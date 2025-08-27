Mega zmiany w Prime Video. Kupisz tam seriale, których nikt inny nie ma

Ładowanie...

Na Prime Video można kupić niektóre niedostępne (lub trudno dostępne) seriale, o czym serwis Spider's Web oficjalnie dowiedział się jako pierwszy. Mowa zarówno o tytułach, które posiada konkurencja (dzięki czemu będzie można je obejrzeć bez konieczności kupowania nowego abonamentu), jak i o takich, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a serwis na przykład nie ma możliwości włączenia ich do biblioteki oferowanej odbiorcom w ramach subskrypcji z przyczyn prawnych.



Być może będziemy mogli też liczyć na szybsze premiery niektórych produkcji - lub wręcz równoczesne z tymi w USA.

Prime Video wprowadza nową usługę wypożyczenia seriali

Prime Video poszerzyło zatem swój sklep i wypożyczalnię z filmami również o tytuły odcinkowe (ponad 200 sezonów), co czyni serwis największą biblioteką TVOD seriali i filmów w Polsce. Póki co są to głównie seriale, które znajdziemy również w innych serwisach: „Yellowstone”, „Star Trek: Discovery” (produkcje Paramountu dostępne na SkyShowtime), „Rick i Morty”, „Gra o tron” i „Ród Smoka” (Warner i HBO Max), „Rekrut” (serial Hulu dostępny w Disney+) czy „Dr House” i „Orange Is the New Black” (produkcje dostępne na Netfliksie).

Z drugiej strony: są też niedostępne nigdzie indziej perełki, jak „Nashville”, „Terror”, „Mad Men”, „Black Sails” czy „Ash kontra Martwe Zło”. Miejmy nadzieję, że z czasem serwis udostępni inne trudniejsze do zdobycia hity czy bardziej archiwalne serie (jak obecne już „Rockefeller Plaza 30”). Prime Video zapewnił, że biblioteka rośnie i stale będzie powiększać się w kolejnych miesiącach.

Istotną kwestią jest to, że nowa usługa wypożyczania i zakupu jest w pełni zintegrowana z subskrypcją Prime Video. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli mieć w jednym miejscu zarówno produkcje dostępne w ramach podstawowej subskrypcji, jak i te dodatkowo płatne.

A lista kanałów, która jest dostępna w dodatkowej subskrypcji Prime Video, jest całkiem spora. Dzięki tej usłudze widzowie nie muszą płacić za kilka serwisów jednocześnie - za dodatkową opłatą mogą mieć produkcje spod szyldu m.in. Apple TV+, Skyshowtime, Viaplay, MGM+, Crunchyroll czy Film Box w jednym miejscu.

Prime Video: ile kosztuje nowa usługa wypożyczenia lub kupna serialu? Czy się opłaca?

Koszt wypożyczenia każdego sezonu to 20,99 zł (cena promocyjna na start). Jest to opłata dodatkowa do rocznej subskrypcji, która wynosi 49 zł (to nieco ponad 4 zł za miesiąc!). Warto przy tym wspomnieć, że płatność i logowanie odbywa się bezproblemowo - dzięki temu, że produkcje z różnych serwisów są w jednym miejscu, widzowie nie muszą martwić się o terminy płatności, podpinanie kart na innych platformach czy pamiętanie loginów i haseł do innych serwisów. Wszystkie subskrypcje dodatkowe z treściami premium zarządzane są bowiem z jednego miejsca - aplikacji i strony Prime Video.

Dodatkowo rozwiązany zostaje problem związany z podjęciem decyzji, co obejrzeć - subskrybenci platformy od Amazona nie będą już musieli tracić czasu na przełączenie się z jednej platformy na drugą, aby przejrzeć wszystkie nowości filmowe i serialowe.

Subskrypcje dodatkowe umożliwiają również oglądanie treści offline, zarządzanie zużyciem danych oraz innymi ustawieniami.

Prime Video: filmy do wypożyczenia

Wcześniej Prime Video wprowadził do swojej oferty możliwość wypożyczenia również najnowszych i głośnych produkcji, które trafiły do serwisu prosto z kinowych ekranów. Tylko w ostatnich dwóch miesiącach pojawiły się takie tytuły jak „Minecraft: Film”, „Mission: Impossible - The Final Reckoning” czy „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”.

Od września w serwisie będzie można również kupić lub wypożyczyć takie produkcje jak „Koszmar minionego lata”, „Jak wytresować smoka”, „M3GAN 2.0” czy „Brzydka siostra”.

Prime Video: pełna lista seriali do kupienia

Na ten moment usługa wypożyczania seriali jest dostępna w większości krajów w Europie, w tym w Holandii, Belgii, Portugalii, Norwegii, Finlandii i Szwecji. Od wczoraj, 26 sierpnia, jest dostępna również dla widzów w Polsce. Oto pełna lista produkcji, które są dostępne w Prime Video w ramach wypożyczenia.

Terror

Mr. Robot

Biała Księżniczka

Parks and Recreation

Yellowstone

Tulsa King

Biała Królowa

Landman

Dietland

1923

Gwiezdne wrota

Mad Men

Grimm

Noc oczyszczenia

Most nad Sudanem

Lodge 49

Victor Lessard

Halo

Stamtąd

1883

Upadek

Star Trek: Strange New Worlds

Spartakus

Downton Abbey

Tabula rasa

Mayor of Kingstown

30 Rock

Trzy dni kondora

Dexter

The Royals

Gwiezdne wrota: Atlantyda

My, dzieci z dworca Zoo

N0S4A2

Przyjaciele

Dlaczego kobiety zabijają

Świry

Wielka

Star Trek: Discovery

Po drugiej stronie złudzeń

Gra o tron

Niezłomna

Rekrut

Lawmen: Bass Reeves

Ash kontra Martwe Zło

Ród Smoka

Nadajemy z Gdzie Indziej

Rick i Morty

Herosi

Star Trek: Lower Decks

Black Sails

Orange is the New Black

Trawka

Nashville

Power

