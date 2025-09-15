Widzowie odkrywają najlepszy feel good movie na Netfliksie

Ładowanie...

"Rodzina od zaraz" opowiada historię Pete'a i Ellie, którym powodzi się całkiem nieźle. Dorobili się na remontowaniu domów i teraz chcą powiększyć swoją rodzinę. Z tego właśnie względu postanawiają zaadoptować dziecko. A właściwie od razu całą trójkę rodzeństwa - w tym zbuntowaną nastolatkę. Muszą zdobyć zaufanie swoich podopiecznych i nawiązać z nimi relację od samych podstaw. Może nie jest to łatwe, ale rodzi mnóstwo zabawnych sytuacji i zwrotów akcji. Dlatego użytkownicy Netfliksa tak bardzo ten film pokochali.



"Rodzina od zaraz" filmem Netfliksa nie jest. Wpadła do oferty platformy na licencji. Pierwotnie zadebiutowała bowiem w kinach. Stało się to jeszcze w 2018 roku. Krytycy bardzo polubili tę ciepłą komedię, dzięki czemu cieszy się ona 82 proc. pozytywnych recenzji. Co prawda ich autorzy dostrzegają wady produkcji, ale ogólnie uważają ją za solidne feel good movie i zachwycają się grą aktorską, wcielających się w główne role Marka Wahlberga i Rose Byrne.

REKLAMA

Rodzina od zaraz - opinie o feel good movie na Netfliksie

"Rodzina od zaraz" widzom również przypadła do gustu, choć wielkim hitem nie była. Przy budżecie w wysokości 48 mln dol. zarobiła na całym świecie ponad 120,5 mln. Kiedy jednak trafiła na Netfliksa, użytkownicy oszaleli na jej punkcie. Właściwie wciąż szaleją, bo ciągle ją odkrywają i o swoich wrażeniach z seansu chętnie piszą w mediach społecznościowych.

Totalnie uwielbiamy te film! To jeden z naszych ulubionych feel good movies. Jest uroczy, zabawny, można przy nim trochę popłakać i sprawia, że czujesz się świetnie! Gorąco polecamy!



Mój feel good movie nr 1, oglądam go co kilka miesięcy



Jeśli szukacie feel good movie "Rodzina od zaraz" to seans obowiązkowy! Pięknie pokazuje chaos i radość z tworzenia rodziny. Chwytajcie popcorn i cieszcie się nim! - czytamy na X (dawny Twitter).

Z powyższych wpisów jasno rysuje się obraz "Rodziny od zaraz" jako filmu, który zapewnia całą gamę emocji. Jeśli powoli dosięga was jesienna chandra, na poprawę humoru będzie więc jak znalazł.



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"RODZINĘ OD ZARAZ" OBEJRZYSZ NA: RODZINA OD ZARAZ Netflix

REKLAMA

Rafał Christ 15.09.2025 18:15

Ładowanie...