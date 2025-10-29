Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja

Ładowanie...

Sekcja sportowa w Canal+ składa się nie tylko z piłki nożnej, tenisa czy żużlu, ale również sportów walki. Do tej pory za pośrednictwem serwisu można było obejrzeć przede wszystkim gale KSW, ale również BKFC, Rizin FF czy ONE Championship. Niebawem galeria organizacji powiększy się o jeszcze jednego gracza - Canal+ nawiązał współpracę z federacją Fight Exclusive Night, w ramach której będzie można obejrzeć 4 gale FEN w ciągu roku.

Canal+ wyemituje gale Fight Exclusive Night

Canal+ zawarł umowę z federacją Fight Exclusive Night (FEN), na mpcy której przez 2 lata serwis będzie transmitował 4 gale rocznie w jakości minimum Full HD. Organizacja FEN już od 12 lat zajmuje się promocją walk w MMA i kick-boxingu (w formule K-1).

Pierwsza transmisja zostanie pokazana już za kilka dni, 8 listopada, w ramach gali FEN 60. Samo wydarzenie będzie odbywało się natomiast w Piotrkowie Trybunalskim. To właśnie tam w walce wieczoru zmierzą się Tomasz Ostrowski, mistrz kategorii średniej do 83,9 kg), oraz tymczasowy mistrz Mateusz Janur. Oprócz najbardziej wyczekiwanej walki Canal+ zajmie się transmisją 9 innych pojedynków MMA, w tym 2 walk w formule semi-pro.

Współpraca z Canal+ to dla nas niezwykle istotny krok w rozwoju FEN. Dzięki temu partnerstwu nasze gale trafią do jeszcze szerszej publiczności, a sami zawodnicy uzyskają ekspozycję na najwyższym poziomie transmisji. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania przyciągną nowych fanów sportów walki i pozwolą im przeżywać wyjątkowe emocje - cytuje Jakuba Borowicza, prezesa FEN, serwis Wirtualne Media.

Adam Skręt, wiceprezes Canal+ ds. cyfrowych, dodał:

Od lat budujemy w Canal+ silne portfolio sportowych treści, w tym prawa m.in. do transmisji Ligi Mistrzów UEFA, Premier League, PKO Bank Polski Ekstraklasy czy KSW. Cieszymy się, że możemy poszerzyć naszą ofertę sportów uderzanych o gale federacji FEN, która uważana jest za jedną z czołowych organizacji sportów walki w Europie.

Posiadacze pakietu Canal+ Super Sport będą mogli oglądać wszystkie gale FEN bez dodatkowych opłat. Ci, którzy nie zdecydowali się na subskrypcję sportowego pakietu, będą mogli wykupić dostęp do samej gali od 39 zł miesięcznie. W cenie otrzymają również dostęp do biblioteki filmów i seriali Canal+.

Anna Bortniak 29.10.2025 14:12

