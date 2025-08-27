REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma

Serwis streamingowy Amazona - Prime Video - udostępnił polskim subskrybentom możliwość wykupienia seriali spoza głównej biblioteki. Dzięki temu widzowie mają szansę legalnie obejrzeć tytuły dostępne tylko u konkurencji... lub wręcz niedostępne nigdzie indziej.

Anna Bortniak
Autor
Michał Jarecki
Autor
prime video seriale do kupienia nowość
REKLAMA

Na Prime Video można kupić niektóre niedostępne (lub trudno dostępne) seriale, o czym serwis Spider's Web oficjalnie dowiedział się jako pierwszy. Mowa zarówno o tytułach, które posiada konkurencja (dzięki czemu będzie można je obejrzeć bez konieczności kupowania nowego abonamentu), jak i o takich, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a serwis na przykład nie ma możliwości włączenia ich do biblioteki oferowanej odbiorcom w ramach subskrypcji z przyczyn prawnych.

Być może będziemy mogli też liczyć na szybsze premiery niektórych produkcji - lub wręcz równoczesne z tymi w USA.

REKLAMA

Prime Video wprowadza nową usługę wypożyczenia seriali

Prime Video poszerzyło zatem swój sklep i wypożyczalnię z filmami również o tytuły odcinkowe (ponad 200 sezonów), co czyni serwis największą biblioteką TVOD seriali i filmów w Polsce. Póki co są to głównie seriale, które znajdziemy również w innych serwisach: „Yellowstone”, „Star Trek: Discovery” (produkcje Paramountu dostępne na SkyShowtime), „Rick i Morty”, „Gra o tron” i „Ród Smoka” (Warner i HBO Max), „Rekrut” (serial Hulu dostępny w Disney+) czy „Dr House” i „Orange Is the New Black” (produkcje dostępne na Netfliksie).

Z drugiej strony: są też niedostępne nigdzie indziej perełki, jak „Nashville”, „Terror”, „Mad Men”, „Black Sails” czy „Ash kontra Martwe Zło”. Miejmy nadzieję, że z czasem serwis udostępni inne trudniejsze do zdobycia hity czy bardziej archiwalne serie (jak obecne już „Rockefeller Plaza 30”). Prime Video zapewnił, że biblioteka rośnie i stale będzie powiększać się w kolejnych miesiącach.

Istotną kwestią jest to, że nowa usługa wypożyczania i zakupu jest w pełni zintegrowana z subskrypcją Prime Video. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli mieć w jednym miejscu zarówno produkcje dostępne w ramach podstawowej subskrypcji, jak i te dodatkowo płatne.

A lista kanałów, która jest dostępna w dodatkowej subskrypcji Prime Video, jest całkiem spora. Dzięki tej usłudze widzowie nie muszą płacić za kilka serwisów jednocześnie - za dodatkową opłatą mogą mieć produkcje spod szyldu m.in. Apple TV+, Skyshowtime, Viaplay, MGM+, Crunchyroll czy Film Box w jednym miejscu.

Prime Video: ile kosztuje nowa usługa wypożyczenia lub kupna serialu? Czy się opłaca?

Koszt wypożyczenia każdego sezonu to 20,99 zł (cena promocyjna na start). Jest to opłata dodatkowa do rocznej subskrypcji, która wynosi 49 zł (to nieco ponad 4 zł za miesiąc!). Warto przy tym wspomnieć, że płatność i logowanie odbywa się bezproblemowo - dzięki temu, że produkcje z różnych serwisów są w jednym miejscu, widzowie nie muszą martwić się o terminy płatności, podpinanie kart na innych platformach czy pamiętanie loginów i haseł do innych serwisów. Wszystkie subskrypcje dodatkowe z treściami premium zarządzane są bowiem z jednego miejsca - aplikacji i strony Prime Video.

Dodatkowo rozwiązany zostaje problem związany z podjęciem decyzji, co obejrzeć - subskrybenci platformy od Amazona nie będą już musieli tracić czasu na przełączenie się z jednej platformy na drugą, aby przejrzeć wszystkie nowości filmowe i serialowe.

Subskrypcje dodatkowe umożliwiają również oglądanie treści offline, zarządzanie zużyciem danych oraz innymi ustawieniami.

Prime Video: filmy do wypożyczenia

Wcześniej Prime Video wprowadził do swojej oferty możliwość wypożyczenia również najnowszych i głośnych produkcji, które trafiły do serwisu prosto z kinowych ekranów. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach pojawiły się takie tytuły jak „Minecraft: Film”, „Mission: Impossible - The Final Reckoning” czy „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”.

Od września w serwisie będzie można również kupić lub wypożyczyć takie produkcje jak „Koszmar minionego lata”, „Jak wytresować smoka”, „M3GAN 2.0” czy „Brzydka siostra”.

Prime Video: pełna lista seriali do kupienia

Na ten moment usługa wypożyczania seriali jest dostępna w większości krajów w Europie, w tym w Holandii, Belgii, Portugalii, Norwegii, Finlandii i Szwecji. Od wczoraj, 26 sierpnia, jest dostępna również dla widzów w Polsce. Oto pełna lista produkcji, które są dostępne w Prime Video w ramach wypożyczenia.

  • Terror
  • Mr. Robot
  • Biała Księżniczka
  • Parks and Recreation
  • Yellowstone
  • Tulsa King
  • Biała Królowa
  • Landman
  • Dietland
  • 1923
  • Gwiezdne wrota
  • Mad Men
  • Grimm
  • Noc oczyszczenia
  • Most nad Sudanem
  • Lodge 49
  • Victor Lessard
  • Halo
  • Stamtąd
  • 1883
  • Upadek
  • Star Trek: Strange New Worlds
  • Spartakus
  • Downton Abbey
  • Tabula rasa
  • Mayor of Kingstown
  • 30 Rock
  • Trzy dni kondora
  • Dexter
  • The Royals
  • Gwiezdne wrota: Atlantyda
  • My, dzieci z dworca Zoo
  • N0S4A2
  • Przyjaciele
  • Dlaczego kobiety zabijają
  • Świry
  • Wielka
  • Star Trek: Discovery
  • Po drugiej stronie złudzeń
  • Gra o tron
  • Niezłomna
  • Rekrut
  • Lawmen: Bass Reeves
  • Ash kontra Martwe Zło
  • Ród Smoka
  • Nadajemy z Gdzie Indziej
  • Rick i Morty
  • Herosi
  • Star Trek: Lower Decks
  • Black Sails
  • Orange is the New Black
  • Trawka
  • Nashville
  • Power
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Anna Bortniak
Autor
Michał Jarecki
Autor
Tagi: AmazonPrime Video
Najnowsze
17:04
Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma
Aktualizacja: 2025-08-27T17:04:33+02:00
16:15
Musimy porozmawiać o Wojankach. To zaszło za daleko
Aktualizacja: 2025-08-27T16:15:00+02:00
15:02
Prime Video spuszcza bombę. Premiera serialu z lubianego uniwersum serwisu
Aktualizacja: 2025-08-27T15:02:22+02:00
14:33
Wystartował MFF w Wenecji 2025. Gdzie obejrzeć relację?
Aktualizacja: 2025-08-27T14:33:01+02:00
11:08
Netflix pokazał nowości na wrzesień 2025. Wracają 2 uwielbiane seriale
Aktualizacja: 2025-08-27T11:08:06+02:00
10:43
Thunderbolts*: gdzie obejrzeć film online? Nowość Marvela już jest
Aktualizacja: 2025-08-27T10:43:19+02:00
10:31
Adaptacja książki Kinga jest tak dobra, że będzie 2. sezon. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-08-27T10:31:22+02:00
9:32
Czy powstaną "K-popowe łowczynie demonów 2". Netflix ma pomysł
Aktualizacja: 2025-08-27T09:32:18+02:00
20:26
Nowy serial z uniwersum wiedźmina to katastrofa. "Dosłownie wszystko poszło nie tak"
Aktualizacja: 2025-08-26T20:26:44+02:00
20:11
Najlepsze komedie na HBO Max. 15 propozycji na wieczór
Aktualizacja: 2025-08-26T20:11:00+02:00
19:41
Darren Aronofsky: filmy. Od najgorszego do najlepszego
Aktualizacja: 2025-08-26T19:41:00+02:00
19:13
Netflix ma nową strategię. Nowy serial nie został pokazany w całości
Aktualizacja: 2025-08-26T19:13:00+02:00
18:57
Tylko jednego w tym serialu Netfliksa nie ma. Nudy
Aktualizacja: 2025-08-26T18:57:38+02:00
16:29
Nowa animacja twórcy BoJacka Horsemana to smutek podszyty śmiechem
Aktualizacja: 2025-08-26T16:29:50+02:00
14:15
Ta scena z Gry o tron oburzyła widzów. Po latach aktorka wyznaje: jestem z niej dumna
Aktualizacja: 2025-08-26T14:15:33+02:00
13:40
Klasa czy obciach? Netflix zaskoczył mnie dziwnym serialem
Aktualizacja: 2025-08-26T13:40:59+02:00
12:22
Netflix robi serial z ekipą Detektywa i Yellowstone
Aktualizacja: 2025-08-26T12:22:24+02:00
10:18
Nowego Supermana obejrzysz już online. Gdzie jest dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-26T10:18:19+02:00
9:54
Woody Allen zaliczył upadek totalny. Teraz łasi się do Rosji
Aktualizacja: 2025-08-26T09:54:47+02:00
8:34
Netflix anuluje serial, który miał być następcą Ozark
Aktualizacja: 2025-08-26T08:34:27+02:00
19:31
Together - recenzja filmu. Body horror idealny na randkę
Aktualizacja: 2025-08-25T19:31:00+02:00
18:52
To najpopularniejszy thriller Netfliksa. Widzowie: scenariusz pisał chyba ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-25T18:52:20+02:00
16:24
Chrzest ogniem: kto zabił? Jak się kończy film oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-08-25T16:24:22+02:00
15:49
Widzowie Prime Video rzucili się na horror na faktach. Zaskakujący tytuł
Aktualizacja: 2025-08-25T15:49:00+02:00
15:05
63 osoby deportowane z Polski. To konsekwencje koncertu Maxa Korzha
Aktualizacja: 2025-08-25T15:05:25+02:00
13:44
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?
Aktualizacja: 2025-08-25T13:44:31+02:00
13:35
Najlepszy skandynawski serial kryminalny będzie dostępny za darmo
Aktualizacja: 2025-08-25T13:35:07+02:00
13:06
Cinema Paradiso znów w kinach. Aktor z oscarowego filmu odwiedzi Polskę
Aktualizacja: 2025-08-25T13:06:36+02:00
11:24
Reżyserka najgorszego filmu Marvela tłumaczy przyczyny jego porażki
Aktualizacja: 2025-08-25T11:24:03+02:00
9:24
Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?
Aktualizacja: 2025-08-25T09:24:09+02:00
14:56
Netflix jest w swojej erze thrillerów erotycznych. Nowy film dołączył do kolekcji
Aktualizacja: 2025-08-24T14:56:03+02:00
13:13
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-24T13:13:00+02:00
10:57
Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?
Aktualizacja: 2025-08-24T10:57:00+02:00
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA