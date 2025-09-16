REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Terminator obiecał, że wróci i rzeczywiście wraca. A z nim słynny reżyser

Filmy spod szyldu "Terminator" to jedne z najważniejszych tytułów w historii kina science-fiction. Jak się okazuje, seria zapoczątkowana ponad 40 lat temu doczeka się kolejnej odsłony. Będziemy mieli do czynienia z wielkim powrotem, bowiem nad nowym projektem pracuje nie kto inny, jak sam James Cameron.

Adam Kudyba
terminator film james cameron
REKLAMA

Po raz pierwszy okazja do zostania fanem "Terminatora" pojawiła się w 1984 roku, kiedy James Cameron zaprezentował światu swoją wizję widma przyszłej wojny z maszynami. To wtedy kinomani z całego świata poznali Arnolda Schwarzeneggera w roli, która z dzisiejszej perspektywy jest absolutnie kultowa. Sequel wyreżyserowany przez Camerona, "Dzień sądu", oprócz publiczności, doceniła również Akademia w postaci czterech Oscarów, sam film zaś po dziś dzień uchodzi za jedną z najlepszych filmowych kontynuacji w historii kina.

REKLAMA

James Cameron pracuje nad nowym Terminatorem

Po odejściu Camerona z funkcji reżysera, w każdym kolejnym filmie pełnił ją kto inny: Jonathan Mostow, McG, Alan Taylor i Tim Miller. Już w zeszłym roku w mediach pojawiały się doniesienia na temat prac Camerona nad nowym "Terminatorem", jednak, jak podaje Collider, reżyser potwierdził, że aktywnie pracuje nad scenariuszem do kolejnej odsłony legendarnej serii. To kolejny wielki projekt, za który się bierze: wszak wiemy, że oprócz tegorocznego "Avatara 3" planuje kolejne, a dodatkowo planuje zaadaptować "Duchy Hiroszimy" Charlesa Pellegrino.

Co ciekawe, Cameron miał stwierdzić, że choć rzeczywiście zajmuje się nowym "Terminatorem", to zmaga się z pewnym problemem natury pisarskiej. Na czym on polega? Na blokadzie, która nie wynika z braku inspiracji, a z tego, że, jak stwierdził, "ma trudności z pisaniem science fiction". Dlaczego? Cameron uważa, że współcześnie żyjemy właśnie w erze science fiction.

Nie ma na ten moment żadnej konkretnej daty, ani informacji co do obsady, jeśli chodzi o nowego "Terminatora". Ciężko się z Jamesem Cameronem nie zgodzić - świat zaczyna istotnie coraz mocniej przypominać dystopijne wizje znane nam z filmów, w związku z czym pisanie o nim potrafi wywołać pewien dysonans. Z drugiej strony, kto mógłby tchnąć w tę serię nowe życie i ciekawie opowiedzieć o mroku technologicznej dystopii, jak nie właśnie Cameron?

REKLAMA

Więcej o produkcjach science-fiction przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
16.09.2025 08:53
Tagi: James CameronScience fictionTerminator
Najnowsze
19:53
Drelich to serial z potencjałem. Oby TVP nie zmarnowała tej szansy
Aktualizacja: 2025-09-15T19:53:07+02:00
18:15
Widzowie odkrywają najlepszy feel good movie na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-09-15T18:15:00+02:00
16:15
Użytkownicy Prime Video zarywają nocki dla nowego dreszczowca
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:00+02:00
16:14
Promocja Disney+. Przez 3 miesiące płacisz 9,99 zł. Co obejrzeć w tym czasie?
Aktualizacja: 2025-09-15T16:14:04+02:00
15:21
Użytkownicy Netfliksa dawno nie widzieli tak kiczowatego romcomu. Są zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-15T15:21:00+02:00
15:11
Polski kandydat do Oscara wybrany. To on zawalczy o statuetkę
Aktualizacja: 2025-09-15T15:11:39+02:00
14:33
Wojenny serial CANAL+ powstał w oparciu o komiks. To nowość serwisu
Aktualizacja: 2025-09-15T14:33:33+02:00
14:13
Toy Story zaczęło się, gdy byłem dzieckiem, skończy się, jak będę starcem
Aktualizacja: 2025-09-15T14:13:00+02:00
13:40
Uwielbiany i bardzo niegrzeczny serial wjechał na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-15T13:40:33+02:00
12:55
Eurowizja 2026 zagrożona - kraje zapowiadają bojkot. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-09-15T12:55:23+02:00
12:51
Co z Batmanem 2? Matt Reeves ma dla was zaskakujące informacje
Aktualizacja: 2025-09-15T12:51:48+02:00
11:13
Rolnik (znowu) szuka żony. To może być najlepsza edycja ze wszystkich
Aktualizacja: 2025-09-15T11:13:11+02:00
9:37
Najmłodszy zwycięzca Emmy. Kim jest Owen Cooper?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:37:34+02:00
9:23
The Pitt: spadkobierca Ostrego dyżuru rozbił bank. Co wiemy o 2. sezonie?
Aktualizacja: 2025-09-15T09:23:50+02:00
8:11
Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-09-15T08:11:12+02:00
23:04
Po latach obejrzałam Taniec z gwiazdami. Uśmiech nie schodził mi z twarzy
Aktualizacja: 2025-09-14T23:04:37+02:00
13:37
Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów
Aktualizacja: 2025-09-14T13:37:00+02:00
11:40
Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego
Aktualizacja: 2025-09-14T11:40:00+02:00
11:09
Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami
Aktualizacja: 2025-09-14T11:09:00+02:00
10:02
Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen
Aktualizacja: 2025-09-14T10:02:00+02:00
9:59
Netflix ujawnił datę premiery 4. sezonu Wiedźmina. Oj, źle to wygląda
Aktualizacja: 2025-09-14T09:59:50+02:00
9:05
Twoja Twarz Brzmi Znajomo: TOP 10 najlepszych uczestników
Aktualizacja: 2025-09-14T09:05:00+02:00
8:01
Strzeżcie się nowego thrillera Netfliksa. Można zanudzić się na śmierć
Aktualizacja: 2025-09-14T08:01:00+02:00
17:02
Teściowie 3 - recenzja filmu. Powrót do formy czy katastrofa?
Aktualizacja: 2025-09-13T17:02:49+02:00
16:45
Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:45:00+02:00
14:51
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-13T14:51:49+02:00
12:51
Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans
Aktualizacja: 2025-09-13T12:51:05+02:00
11:02
Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-13T11:02:00+02:00
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA