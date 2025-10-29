REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja

Canal+ wyemituje gale organizacji Fight Exclusive Night. Transmisje MMA i kick-boxingu w formule K-1 będą dostępne dla subskrybentów pakietu Canal+ Super Sport bez dodatkowych opłat. Pierwsza gala w ramach FEN 60 zadebiutuje w serwisie już lada moment.

Anna Bortniak
canal plus gala fen transmisja kiedy premiera mma kick boxing
REKLAMA

Sekcja sportowa w Canal+ składa się nie tylko z piłki nożnej, tenisa czy żużlu, ale również sportów walki. Do tej pory za pośrednictwem serwisu można było obejrzeć przede wszystkim gale KSW, ale również BKFC, Rizin FF czy ONE Championship. Niebawem galeria organizacji powiększy się o jeszcze jednego gracza - Canal+ nawiązał współpracę z federacją Fight Exclusive Night, w ramach której będzie można obejrzeć 4 gale FEN w ciągu roku.

REKLAMA

Canal+ wyemituje gale Fight Exclusive Night

Canal+ zawarł umowę z federacją Fight Exclusive Night (FEN), na mpcy której przez 2 lata serwis będzie transmitował 4 gale rocznie w jakości minimum Full HD. Organizacja FEN już od 12 lat zajmuje się promocją walk w MMA i kick-boxingu (w formule K-1).

Pierwsza transmisja zostanie pokazana już za kilka dni, 8 listopada, w ramach gali FEN 60. Samo wydarzenie będzie odbywało się natomiast w Piotrkowie Trybunalskim. To właśnie tam w walce wieczoru zmierzą się Tomasz Ostrowski, mistrz kategorii średniej do 83,9 kg), oraz tymczasowy mistrz Mateusz Janur. Oprócz najbardziej wyczekiwanej walki Canal+ zajmie się transmisją 9 innych pojedynków MMA, w tym 2 walk w formule semi-pro.

Współpraca z Canal+ to dla nas niezwykle istotny krok w rozwoju FEN. Dzięki temu partnerstwu nasze gale trafią do jeszcze szerszej publiczności, a sami zawodnicy uzyskają ekspozycję na najwyższym poziomie transmisji. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania przyciągną nowych fanów sportów walki i pozwolą im przeżywać wyjątkowe emocje

- cytuje Jakuba Borowicza, prezesa FEN, serwis Wirtualne Media.

Adam Skręt, wiceprezes Canal+ ds. cyfrowych, dodał:

Od lat budujemy w Canal+ silne portfolio sportowych treści, w tym prawa m.in. do transmisji Ligi Mistrzów UEFA, Premier League, PKO Bank Polski Ekstraklasy czy KSW. Cieszymy się, że możemy poszerzyć naszą ofertę sportów uderzanych o gale federacji FEN, która uważana jest za jedną z czołowych organizacji sportów walki w Europie.

Posiadacze pakietu Canal+ Super Sport będą mogli oglądać wszystkie gale FEN bez dodatkowych opłat. Ci, którzy nie zdecydowali się na subskrypcję sportowego pakietu, będą mogli wykupić dostęp do samej gali od 39 zł miesięcznie. W cenie otrzymają również dostęp do biblioteki filmów i seriali Canal+.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
29.10.2025 14:12
Tagi: Canal+Canal+ OnlineMMA
Najnowsze
12:52
WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-29T12:52:25+01:00
12:18
Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
Aktualizacja: 2025-10-29T12:18:38+01:00
11:04
Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny
Aktualizacja: 2025-10-29T11:04:00+01:00
10:35
Pasja 2 zbiera baty przez aktorów. Tym razem chodzi o postać Jezusa
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
10:31
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:31:31+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
15:14
Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
Aktualizacja: 2025-10-28T15:14:08+01:00
14:17
Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Aktualizacja: 2025-10-28T14:17:40+01:00
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
19:29
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
Aktualizacja: 2025-10-27T19:29:00+01:00
19:03
Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
Aktualizacja: 2025-10-27T19:03:00+01:00
18:02
Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
Aktualizacja: 2025-10-27T18:02:00+01:00
17:01
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?
Aktualizacja: 2025-10-27T17:01:00+01:00
16:00
Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
Aktualizacja: 2025-10-27T16:00:14+01:00
14:57
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em
Aktualizacja: 2025-10-27T14:57:28+01:00
14:09
Prawda i fałsz w filmowej biografii Bruce'a Springsteena. Co się nie zgadza?
Aktualizacja: 2025-10-27T14:09:24+01:00
12:33
To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-27T12:33:39+01:00
10:57
Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę
Aktualizacja: 2025-10-27T10:57:30+01:00
9:01
Twórca Yellowstone zmienia wytwórnię. Co dalej z serialami?
Aktualizacja: 2025-10-27T09:01:14+01:00
6:00
Zanim nadeszło TO, było Derry. Nowy serial HBO Max zabierze Cię do korzeni zła
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
16:21
Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej
Aktualizacja: 2025-10-26T16:21:00+01:00
14:15
Prześwit: rozmowa z Cezarym Łukaszewiczem. "Nie interesują mnie jednowymiarowe postacie"
Aktualizacja: 2025-10-26T14:15:00+01:00
13:11
Kryminał idealny na jesienny wieczór wylądował w streamingu. Takiego serialu potrzebowałam
Aktualizacja: 2025-10-26T13:11:00+01:00
12:00
Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
Aktualizacja: 2025-10-26T12:00:00+01:00
11:30
Obejrzałem biografię Bruce'a Springsteena. Jeremy Allen White jest Bossem
Aktualizacja: 2025-10-26T11:30:42+01:00
11:12
Nie cierpię komedii akcji, ale ten film to wyjątek. Sprawił mi masę frajdy
Aktualizacja: 2025-10-26T11:12:00+01:00
10:15
Gdzie oglądać filmy i seriale na podstawie książki "To"? Strzeż się klauna
Aktualizacja: 2025-10-26T10:15:00+01:00
9:01
Co dalej z The Walking Dead? Analizujemy koniec Daryla Dixona
Aktualizacja: 2025-10-26T09:01:00+01:00
7:59
Na Netfliksa zmierza wyczekiwany serial fantasy. Będą spore zmiany
Aktualizacja: 2025-10-26T07:59:00+01:00
14:25
HBO Max zapewni ci terapię. Ten przecudny film ma uzdrawiającą moc
Aktualizacja: 2025-10-25T14:25:00+02:00
13:09
To: Witajcie w Derry: kiedy premiera w streamingu? Fani Kinga już zacierają ręce
Aktualizacja: 2025-10-25T13:09:00+02:00
12:02
HBO Max dodało cudowny film, który zapewne zignorujesz. Bardzo nad tym ubolewam
Aktualizacja: 2025-10-25T12:02:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA