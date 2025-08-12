REKLAMA
Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne

Dostaliśmy w tym roku mnóstwo świetnych seriali. Ale ta nowość bije je wszystkie na głowę. Tak przynajmniej uważają widzowie, którzy uważają "Wodza wojownika" za iście kinowe doświadczenie. Można go obejrzeć na Apple TV+.

Rafał Christ
chief of war serial co objerzeć apple tv
"Wódz wojownik" to projekt bezprecedensowy. Opowiada o zjednoczeniu Hawajów, z jak największą pieczołowitością oddając realia świata, który już nie istnieje. Dlatego właśnie bohaterowie posługują się językiem hawajskim. Twórcom zależało bowiem na autentyczności, ale przy okazji nie zapomnieli o widowiskowości. To produkcja zrealizowana z wielkim rozmachem. Sceny akcji wbijają w fotel, kanapę, czy cokolwiek, na czym się ją ogląda.

"Wódz wojownik" zadebiutował na Apple TV+ dokładnie 1 sierpnia w akompaniamencie zachwytów krytyków. Produkcja cieszy się aż 93 proc. pozytywnych recenzji. Ich autorzy zachwalają Jasona Momoę (nie tylko wciela się w główną rolę, ale jest też współtwórcą i pducentem wykonawczym serialu), określają tytuł mianem "brutalnego epiku", a nawet porównują go do "Bravehearta" czy "Apocalypto". Widzowie podzielają ich entuzjazm.

"WODZA WOJOWNIKA" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
WÓDZ WOJOWNIK
Apple TV+
Wódz wojownik - opinie o epickim serialu Apple TV+

Choć dostaliśmy dopiero trzy odcinki "Wodza wojownika", widzowie nie mają wątpliwości, że obcują z produkcją wyjątkową. Zachwycają się każdym jej aspektem. Ba! Nazywają ją nawet "najlepszym serialem 2025 roku" i "szczytowym osiągnięciem streamingu". Słowem: nie mogą wyjść z podziwu i z niecierpliwością wyczekują nadchodzących w każdy piątek epizodów.

"Wódz wojownik" to totalny banger. Warto założyć Apple TV+ na kolejne osiem tygodni, aby go obejrzeć. Nie żartuję. To "najlepszy tego roku" typ serialu

"Wódz wojownik" jest na zupełnie innym poziomie. Serio, Apple TV+ jest najlepszym serwisem streamingowym, opuście ręce

"Wódz wojownik" to przyśpieszające bicie serca 10/10 kinowe arcydzieło

Nadrabiam "Wodza wojownika" i wow... To mocna, emocjonalna i pozostająca z widzem rzecz. Prowadzenie opowieści na najwyższym poziomie

- czytamy na X (dawny Twitter).

Powyższe opinie nie pozostawiają złudzeń: "Wódz wojownik" wciąga widzów od pierwszych minut i nie chce ich puścić. Czy uda mu się utrzymać tak wysoki poziom do samego końca? Jeszcze wiele odcinków przed nami, więc przekonamy się o tym dopiero po 19 września, kiedy to na Apple TV+ zadebiutuje finał produkcji.

Więcej o serialach Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
12.08.2025 10:53
