Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma
Serwis streamingowy Amazona - Prime Video - udostępnił polskim subskrybentom możliwość wykupienia seriali spoza głównej biblioteki. Dzięki temu widzowie mają szansę legalnie obejrzeć tytuły dostępne tylko u konkurencji... lub wręcz niedostępne nigdzie indziej.
Na Prime Video można kupić niektóre niedostępne (lub trudno dostępne) seriale, o czym serwis Spider's Web oficjalnie dowiedział się jako pierwszy. Mowa zarówno o tytułach, które posiada konkurencja (dzięki czemu będzie można je obejrzeć bez konieczności kupowania nowego abonamentu), jak i o takich, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a serwis na przykład nie ma możliwości włączenia ich do biblioteki oferowanej odbiorcom w ramach subskrypcji z przyczyn prawnych.
Być może będziemy mogli też liczyć na szybsze premiery niektórych produkcji - lub wręcz równoczesne z tymi w USA.
Prime Video wprowadza nową usługę wypożyczenia seriali
Prime Video poszerzyło zatem swój sklep i wypożyczalnię z filmami również o tytuły odcinkowe (ponad 200 sezonów), co czyni serwis największą biblioteką TVOD seriali i filmów w Polsce. Póki co są to głównie seriale, które znajdziemy również w innych serwisach: „Yellowstone”, „Star Trek: Discovery” (produkcje Paramountu dostępne na SkyShowtime), „Rick i Morty”, „Gra o tron” i „Ród Smoka” (Warner i HBO Max), „Rekrut” (serial Hulu dostępny w Disney+) czy „Dr House” i „Orange Is the New Black” (produkcje dostępne na Netfliksie).
Z drugiej strony: są też niedostępne nigdzie indziej perełki, jak „Nashville”, „Terror”, „Mad Men”, „Black Sails” czy „Ash kontra Martwe Zło”. Miejmy nadzieję, że z czasem serwis udostępni inne trudniejsze do zdobycia hity czy bardziej archiwalne serie (jak obecne już „Rockefeller Plaza 30”). Prime Video zapewnił, że biblioteka rośnie i stale będzie powiększać się w kolejnych miesiącach.
Istotną kwestią jest to, że nowa usługa wypożyczania i zakupu jest w pełni zintegrowana z subskrypcją Prime Video. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli mieć w jednym miejscu zarówno produkcje dostępne w ramach podstawowej subskrypcji, jak i te dodatkowo płatne.
A lista kanałów, która jest dostępna w dodatkowej subskrypcji Prime Video, jest całkiem spora. Dzięki tej usłudze widzowie nie muszą płacić za kilka serwisów jednocześnie - za dodatkową opłatą mogą mieć produkcje spod szyldu m.in. Apple TV+, Skyshowtime, Viaplay, MGM+, Crunchyroll czy Film Box w jednym miejscu.
Prime Video: ile kosztuje nowa usługa wypożyczenia lub kupna serialu? Czy się opłaca?
Koszt wypożyczenia każdego sezonu to 20,99 zł (cena promocyjna na start). Jest to opłata dodatkowa do rocznej subskrypcji, która wynosi 49 zł (to nieco ponad 4 zł za miesiąc!). Warto przy tym wspomnieć, że płatność i logowanie odbywa się bezproblemowo - dzięki temu, że produkcje z różnych serwisów są w jednym miejscu, widzowie nie muszą martwić się o terminy płatności, podpinanie kart na innych platformach czy pamiętanie loginów i haseł do innych serwisów. Wszystkie subskrypcje dodatkowe z treściami premium zarządzane są bowiem z jednego miejsca - aplikacji i strony Prime Video.
Dodatkowo rozwiązany zostaje problem związany z podjęciem decyzji, co obejrzeć - subskrybenci platformy od Amazona nie będą już musieli tracić czasu na przełączenie się z jednej platformy na drugą, aby przejrzeć wszystkie nowości filmowe i serialowe.
Subskrypcje dodatkowe umożliwiają również oglądanie treści offline, zarządzanie zużyciem danych oraz innymi ustawieniami.
Prime Video: filmy do wypożyczenia
Wcześniej Prime Video wprowadził do swojej oferty możliwość wypożyczenia również najnowszych i głośnych produkcji, które trafiły do serwisu prosto z kinowych ekranów. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach pojawiły się takie tytuły jak „Minecraft: Film”, „Mission: Impossible - The Final Reckoning” czy „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”.
Od września w serwisie będzie można również kupić lub wypożyczyć takie produkcje jak „Koszmar minionego lata”, „Jak wytresować smoka”, „M3GAN 2.0” czy „Brzydka siostra”.
Prime Video: pełna lista seriali do kupienia
Na ten moment usługa wypożyczania seriali jest dostępna w większości krajów w Europie, w tym w Holandii, Belgii, Portugalii, Norwegii, Finlandii i Szwecji. Od wczoraj, 26 sierpnia, jest dostępna również dla widzów w Polsce. Oto pełna lista produkcji, które są dostępne w Prime Video w ramach wypożyczenia.
- Terror
- Mr. Robot
- Biała Księżniczka
- Parks and Recreation
- Yellowstone
- Tulsa King
- Biała Królowa
- Landman
- Dietland
- 1923
- Gwiezdne wrota
- Mad Men
- Grimm
- Noc oczyszczenia
- Most nad Sudanem
- Lodge 49
- Victor Lessard
- Halo
- Stamtąd
- 1883
- Upadek
- Star Trek: Strange New Worlds
- Spartakus
- Downton Abbey
- Tabula rasa
- Mayor of Kingstown
- 30 Rock
- Trzy dni kondora
- Dexter
- The Royals
- Gwiezdne wrota: Atlantyda
- My, dzieci z dworca Zoo
- N0S4A2
- Przyjaciele
- Dlaczego kobiety zabijają
- Świry
- Wielka
- Star Trek: Discovery
- Po drugiej stronie złudzeń
- Gra o tron
- Niezłomna
- Rekrut
- Lawmen: Bass Reeves
- Ash kontra Martwe Zło
- Ród Smoka
- Nadajemy z Gdzie Indziej
- Rick i Morty
- Herosi
- Star Trek: Lower Decks
- Black Sails
- Orange is the New Black
- Trawka
- Nashville
- Power
