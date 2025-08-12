Widzowie znaleźli najlepszy serial 2025 roku. Kino absolutne

Ładowanie...

"Wódz wojownik" to projekt bezprecedensowy. Opowiada o zjednoczeniu Hawajów, z jak największą pieczołowitością oddając realia świata, który już nie istnieje. Dlatego właśnie bohaterowie posługują się językiem hawajskim. Twórcom zależało bowiem na autentyczności, ale przy okazji nie zapomnieli o widowiskowości. To produkcja zrealizowana z wielkim rozmachem. Sceny akcji wbijają w fotel, kanapę, czy cokolwiek, na czym się ją ogląda.



"Wódz wojownik" zadebiutował na Apple TV+ dokładnie 1 sierpnia w akompaniamencie zachwytów krytyków. Produkcja cieszy się aż 93 proc. pozytywnych recenzji. Ich autorzy zachwalają Jasona Momoę (nie tylko wciela się w główną rolę, ale jest też współtwórcą i pducentem wykonawczym serialu), określają tytuł mianem "brutalnego epiku", a nawet porównują go do "Bravehearta" czy "Apocalypto". Widzowie podzielają ich entuzjazm.

REKLAMA

Wódz wojownik - opinie o epickim serialu Apple TV+

Choć dostaliśmy dopiero trzy odcinki "Wodza wojownika", widzowie nie mają wątpliwości, że obcują z produkcją wyjątkową. Zachwycają się każdym jej aspektem. Ba! Nazywają ją nawet "najlepszym serialem 2025 roku" i "szczytowym osiągnięciem streamingu". Słowem: nie mogą wyjść z podziwu i z niecierpliwością wyczekują nadchodzących w każdy piątek epizodów.

"Wódz wojownik" to totalny banger. Warto założyć Apple TV+ na kolejne osiem tygodni, aby go obejrzeć. Nie żartuję. To "najlepszy tego roku" typ serialu



"Wódz wojownik" jest na zupełnie innym poziomie. Serio, Apple TV+ jest najlepszym serwisem streamingowym, opuście ręce



"Wódz wojownik" to przyśpieszające bicie serca 10/10 kinowe arcydzieło



Nadrabiam "Wodza wojownika" i wow... To mocna, emocjonalna i pozostająca z widzem rzecz. Prowadzenie opowieści na najwyższym poziomie - czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Powyższe opinie nie pozostawiają złudzeń: "Wódz wojownik" wciąga widzów od pierwszych minut i nie chce ich puścić. Czy uda mu się utrzymać tak wysoki poziom do samego końca? Jeszcze wiele odcinków przed nami, więc przekonamy się o tym dopiero po 19 września, kiedy to na Apple TV+ zadebiutuje finał produkcji.



Więcej o serialach Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 12.08.2025 10:53

Ładowanie...