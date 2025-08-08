Kasowanie horrorów wywołuje we mnie gęsią skórkę. Disney+, ogarnij się

Ładowanie...

Disney+ ogłosił, że serial "Gęsia skórka" zostanie anulowany. Decyzja ta zapadła ponad pół roku od premiery 2. sezonu produkcji z Davidem Schwimmerem z podtytułem "Zagubieni", który zadebiutował w styczniu bieżącego roku. Zgodnie z informacjami, które przekazał The Hollywood Reporter, tytuł był oglądany w sumie przez 118 mln godzin, z czego 75 mln przypada na Stany Zjednoczone, a 43 mln na 16 pozostałych rynków międzynarodowych.

Gęsia skórka: Disney+ anuluje serial po 2. sezonach. To jednak jeszcze nie koniec

"Gęsia skórka" nie doczeka się 3. sezonu w serwisie Disney+. Nie oznacza to jednak, że kolejna odsłona w ogóle nie powstanie - producent serialu, Sony Pictures TV, będzie próbował znaleźć nowy dom dla serialowej adaptacji horrorów autorstwa R.L. Stine'a. Jak wynika z doniesień, prawa do kolejnych ekranizacji "Gęsia skórka" będą proponowane innym serwisom VOD. Materiału do adaptacji jest zresztą całkiem sporo - w serii powieści Stine'a znajduje się ponad 200 historii.

Serial antologiczny "Gęsia skórka" zadebiutował na platformie Disney+ na kilka tygodni przed Halloween, w październiku 2023 roku. Cieszył się wówczas sporym zainteresowaniem - uplasował się wówczas w pierwszej dziesiątce oryginalnych seriali streamingowych Nielsena i utrzymywał się na tej pozycji przez pierwsze cztery tygodnie od premiery. Drugi sezon nie odniósł już niestety takiego sukcesu - nie znalazł się nawet rankingu Nielsena.

W obsadzie 1. sezonu znaleźli się: Justin Long, Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig, Will Price i Rachael Harris. W 2. sezonie wystąpili natomiast: David Schwimmer, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Ana Ortiz, Elijah M. Cooper, Francesca Noel i Galilea La Salvia.

"Gęsia skórka" została po raz pierwszy zaadaptowana w latach 90. przez Nicholasa Stollera i Roba Lettermana i była emitowana przez stację Fox. W 2015 i 2018 roku zadebiutowały natomiast dwa filmy fabularne - "Gęsia skórka" i "Gęsia skórka 2". Pierwszy z nich wyreżyserował Rob Letterman.

Anna Bortniak 08.08.2025 16:15

