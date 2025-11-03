Quebonafide: Północ/Południe zaraz wyląduje na Canal+. Jest data

Ładowanie...

Quebonafide jest artystą, którego zwłaszcza współczesnemu pokoleniu przedstawiać zapewne nie trzeba. Kuba Grabowski, 34-letni raper, piosenkarz, tekściarz, znany ze swojej działalności solowej, ale również w duetach - najsłynniejszym z pewnością był współtworzony z Taco Hemingwayem projekt Taconafide. 4 lipca tego roku został wydany najnowszy album Grabowskiego, zatytułowany "Północ/Południe". W trakcie specjalnej transmisji na żywo został zaprezentowany film o tym samym tytule, w którego centrum znalazł się sam zainteresowany. Za kilka tygodni trafi on do streamingu, dzięki czemu szersza widownia będzie miała szansę zapoznać się z tym niecodziennym projektem.

Quebonafide: Północ/Południe wkrótce na Canal+

Choć reżyserem tego filmu jest Sebastian Pańczyk, nie ulega wątpliwości, że pomysłodawcą, centralną postacią i narratorem "Quebonafide: Północ Południe" jest sam tytułowy bohater. Współtworzony przez muzyka film jest wyjątkowy na poziomie koncepcji - łączy bowiem formę musicalu z elementami kina muzycznego i osobistego dokumentu. Można uznać tę produkcję za swego rodzaju publiczną spowiedź i pewien manifest - Quebo po zniknięciu ze sceny zdecydował się powrócić i spojrzeć ponownie na najważniejsze momenty w swojej karierze i opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą afektywną dwubiegunową.

"Quebonafide: Północ/Południe" to jedna z największych filmowych zagadek polskiego kina ostatnich lat, więc możliwość obejrzenia go będzie nie lada gratką. Do projektu zostały zaangażowane również inne postacie ze świata kina: zobaczymy w nim chociażby Martynę Byczkowską, Katarzynę Figurę, Roberta Gonerę, Andrzeja Grabowskiego, Okiego, Roberta Lewandowskiego, Jakuba Józefa Orlińskiego czy Antoniego Królikowskiego. Takiej dziwnej mieszanki ze świecą szukać. A przynajmniej można było tak powiedzieć do niedawna - teraz wiemy, że pod koniec miesiąca, a konkretniej 22 listopada film trafi do oferty platformy streamingowej Canal+.

Co ciekawe, "Quebonafide: Północ/Południe" nie tylko pojawiło się na tegorocznym festiwalu w Gdyni, ale również wyjechało z niego z nagrodami: wyróżniono Sebastiana Pańczyka za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film, a jury konkursu Perspektywy wyróżniło Grabowskiego za wyjątkowy wkład artystyczny. To oznacza, że tamtejsze gremia są otwarte na nieoczywiste pomysły. Niewukluczone, że mamy do czynienia z jednym z najciekawszych polskich filmowych projektów ostatnich lat. Między innymi dlatego warto się nim zainteresować.

główne zdjęcie: materiały prasowe Canal+

Adam Kudyba 03.11.2025 12:49

