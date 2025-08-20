Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy

Ładowanie...

Disney+ z początku kojarzył się przede wszystkim z treściami familijnymi dla całej rodziny, ale to już przeszłość. W ofercie serwisu znajduje się też masa treści tylko dla dorosłych, a w bibliotece można znaleźć produkcje z najróżniejszych gatunków. Dużą jej część stanowią produkcje science fiction

Jakie filmy science fiction można obejrzeć w Disney+?

Tego typu produkcji jest cała masa, a od zawsze mocno promowane przez firmę są zarówno filmy i seriale z cyklu „Gwiezdne wojny”, jak i ekranizacje komiksów Marvela. Niedawno do tego doszła seria „Obcy” wraz z „Predatorem” i „Blade Runnerem”. To jednak dopiero początek!

Jako, że wspomnianym trzem cyklom poświęciłem już osobne artykuły, jakie znajdziecie powyżej, przygotowując listę TOP11 najlepszych, najciekawszych i najbardziej kultowych filmów science fiction dostępnych w Disney+ postanowiłem je pominąć, bo to takie oczywistości. W bibliotece tej usługi VOD znajdziemy w końcu całą masę innych perełek. Uszeregowałem je od najstarszych do najnowszych.

1. Planeta Małp (Planet of the Apes, 1968)

Klasyk sci-fi w reżyserii Franklina J. Schaffnera, oparty na powieści Pierre’a Boulle’a. Astronauta George Taylor (Charlton Heston) ze zdumieniem odkrywa, że planetą, na której wylądował, rządzą inteligentne małpy, a ludzie są prymitywną, zniewoloną rasą. Fabuła eksploruje tematy ewolucji, władzy i uprzedzeń. W filmie występują też Roddy McDowall jako Cornelius, Kim Hunter jako Zira oraz Maurice Evans jako Dr Zaius. Obraz był przełomowy dzięki niesamowitej charakteryzacji i praktycznym efektom specjalnym, zdobywając uznanie za prowokującą fabułę. Zainspirował liczne sequele oraz remake’i, również dostępne w Disney+.

2. Tron (Tron, 1982)

Reżyserski debiut Stevena Lisbergera, pionierski film science fiction o świecie cyfrowym istniejącym zaraz obok tego naszego, rzeczywistego. Kevin Flynn (Jeff Bridges) zostaje wciągnięty do wirtualnej rzeczywistości, gdzie musi walczyć w brutalnych grach komputerowych kontrolowanych przez sztuczną inteligencję zwaną Master Control Program. Wspierany przez programy Tron (Bruce Boxleitner) i Yori (Cindy Morgan), programista próbuje obalić system. Film wyróżniał się rewolucyjnymi efektami wizualnymi, w tym animacją komputerową, która była przełomem w latach 80. Zyskał status kultowego dzieła i dostał sequele w postaci „Tron: Legacy”, „Tron: Uprising” oraz nadchodzącego „Tron: Ares”.

3. Dzień Niepodległości (Independence Day, 1996)

Reżyserski hit Rolanda Emmericha to kultowy film katastroficzny. Ziemia zostaje w nim zaatakowana przez ogromne statki kosmiczne, którzy niszczą największe miasta. Śledzimy w nim losy grupy ludzi, w tym pilota Steve’a Hillera (Will Smith), prezydenta USA Thomasa Whitmore’a (Bill Pullman) oraz ekscentrycznego naukowca Davida Levinsona (Jeff Goldblum). Wspólnie szykują kontratak na obcych, by ocalić planetę. Kluczowym momentem jest skoordynowana ofensywa w amerykańskim tytułowym Dniu Niepodległości. Produkcja zdobyła uznanie za efekty specjalne i patriotycznemu tonowi, otrzymując Oscara za najlepsze efekty wizualne. Nie oglądajcie tylko lepiej jego wydanego po dekadach sequela…

4. Żołnierze kosmosu (Starship Troopers, 1997)

Satyryczny film science fiction w reżyserii Paula Verhoevena, oparty na powieści Roberta A. Heinleina. W futurystycznym świecie młodzi ludzie, w tym Johnny Rico (Casper Van Dien), dołączają do militarnej federacji, by walczyć z insektoidalnymi obcymi, zwanymi „robakami”. Film śledzi ich szkolenie i pokazuje nam brutalne bitwy w których biorą udział, krytykując militaryzm i faszyzm w prześmiewczy sposób. W obsadzie znaleźli się również Dina Meyer, Denise Richards i Neil Patrick Harris. Produkcja łączy widowiskową akcję z czarnym humorem i zyskała status kultowego filmu, mimo początkowo mieszanych recenzji.

5. Armageddon (Armageddon, 1998)

Kolejny film katastroficzny na liście, tym razem w reżyserii Michaela Baya. Ziemi grozi zagłada z powodu nadciągającej asteroidy o wielkości Teksasu, a organizacja NASA rekrutuje zespół wierniczy pod wodzą Harry’ego Stampera (Bruce Willis). Ich zadaniem jest wylądowanie na asteroidzie, wywiercenie otworu i zdetonowanie ładunku nuklearnego, aby zneutralizować zagrożenie. W ekipie znajdują się A.J. Frost (Ben Affleck), czyli narzeczony córki Harry’ego, Grace (Liv Tyler), oraz ekscentryczni towarzysze grani przez Steve’a Buscemiego, Willa Pattona i Owena Wilsona. Film łączy emocjonalną narrację i widowiskowe efekty specjalne z nutką patriotyzmu. Otrzymał cztery nominacje do Oscarów, w tym za efekty wizualne i piosenkę „I Don’t Want to Miss a Thing” zespołu Aerosmith.

6. Pojutrze (The Day After Tomorrow, 2004)

Jeszcze jeden film katastroficzny, ponownie w reżyserii Rolanda Emmericha, to ten, w którym głównym bohaterem jest klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid). Chociaż ostrzega ludzkość przed globalnym ociepleniem, mającym doprowadzić do nastania nowej epoki lodowcowej, nie jest brany na poważnie. Gdy ekstremalne zjawiska pogodowe pustoszą Ziemię, Jack wyrusza z Waszyngtonu do Nowego Jorku, by uratować swojego syna, Sama (Jake Gyllenhaal). Fabuła skupia się na walce z naturą i więzach rodzinnych, wykorzystując imponujące efekty specjalne, które dały nam panoramę zamrożonego Manhattanu oraz gigantyczne tsunami.

7. Ja, robot (I, Robot, 2004)

Ten film science fiction w reżyserii Alexa Proyasa był luźno inspirowany opowiadaniami Isaaca Asimova. Akcja toczy się w 2035 r., a roboty są w powszechnym użytku. Del Spooner (Will Smith), sceptyczny wobec tej technologii detektyw, bada morderstwo, w które zamieszany mógł być robot Sonny (któremu głos podkłada Alan Tudyk), gdyż pojawiło się podejrzenie złamania praw robotyki Asimova. W filmie występują także Bridget Moynahan jako dr Susan Calvin i James Cromwell jako twórca robotów. Fabuła porusza kwestie sztucznej inteligencji, etyki i buntu maszyn. Szuka odpowiedzi na pytanie, czym jest człowieczeństwo.

8. Next (Next, 2007)

Thriller science fiction w reżyserii Lee Tamahoriego, oparty na opowiadaniu Philipa K. Dicka. Cris Johnson (Nicolas Cage), magik z Las Vegas, posiada zdolność przewidywania wydarzeń - jest w stanie zobaczyć przyszłość na kilka minut naprzód. Ściga go FBI, któremu przewodzi agentka Callie Ferris (Julianne Moore), w wyniku czego zostaje wciągnięty w misję powstrzymania ataku terrorystycznego. W filmie występuje także Jessica Biel jako ukochana Crisa, a produkcja łączy kino akcji z domieszką zjawisk nadprzyrodzonych.

Film w reżyserii Jonathana Mostowa, oparty na komiksie o tym samym tytule. W niedalekiej przyszłości ludzie funkcjonują w świecie za pośrednictwem zdalnie sterowanych robotów-surogatów, które pozwalają im unikać niebezpieczeństw. Agent FBI, czyli Tom Greer (Bruce Willis), bada morderstwa związane z surogatami, odkrywając spisek zagrażający całemu systemowi i społecznemu porządkowi. W filmie występują również Radha Mitchell (jako partnerka Greera) oraz Rosamund Pike (jako jego żona). Fabuła porusza tematy tożsamości i dehumanizacji.

W zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć Epicki film science fiction Jamesa Camerona. Akcja rozgrywa się na księżycu Pandora, gdzie korporacja wydobywa cenny minerał. Sparaliżowany marine Jake Sully (Sam Worthington) dołącza do programu Avatar, przejmując kontrolę nad ciałem Na’vi, rdzennej rasy Pandory. Zakochuje się w Neytiri (Zoe Saldana) i staje po stronie Na’vi w walce z ludzką kolonizacją. W filmie występują także Sigourney Weaver jako dr Grace Augustine i Stephen Lang jako bezwzględny pułkownik. Film zdobył trzy Oscary za efekty wizualne, zdjęcia i scenografię, stając się przełomem w technologii 3D.

Film science fiction w reżyserii Ridleya Scotta, który oparto na powieści Andy’ego Weira. Opowiada o astronaucie Marku Watneyu (Matt Damon), który po nieudanej misji na Marsie zostaje uznany za martwego. Pozostawiony samemu sobie Watney musi wykorzystać swoją wiedzę botaniczną i inżynierską, by przetrwać w ekstremalnych warunkach, uprawiając samodzielnie żywność w oczekiwaniu na ratunek. W filmie występują także Jessica Chastain jako dowódczyni misji oraz Jeff Daniels jako szef NASA. Obraz skupia się na sile ludzkiej determinacji, a za realistyczne podejście do nauki zdobył uznanie i nominacje do Oscarów.

Piotr Grabiec 20.08.2025 19:24

