W serialu Harry Potter wystąpi aktor z filmów. Powtórzy rolę sprzed lat

Do obsady serialu "Harry Potter" dołączył dobrze znany aktor, którego widzowie mieli okazję zobaczyć już w oryginalnych filmach. Powtórzy on swoją rolę sprzed lat. Obok tej ekscytującej informacji twórcy podali również, kto zasili nauczycielskie grono w Hogwarcie.

Anna Bortniak
flitwick warwick davis powrot serial harry potter
Twórcy serialu "Harry Potter" co jakiś czas publikują nowe nazwiska i ogłaszają, kto dołączy do obsady produkcji. Do tej pory były to zupełnie nowe twarze, które do tej pory nie pojawiały się w większych tytułach, ale też znane nazwiska, które jednak nie miały nigdy wcześniej do czynienia z magicznym uniwersum J.K. Rowling. Właśnie z tego względu informacja o nowym członku obsady jest niezwykle ekscytująca, ponieważ tego aktora widzowie doskonale znają.

Warwick Davis dołącza do obsady serialu Harry Potter. Powtórzy rolę profesora Flitwicka

Twórcy serialu ogłosili, że do obsady serialu "Harry Potter" dołączy Warwick Davis, który w oryginalnej serii filmów portretował profesora Flitwicka (i Gryfka). W produkcji od HBO powtórzy swoją rolę nauczyciela sprzed lat.

Ogłoszono również, kto jeszcze dołączy do obsady serialu. Obok Warwicka Davisa pojawią się również:

  • Leigh Gill jako goblin bankier,
  • Sirine Saba jako profesorka zielarstwa Pomona Sprout,
  • Richard Durden jako upiorny profesor Cuthbert Binns
  • Bríd Brennan jako pani Poppy Pomfrey,
  • Elijah Oshin jako półkrwi Dean Thomas,
  • Finn Stephens jako Vincent Crabbe,
  • William Nash jako Gregory Goyle.

Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejką dekadę. Serial będzie składał się z siedmiu sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał historię kolejnych siedmiu tomów cyklu książek. Produkcją kieruje showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner oraz reżyser Mark Mylod. Gardiner i Mylod pełnią również funkcję producentów wykonawczych, obok autorki serii J.K. Rowling, Neila Blaira, Ruth Kenley-Letts oraz Davida Heymana.

Planowana data debiutu w HBO Max została wyznaczona na 2026 r. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina (Harry Potter), Arabellę Stanton (Hermiona Granger) i Alastaira Stouta (Ron Weasley).

W obsadzie znaleźli się również:

  • Dominic McLaughlin - Harry Potter
  • Arabella Stanton - Hermiona Granger
  • Alastair Stout - Ron Weasley
  • John Lithgow - Albus Dumbledore
  • Janet McTeer - Minerwa McGonagall
  • Paapa Essiedu - Severus Snape
  • Nick Frost - Rubeus Hagrid
  • Luke Thallon - Profesor Quirell
  • Paul Whitehouse - Argus Filch
  • Bertie Carvel - Korneliusz Knot
  • Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
  • Lox Pratt - Draco Malfoy
  • Daniel Rigby - Vernon Dursley
  • Bel Powley - Petunia Dursley
  • Katherine Parkinson - Molly Weasley
  • Sienna Moosah - Lavender Brown
  • Alessia Leoni - Parvati Patil
  • Leo Earley - Seamus Finnegan
  • Anton Lesser - Garrick Ollivander
  • Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
  • Louise Breasley - Rolanda Hooch
  • Amos Kitson - Dudley Dursley
  • Tristan Harland - Fred Weasley
  • Gabriel Harland - George Weasley
  • Ruari Spooner - Percy Weasley
  • Gracie Cochrane - Ginny Weasley
01.09.2025 14:56
