Dziś finał serialu, który widzowie okrzyknęli arcydziełem komedii

1. sezon "Platonicznej przyjaźni" pojawił się na Apple TV+ jeszcze w maju 2023 roku. To opowieść o parze dawnych przyjaciół, która po długiej przerwie ponownie nawiązuje kontakt. Odnowiona relacja staje się coraz bardziej angażująca i destabilizująca ich życia. Brzmi może wtórnie, bo faktycznie wszystko rozgrywa się w konwencji komedii romantycznych, ale tych bardziej błyskotliwych. Dlatego serial przypadł do gustu krytykom i publiczności.



Na Rotten Tomatoes 1. sezon "Platonicznej przyjaźni" cieszy się 93 proc. pozytywnych recenzji. Miał też wystarczającą oglądalność, żeby Apple TV+ zdecydowało się serial przedłużyć. 2. odsłona zadebiutowała na platformie niedawno, bo na początku sierpnia. I wtedy dopiero rozpoczął się szał na tę produkcję.

Platoniczna przyjaźń - opinie widzów o serialu Apple TV+

Wynik 93 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes jest oczywiście wysoki, ale nie tak wysoki jak 100 proc. A tyle właśnie zdobył 2. sezon "Platonicznej przyjaźni". Krytycy w swoich pochwałach dla serialu nie są odosobnieni. Bo w mediach społecznościowych też raczej się na negatywne opinie o produkcji nie natkniemy. Ba! Widzowie nieraz nazywają ją "arcydziełem".

"Platoniczna przyjaźń" na Apple TV+ to arcydzieło. Czemu tylko ja zdaję sobie z tego sprawę, gdzie są moi ludzie



Jeśli macie Apple TV+ gorąco polecam "Platoniczną przyjaźń". Rozbawi was i poprawi humor



"Platoniczna przyjaźń" na Apple TV+ to jedna z najlepszych i najbardziej niedocenionych



- czytamy na X (dawny Twitter).

Teraz, kiedy na Apple TV+ zadebiutował również ostatni odcinek najnowszej odsłony serialu, widzowie wyrażają w mediach społecznościowych nadzieję, że platforma jeszcze przedłuży "Platoniczną przyjaźń". Czy jest na to szansa? Przy takich opiniach, jak te przytoczone wyżej, powinna być. Ale na oficjalną decyzję serwisu musimy jeszcze poczekać. Oby niedługo.



Rafał Christ 01.10.2025 19:13

