Banksy zawitał do Polski. Zwiedziliśmy muzeum artysty w Krakowie

Najprawdopodobniej nigdy nie widziałem Banksy'ego, ale może się też zdarzyć tak, że jednak go widziałem - przecież nikt nie wie, kim on jest. Kiedyś na moja wystawę w Paryżu przyszedł człowiek, który dość szybko przez nią przeszedł, a jakiś czas temu pojawił się wpis, ze Banksy'emu to muzeum bardzo się podoba. Gdybym był Banksym, byłbym bardzo zadowolony z tego, że powstało takie muzeum. Przecież jest to miejsce, które opowiada o tym, co on robi i które przekazuje jego ideę szerszej publiczności i robi to w wielkim poszanowaniu tej idei.