W serialu Harry Potter wystąpi aktor z filmów. Powtórzy rolę sprzed lat

Twórcy serialu "Harry Potter" co jakiś czas publikują nowe nazwiska i ogłaszają, kto dołączy do obsady produkcji. Do tej pory były to zupełnie nowe twarze, które do tej pory nie pojawiały się w większych tytułach, ale też znane nazwiska, które jednak nie miały nigdy wcześniej do czynienia z magicznym uniwersum J.K. Rowling. Właśnie z tego względu informacja o nowym członku obsady jest niezwykle ekscytująca, ponieważ tego aktora widzowie doskonale znają.

Warwick Davis dołącza do obsady serialu Harry Potter. Powtórzy rolę profesora Flitwicka

Twórcy serialu ogłosili, że do obsady serialu "Harry Potter" dołączy Warwick Davis, który w oryginalnej serii filmów portretował profesora Flitwicka (i Gryfka). W produkcji od HBO powtórzy swoją rolę nauczyciela sprzed lat.

Ogłoszono również, kto jeszcze dołączy do obsady serialu. Obok Warwicka Davisa pojawią się również:

Leigh Gill jako goblin bankier,

Sirine Saba jako profesorka zielarstwa Pomona Sprout,

Richard Durden jako upiorny profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan jako pani Poppy Pomfrey,

Elijah Oshin jako półkrwi Dean Thomas,

Finn Stephens jako Vincent Crabbe,

William Nash jako Gregory Goyle.

Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejką dekadę. Serial będzie składał się z siedmiu sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał historię kolejnych siedmiu tomów cyklu książek. Produkcją kieruje showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner oraz reżyser Mark Mylod. Gardiner i Mylod pełnią również funkcję producentów wykonawczych, obok autorki serii J.K. Rowling, Neila Blaira, Ruth Kenley-Letts oraz Davida Heymana.

Planowana data debiutu w HBO Max została wyznaczona na 2026 r. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina (Harry Potter), Arabellę Stanton (Hermiona Granger) i Alastaira Stouta (Ron Weasley).

W obsadzie znaleźli się również:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

01.09.2025

