapoznać.

Ostre przedmioty - gdzie obejrzeć?
HBO Max
Ostre przedmioty
HBO Max

Konklawe

  • Tytuł filmu: Konklawe (Conclave)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 2h
  • Reżyseria: Edward Berger
  • Obsada: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDb: 7.4/10

Na liście cenionych adaptacji, które okazały się nieco inne od materiału źródłowego - w dobrym tego słowa znaczeniu - jest "Konklawe". Film w reżyserii Edwarda Bergera to oscarowa adaptacja powieści Roberta Harrisa o tym samym tytule, który wyborze nowej głowy Kościoła przez kardynałów z całego świata. Kiedy w pewnym momencie konflikt między dwoma wrogimi frakcjami zaczyna się zaostrzać, na jaw wychodzą kompromitujące tajemnice kandydatów. Kardynał Lawrence (w tej roli Ralph Fiennes), który ma za zadanie czuwać nad sprawnym przebiegiem konklawe, staje przed dylematem: zachować bezstronność i pozwolić wybrać osobę niegodną czy wbrew zasadom zaangażować się po jednej ze stron.

Chociaż film "Konklawe" jest w dużej mierze wierną adaptacją powieści Harrisa, to jednak kilka elementów sprawia, że okazał się on lepszy od materiału źródłowego. Dzięki temu, ze film zmienia narodowości i też wiek niektórych kluczowych postaci, akcja staje się dużo bardziej dynamiczna. Strzałem w dziesiątkę okazało się być również poświęcenie większej ilości uwagi siostrze Agnes, a także znaczne uproszczenie szczegółów na temat procedur watykańskich. Wszystko to sprawia, że książce po prostu brakuje tempa i emocji, które oferuje film Bergera.

Konklawe - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Konklawe
Prime Video

Czas krwawego księżyca

  • Tytuł filmu: Czas krwawego księżyca (Killers of the Flower Moon)
  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 3h 26m
  • Reżyseria: Martin Scorsese
  • Obsada: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons
  • Nasza ocena: 9/10
  • Ocena IMDb: 7.6/10

Akcja filmu "Czas krwawego księżyca", adaptacji książki Davida Granna o tym samym tytule (z podtytułem "Zabójstwa Osagów i narodziny FBI"), rozgrywa się na początku XX wieku na terenie plemienia Osagów, gdzie zostały odkryte złota naftowej. Kiedy północnoamerykańscy Indianie zostali właścicielami gigantycznej fortuny, szybko przyciągnęło to do miasta różnych "biznesmenów". Biali ludzie z wizjami oszałamiającego bogactwa wykorzystywali, naciągali i okradali posiadaczy praw do złóż, a w skrajnych przypadkach - uciekali się do morderstw członków plemienia Osagów, by zawłaszczyć ich majątek. I nie były to rzadkie przypadki.

Obydwa dzieła są świetne i trudno tu jednoznacznie ocenić, czy któreś jest lepsze. Różnica między jednym a drugim polega na tym, że książka koncentrowała się głównie na roli FBI w śledztwie w sprawie morderstwa Osagów, natomiast film obrazuje osobistą historię Mollie Burkhart (Lily Gladstone), kobiety z plemienia Osagów, i jej białego męża, Ernesta Burkharta (Leonardo DiCaprio). Produkcja Scorsesego pozwala jednak na poruszenie emocji widza, który nie obserwuje jedynie procedur, a prawdziwą tragedię ludzką - od samego początku wiadomo bowiem, że to Burkhart jest tą chciwą i złą postacią. Było to zresztą zamierzone działanie reżysera - najistotniejszym elementem tej tajemnicy było dla niego bowiem nie to, kto to wszystko zrobił, ale dlaczego. I to jest siła jego filmu.

Czas krwawego księżyca - gdzie obejrzeć?
Apple TV+
Czas krwawego księżyca
Apple TV+

Lupin

  • Tytuł serialu: Lupin
  • Lata emisji: 2021-
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: George Kay
  • Obsada: Omar Sy, Vincent Londez, Ludivine Sagnier, Hervé Pierre
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Choć serialu "Lupin" od Netfliksa nie można do końca nazwać adaptacją powieści o tytułowym złodziejaszku-dżentelmenie, to i tak warto wspomnieć o nim w tym zestawieniu - jest to po prostu świetna produkcja rozrywkowa, która w pomysłowy sposób wykorzystała materiał źródłowy, czyli powieści autorstwa Maurice'a Leblanca o Arsènie Lupin.

Serial Netfliksa to właściwie współczesna reinterpretacja opowiadań Leblanca, gdzie główną rolę odgrywa Assane Diop (Omar Sy). Produkcja luźno inspiruje się wydarzeniami z opowiadań o Lupinie, a jednocześnie jest pogłębiona o istotne wątki związane z tożsamością rasową czy systemową niesprawiedliwością we Francji. Jest to dla serialu wartość dodana - oprócz tego, że można poczuć klimat powieści Leblanca, to nabiera on większego znaczenia dla współczesnego widza.

Lupin - gdzie obejrzeć?
Netflix
Lupin
Netflix

Małe kobietki

  • Tytuł filmu: Małe kobietki (Little Women)
  • Rok produkcji: 2019
  • Czas trwania: 2h 14m
  • Reżyseria: Greta Gerwig
  • Obsada: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 7.8/10

"Małe kobietki" to filmowa adaptacja klasyki literatury autorstwa Louisy May Alcott o tym samym tytule. Produkcja w reżyserii Grety Gerwig zadebiutowała w 2019 roku i spotkała się z przychylnymi opiniami widzów i krytyków, choć niektóre elementy znacznie odróżniają ją od książki. Film jest przede wszystkim nieco bardziej unowocześnioną wersją powieści, która rozwinęła niektóre postaci, jak na przykład ciocię March czy Jo.

Siłą tego filmu jest przede wszystkim gra aktorska odtwórczyń głównych bohaterek, które tchnęły w książkowe postaci życie. Dzięki temu produkcja - w porównaniu z powieścią Alcott - jest dużo bardziej świeża, bogata w emocjonalne wątki i dynamiczna. Mocne kreacje, feministyczne reinterpretacje i narracja umożliwiają widzom zatopienie się w tej uroczej historii, dzięki czemu z większą chęcią sięgną po książkę. To świetny balans między klasyką a nowoczesnością.

Małe kobietki - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Małe kobietki
Prime Video

Mój piękny syn

  • Tytuł filmu: Mój piękny syn (Beautiful Boy)
  • Rok produkcji: 2018
  • Czas trwania: 2h
  • Reżyseria: Felix Van Groeningen
  • Obsada: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney, Christian Convery
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 7.4/10

Film "Mój piękny syn" to świetny przykład na to, jak z szacunkiem i wrażliwością adaptować pamiętniki - produkcja wyreżyserowana przez Feliksa Van Groeningena jest bowiem oparta o wspomnienia Davida Sheffa i jego syna, Nica. Trudno jest przekładać tak emocjonalne tytuły na ekran, ponieważ należy podjąć niełatwe decyzje w związku z tym, które wątki ukrócić, a które skondensować. Twórcom "Mojego pięknego syna" wyszło to bardzo dobrze.

Choć spisane na papier oferują czytelnikom pogłębioną historię z perspektywy ojca, film dodatkowo ukazuje również perspektywę najbliższych, którzy są pośrednimi ofiarami uzależnienia Nica. Steve Carell i Timothee Chalamet fenomenalnie ożywili ludzi, których do tej pory można było poznać wyłącznie za pośrednictwem wspomnień. Minus produkcji jest taki, że na rzecz tych emocji zrezygnowano z pogłębionej analizy problemów związanych z uzależnieniem. Mimo to uważam, że pokazał to w sposób symboliczny, a to wystarczyło, by poruszyć mnie do głębi.

Mój piękny syn - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Mój piękny syn
Prime Video
O adaptacjach książek czytaj w Spider's Web:

17.08.2025 13:17
