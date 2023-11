Czajnik opublikował film o homoseksualistach, w którym ludzie nie widzą problemu. A powinni

Zasady są proste - ten, kto jest prawdziwym reprezentantem danej grupy, mówi prawdę, a pozostali kłamią ile wlezie. Kłamstwo musi być bardzo wiarygodne, dlatego i tutaj mamy do czynienia ze skrajnie stereotypowym przedstawianiem osób o innej orientacji niż heteroseksualna. Najbardziej obrzydliwym momentem w całej produkcji jest jednak fragment o coming oucie. Kiedy uczestnicy zaczynają opowiadać o tym, w jaki sposób przyznali się do tego, że są homoseksualistami, w tle zaczyna płynąć smutna muzyka, a mężczyźni po kolei opowiadają o swoich wymyślonych i często nieprzyjemnych przeżyciach związanych z coming outem. I to jest główny problem filmu Czajnika.



Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że osoby o innej orientacji niż heteroseksualna nie mają w Polsce najłatwiej. I dlatego przykro patrzy się na to, jak uczestnicy odcinka wymyślają niestworzone historie, opowiadając o tym, jak byli gnębieni w szkole, wspominając łapiące za serce reakcje rodziny czy wracając do czasów dzieciństwa, kiedy w domu częściej odwiedzali ich chłopcy niż dziewczyny. Mówiąc to, mają świadomość, że wśród nich znajduje się jedna osoba, która z powodu odmiennej orientacji mogła w życiu przejść naprawdę trudne chwile i nie musi kłamać, kiedy myślami wraca do czasu, zanim ktokolwiek wiedział, jakie emocje w sobie tłamsi.