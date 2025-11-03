Palikot chciałby zrobić film o sobie. Fantazjuje o De Niro w roli głównej

Ładowanie...

Janusz Palikot to postać, której zapewne wielu przedstawiać nie trzeba. Kontrowersyjny były polityk, założyciel partii Ruch Palikota (później Twój Ruch), poseł na Sejm trzech kadencji, kandydat na prezydenta w wyborach z 2015 roku. W ostatnich latach wizerunek Palikota został jednak zdominowany przez działalność związaną z browarnictwem i produkcją alkoholu. 3 października 2024 roku wraz z wspólnikami został zatrzymany przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Palikot nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, a następnie został tymczasowo aresztowany. Ostatecznie wyszedł z aresztu pod koniec stycznia tego roku, po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwocie 2 mln złotych. Od tego czasu o Palikocie wciąż jest głośno, a wiele wskazuje na to, że to nie koniec szumu związanego z jego postacią.

Janusz Palikot zapowiada film o sobie samym

Działalność Janusza Palikota w swoim szczycie spotykała się z powszechną krytyką ze strony opinii publicznej. Nie inaczej jest od momentu jego wyjścia z aresztu - wielu twierdzi, że były polityk robi z siebie ofiarę, podczas gdy śledztwo dotyczące jego i jego współpracowników, dotyczyło niekorzystnego rozporządzania mieniem kilku tysięcy pokrzywdzonych na kwotę ok. 70 milionów złotych.

Od czasu wyjścia z aresztu Palikot chętnie udziela się w swoim mediach społecznościowych (najczęściej relacjonując swoją smykałkę do kulinariów), ale również opowiada o ostatnich latach swojego życia, m.in. o utracie majątku czy pobycie w areszcie. To ostatnie stało się również motywacją do napisania przez niego książki "Dziennik z więzienia". Wiele wskazuje na to, że literackie przygody Palikota to tylko jeden z kroków, jaki były polityk zamierza podjąć, by przebić się szerzej ze swoją historią. W wywiadzie udzielonemu Janowi Mazurkowi w Dzienniku Wschodnim śmiertelnie poważnie stwierdził, że planuje powstanie filmu na temat swojego życia:

Miałem sen o lataniu, kiedy uświadomiłem sobie, że napiszę "Dziennik z więzienia" i zrobię film o moim życiu: od aresztowania w 1982 roku w Biłgoraju do osadzenia mnie w areszcie śledczym we Wrocławiu.

Biorąc pod uwagę dobrze znane opinii publicznej ego Palikota, absolutnie nie dziwi, że robi z siebie kogoś wyjątkowego, a na dodatek chce przenieść swoją najnowszą historię na język filmu. W tym samym wywiadzie Palikot ogłosił, że napisał już nawet scenariusz do produkcji i nadał jej tytuł "Od więzienia do więzienia". Twierdzi, że choć jest namawiany do zagrania samego siebie, wolałby, żeby wcielił się w niego dobry, zagraniczny aktor. Prowadzący wysunął kandydaturę Roberta De Niro, na co Palikot odpowiedział:

Jako Palikot? To byłoby fantastyczne.

Osobiście stwierdzam, że chciałbym mieć takie wysokie mniemanie o sobie samym, jakie wychodzi z wypowiedzi Janusza Palikota. Jako, że wspomniany wyżej aktor jest moim zdaniem jednym z najlepszych w historii kina, mam do niego, cytując klasyka, gorący apel: Robercie De Niro, nie idź tą drogą. Do Palikota miałbym podobny apel - już był jeden taki, który nakręcił w Polsce megalomańską autobiografię - nazywał się Patryk Vega. Czy warto podążać w tym samym kierunku? Moim zdaniem nie, nawet jak na Palikota, któremu nie wyszło ani w polityce, ani w biznesie. Miejmy nadzieję, że De Niro nigdy się nie dowie o swojej kandydaturze do tego filmu.

Adam Kudyba 03.11.2025 09:47

