Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce

Wiele filmowych i serialowych produkcji znajduje się w "strefie" poza streamingiem. Zwykle są one dostępne albo na średnio dostępnych zagranicznych serwisach, albo na takich, które potocznie określa się jako pirackie. Tytułami, których nie dało się obejrzeć na żadnej legalnej platformie były "Biała królowa" i Biała księżniczka" - stworzone przez BBC seriale historyczne z akcją osadzoną w Wielkiej Brytanii.

Biała królowa - fabuła

"Biała królowa" jest produkcją, która bazuje na powieści Philippy Gregory o tym samym tytule. To historia rozgrywająca się w XV wieku w Anglii. Kraj jest pochłonięty tzw. Wojną Dwóch Róż - wewnętrznym konfliktem dwóch walczących o władzę rodów: Lancasterów i Yorków. Gdy król Edward IV poślubia zwykłą kobietę, plebejkę Elizabeth Woodville, otoczenie władcy stara się ograniczyć jej wpływy, jak tylko się da. To również historia nieustępliwych kobiet, które wykazują się sporą skutecznością, żeby zdobyć jak najwięcej włądzy dla siebie i swoich rodzin.

W serialu wystąpili m.in. Rebecca Ferguson, Faye Marsay, Aneurin Barnard, Amanda Hale, Max Irons, Tom McKay, Ben Lamb i Janet McTeer.

Biała księżniczka - fabuła

Jak nietrudno się domyślić, "Biała księżniczka" jest ściśle powiązana z wyżej wspomnianym serialem - to kontynuacja "Białej królowej". Małżeństwo Henryka VII Tudora i Elżbiety York skutecznie kończy Wojnę Dwóch Róż, tym samym jednocząc rody Lancasterów i Yorków. Choć formalnie obie strony zaprzestają wzajemnych walk, to wrogość, nieufność i niechęć pomiędzy stronami wciąż jest jak najbardziej realna.

W główne role wcielili się Jacob Collins-Levy oraz Jodie Comer ("28 lat później", "Motocykliści"), a w obsadzie znaleźli się m.in. Essie Davis, Michelle Fairley, Rebecca Benson, Patrick Gibson i Suki Waterhouse.

Biała królowa i Biała księżniczka - brytyjskie seriale w ofercie Prime Video

Kilka dni temu doszło do dość przełomowego wydarzenia, jeśli chodzi o ofertę Prime Video - serwisu streamingowego Amazona. Platforma ta umożliwiła polskim subskrybentom wykupienie seriali spoza głównej biblioteki.

To spora gratka - choć znajdziemy tam tytuły, które posiada konkurencja, część produkcji nie jest dostępna nigdzie indziej (legalnie). Właśnie do tej grupy zaliczają się "Biała królowa" i "Biała księżniczka", do których można wykupić dostęp właśnie na Prime Video. Oto, jak prezentują się ceny dostępu do tych seriali:

"Biała królowa":

5,99 zł za odcinek 1 w jakości HD

w jakości HD 20,99 zł za sezon 1 w jakości HD

"Biała księżniczka":

5,99 zł za odcinek 1 w jakości HD

To rzecz jasna nie jedyne dostępne w ramach tej nowej oferty produkcje. Na Prime Video można również wykupić przerażający "Terror", słynną produkcję "Mad Men" z Jonem Hammem, nominowane do Złotego Globu "Nashville" czy słynny "Ash kontra martwe zło" z Brucem Campbellem, a także takie pozycje jak "Downton Abbey", "Yellowstone" czy "Rekrut". Innymi słowy, jest naprawdę bogato i zdaje się, że tytuły, które właśnie trafiły do streamingu, są naprawdę godne wydania pieniędzy. O nowej ofercie Prime Video więcej możecie przeczytać tutaj.

Adam Kudyba 31.08.2025 09:55

