Wielkie zmiany w Disney+. Nowa platforma to dopiero początek

Lada dzień Hulu stanie się międzynarodową marką dostępną w ramach Disney+, zastępując przy okazji Star na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi.



Ta zmiana to kolejny krok w kierunku realizacji planu stworzenia w pełni zintegrowanej aplikacji, łączącej wszystkie treści w jednym miejscu. Już teraz użytkownicy zaczną dostrzegać coraz więcej elementów Hulu w obrębie Disney+, w ramach stopniowych aktualizacji aplikacji - od strony głównej, aż po bardziej szczegółowe funkcje. Obejmą one m.in. nowe rozwiązania w zakresie designu i nawigacji, które w nadchodzących tygodniach i miesiącach mają uczynić korzystanie z serwisu bardziej dynamicznym i intuicyjnym.

Disney+: Hulu i wielkie zmiany

Na górze strony głównej pojawi się nowy pasek nawigacyjny. Pierwszym ekranem, jaki zobaczą subskrybenci po uruchomieniu Disney+, będzie zakładka „Dla ciebie” - nowa baza rekomendacji, oparta na udoskonalonym algorytmie, który z czasem coraz lepiej poznaje preferencje użytkownika. W zależności od posiadanej subskrypcji dostępne będą również osobne zakładki: Disney+, Hulu i ESPN, ułatwiające eksplorację każdej z bibliotek oddzielnie.



Sekcja Live w pionowym menu przeniesie nas od razu do transmisji na żywo - wiadomości, sportu, wydarzeń specjalnych - a także całodobowych kanałów. Wprowadzane będą również nowe oznaczenia, takie jak „Finał sezonu”, „Nowy serial” czy „Nowy film”, dzięki którym użytkownicy łatwiej zorientują się w tym, co aktualne i wyjątkowe.

Twórcy chcą, by każdy użytkownik jak najprędzej dotarł do treści, których szuka - i jednocześnie odkrywał nowe propozycje najlepiej dopasowane do jego gustu. Wciąż pracują nad dalszym rozwojem algorytmu personalizacji, który z czasem będzie coraz precyzyjniej formował rekomendacje. To właśnie on zasili nową zakładkę „Dla ciebie”, stając się sercem całego systemu poleceń.



Aby upewnić się, że każdy ogląda w swoim własnym profilu, wyraźniej wyeksponują też Profile w interfejsie aplikacji. Tam znajdą się indywidualne rekomendacje, tworzone na podstawie unikalnych nawyków i historii oglądania.



Przedstawiciele serwisu obiecują też, że nowy projekt aplikacji będzie mieć bardziej nowoczesny i intuicyjny charakter - tak, by ulubione postacie i opowieści użytkowników były zawsze na pierwszym planie. Zmieniony został m.in. główny karuzelowy podgląd wideo, a sekcje marek zyskały bardziej dynamiczny układ, eksponujący najnowsze tytuły. Zaktualizowano również zestawy treści, stawiając na filmowe, plakatowe grafiki nadające całości kinowego charakteru.



Choć wiele z powyższych zmian pojawi się w pierwszej kolejności na ekranach telewizorów, równie dużą uwagę twórcy poświęcają udoskonaleniu wersji mobilnej. A teraz pozostaje nam czekać. Kolejne aktualizacje będą pojawiać się w najbliższych miesiącach, aż do uruchomienia w przyszłym roku w pełni zunifikowanej aplikacji Disney+.



Hulu zamieni Star w serwisie już 8 pażdziernika.

Michał Jarecki 03.10.2025 14:34

