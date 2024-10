ASKfm to stworzony przez łotewską firmę serwis społecznościowy, który został uruchomiony w czerwcu 2010 r. To właśnie tam swoją internetową działalność zaczynało wielu influencerów, którzy odpowiadali swoim obserwatorom na anonimowe pytania. Platforma cieszyła się sporym zainteresowaniem we wczesnych latach 2010., mierząc się jednocześnie z problemami w związku z krytyką zasad, na jakich funkcjonowała. Nadużycia za pośrednictwem ASKfm doprowadziły bowiem do tego, że w 2013 r. samobójstwo popełniły dwie nastolatki. Twórcy platformy zareagowali wprowadzeniem zgłoszeń w przypadku cyberprzemocy i uruchomieniem "Centrum bezpieczeństwa".