Żegnamy Diane Ladd. Zagrała w kultowych filmach i serialach
Kilka dni po Święcie Zmarłych odeszła kolejna osoba ze świata kina. W wieku 90 lat zmarła Diane Ladd - słynna amerykańska aktorka. Przypominamy filmy i seriale, w których zagrała - nie brakuje wśród nich uznanych tytułów.
Diane Ladd to jedna z najbardziej uznanych aktorek w Stanach Zjednoczonych. W świecie kina zadebiutowała w 1966 roku, kiedy wystąpiła w "Wild Angels" Rogera Cormana u boku swojego męża - aktora Bruce'a Derna. Jednym z istotniejszych tytułów z jej udziałem na pewno jest "Biała błyskawica" z udziałem Burta Reynoldsa w głównej roli. Co ciekawe, Ladd dzieliła obecność w tym filmie z debiutującą wówczas Laurą Dern, czyli...swoją córką, będącą owocem związku aktorki z wspomnianym wcześniej Dernem. Ladd i Dern nieraz ze sobą grały - matka i córka wystąpiły razem w serialu "Iluminacja", którego Laura Dern była główną aktorką i współtwórczynią. Oto najważniejsze produkcje, w których Diane Ladd zagrała.
Najważniejsze produkcje z Diane Ladd
Dzikość serca
- Rok produkcji: 1990
- Czas trwania: 124 minut
- Reżyser: David Lynch
- Obsada: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe
- Ocena IMDb: 7.2/10
Ladd była trzykrotnie nominowana do Oscara - jedną z ról, którą sobie zasłużyła na ten zaszczyt, była ta zagrana w filmie Davida Lyncha. Aktorka lata później podjęła z reżyserem współpracę przy "Inland Empire", ale to właśnie "Dzikość serca" przyniosła jej możliwość rywalizacji z innymi najlepszymi. W filmie z 1990 roku Ladd wcieliła się w psychopatyczną matkę, która wynajmuje gangstera w celu powstrzymania przed ucieczką do Kalifornii jej córki Luli (Laura Dern) oraz jej ukochanego Sailora (Cage). Ladd była jedyną aktorką, która doczekała się nominacji do Oscara za udział w "Dzikości serca".
Alicja już tu nie mieszka
- Rok produkcji: 1974
- Czas trwania: 112 minut
- Reżyser: Martin Scorsese
- Obsada: Ellen Burstyn, Kris Kristofferson, Harvey Keitel
- Ocena IMDb: 7.3/10
Zanim jednak Ladd trafiła "w ręce" Lyncha, miała możliwość współpracy z inną, wówczas tworzącą się, legendą kina - mowa rzecz jasna o Martinie Scorsese, który 51 lat temu wyreżyserował "Alicja już tu nie mieszka". W centrum fabuły jest Alice (Burstyn), wdowa, która podróżuje z synem po Stanach w poszukiwaniu lepszego życia. Choć akcja siłą rzeczy koncentruje się na głównej bohaterce, drugi plan został jakościowo zapełniony - między innymi dzięki roli Ladd, która wcieliła się w postać Flo - kelnerki z Południa, pracującej u boku Alice. Rola u Scorsesego przyniosła aktorce pierwszą nominację do Oscara za rolę drugoplanową. Podobnie jak w "Białej błyskawicy", na ekranie można było też zobaczyć Laurę Dern, wówczas 7-letnią córkę Ladd.
Chinatown
- Rok produkcji: 1974
- Czas trwania: 131 minut
- Reżyser: Roman Polański
- Obsada: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Hillerman
- Ocena IMDb: 8.1/10
"Chinatown" było dopiero drugim filmem, w którym pojawiła się Diane Ladd. Trzeba przyznać, że żeby zaczynać karierę od "Chinatown", trzeba mieć w sobie naprawdę coś. Centralną postacią akcji tego kryminalno-noirowego filmu jest Jake Gittes (Nicholson), prywatny detektyw, który za sprawą zlecenia tajemniczej Evelyn (Dunaway) wikła się w tajemniczą intrygę. Ladd wcieliła się w Idę Sessions - prostytutkę wynajętą do udawania Evelyn, która z czasem odkrywa, w co zostaje wrobiona i pomaga głównemu bohaterowi, dając mu kluczową wskazówkę do rozwiązania zagadki.
Dr. Quinn
- Lata emisji: 1993-1998
- Liczba sezonów: 6
- Twórca: Beth Sullivan
- Obsada: Jane Seymour, Joe Lando, Shawn Toovey, Chad Allen
- Ocena IMDb: 6.8/10
Ladd nie stroniła od gry w serialach - przez lata grała m.in. w amerykańskim westernie "Gunsmoke", a także "Statku miłości". W Polsce jednym z najbardziej znanych seriali lat 90. była z kolei "Doktor Quinn", rozgrywająca się po zakończeniu wojny secesyjnej, opowiadająca o młodej lekarce, która otwiera własną praktykę w miasteczku Colorado Springs na Dzikim Zachodzie. Ladd zagrała w odcinku-pilocie - wcieliła się w Charlotte Cooper, położną i matkę trójki dzieci, która pomaga Quinn znaleźć zakwaterowanie, a niedługo później umiera po ukąszeniu przez grzechotnika.
Młody Sheldon
- Lata emisji: 2017-2024
- Liczba sezonów: 7
- Twórcy: Chuck Lorre, Steven Molaro
- Obsada: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts
- Ocena IMDb: 7.7/10
Jednym z głośnych seriali, w którym Ladd wystąpiła, jest również "Młody Sheldon" - słynny spin-off "Teorii wielkiego podrywu", koncentrujący się na dzieciństwie Sheldona Coopera, jednego z bohaterów wspomnianej produkcji. Rola aktorki jest bardzo skromna - wcieliła się bowiem w Hortense, kobietę należącą do kościoła i grupy, w której składzie nieoczekiwanie znajduje się Connie (Potts). Gdyby ktoś szukał: to 13. odcinek 4. sezonu zatytułowany "The Geezer Bus and a New Model for Education".
Ostry dyżur
- Lata emisji: 1994-2009
- Liczba sezonów: 15
- Twórca: Michael Crichton
- Obsada: Anthony Edwards, George Clooney, Julianna Margulies, Noah Wyle
- Ocena IMDb: 7.9/10
Prawdopodobnie jedna z najbardziej znanych pozycji na tej liście - ikoniczny medyczny serial, oglądany zarówno za oceanem, jak i przez nas. "Ostry dyżur" przez lata przenosił widzów do fikcyjnego szpitala County General w Chicago, którego lekarze starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym. Większość scen rozgrywa się w szpitalu na wspomnianym ostrym dyżurze, a jednym z członków obsady był nawet sam George Clooney. Ladd dała w serialu gościnny występ, wcielając się w panią Pooler w odcinku "No Place to Hide" (12. sezon, 19. odcinek).
