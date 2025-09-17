Kultowa Anakonda powróci, ale… jako komedia? Zaskakująca obsada

Ładowanie...

"Anakonda" z 1997 to twór wyjątkowo dziwaczny. Bohaterami jego fabuły są filmowcy, których celem jest plemię żyjące w izolacji w amazońskiej dżungli. Wkrótce bierze ich na celownik wielka, zmutowana anakonda. Pomysł wyjęty z kina grozy klasy B, ale przy tym projekcie pracowały naprawdę duże nazwiska: Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Owen Wilson, Danny Trejo - mówiąc wprost, to nie są amatorzy. W sumie, biorąc pod uwagę absurd fabuły i spore nazwiska w obsadzie, nic dziwnego, że po latach ktoś pomyślał, że powrót do tego projektu będzie dobrym pomysłem.

Anakonda powraca. Tym razem z Jackiem Blackiem

Tegoroczna odsłona "Anakondy" będzie traktowana jako reboot serii. Jego bohaterami są dwaj przyjaciele: Doug (Black) i Griff (Paul Rudd). Kryzys wieku średniego inspiruje ich do wspólnej wyprawy do amazońskiej dżungli, by tam nakręcić remake swojego ulubionego filmu z młodości - wszyscy chyba wiemy, jakiego. Gdy pojawi się prawdziwa anakonda, plan zdjęciowy zacznie stanowić śmiertelne zagrożenie. Do sieci trafiły pierwsze pierwsze kadry z filmu:

Biorąc pod uwagę dwa główne nazwiska obsady, spodziewałbym się przede wszystkim czegoś na kształt kumpelskiego, akcyjnego kina komediowego z elementami horroru - w sumie "Anakondę" z 1997 można nazwać czymś podobnym. Moim zdaniem najnowszy film będzie raczej luźnym hołdem, niezobowiązującą rozrywką, może właśnie w klimatach kina B-klasowego, projektem, przy którym aktorzy będą mieli niezłą zabawę. Oby widzowie też ją mieli.

Wśród aktorów zaangażowanych w ten projekt znaleźli się również m.in. Selton Mello ("I'm Still Here"), Daniela Melchior ("Spider-Man: Uniwersum"), Thandiwe Newton ("Westworld"). Reżyserem i współscenarzystą projektu jest Tom Gornican, mający na koncie udział w takich projektach, jak "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" z Nicolasem Cagem, czy "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F".

Amerykańska premiera "Anakondy" jest zaplanowana na 25 grudnia 2025 roku - dystrybucją zajmuje się Sony Pictures.

