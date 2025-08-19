Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?

Ładowanie...

Od czasu, kiedy „Fallout” został zapowiedziany, budził emocje, choć raczej te negatywne. Produkcja była wyczekiwana, ale fani marki mieli sporo wątpliwości, czy uda się przenieść ten postapokaliptyczny świat na srebrny ekran. Premiera musiała jednak rozczarować pesymistów. Szybko bowiem okazało się, że premierowy sezon jest nie tylko dobrze opowiedzianą historią, ale również, iż został przygotowany z szacunkiem do materiału źródłowego, przenosząc nie tylko założenia, ale również humor i wiele elementów znanych graczom.

Fallout – zwiastun

Na nowym zwiastunie widzimy Lucy (Ella Purnell) i Ghoula (Walton Goggins), którzy podróżują razem, aby odnaleźć ojca tej pierwszej. Jak pamiętacie z premierowego sezonu Hank (Kyle McLachlan) okazał się niezłym zbirem. Zwiastun pokazuje, że i tym razem otrzymamy mieszankę postapokaliptycznego świata i retrospekcji, które pokażą nam to, co wydarzyło się na chwilę przed zagładą.

Szczególną uwagę twórcy zwrócili tutaj na postać Gogginsa, który reklamował swoją twarzą i autorytetem Krypty mające uchronić ludzkie życia na wypadek wojny atomowej.

Fani gier z pewnością zauważą, że tym razem odwiedzimy New Vegas i zobaczymy, jak kształtuje się tamtejsza polityka.

Fallout, sezon 2. – kiedy premiera?

Najważniejszą informacją okazuje się być jednak data premiery. Produkcja zadebiutuje (zgodnie z przewidywaniami) jeszcze w tym roku. Niestety będzie to ostatni miesiąc czyli grudzień, a konkretnie 17 grudnia 2025.



Warto jednak docenić szybkie tempo prac nad serialem. 1. sezon zadebiutował w kwietniu 2024 roku.

Konrad Chwast 19.08.2025 23:16

