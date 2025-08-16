REKLAMA
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover

Ksenomorf bezpiecznie wylądował na Disney+. Zgodnie z oczekiwaniami użytkownicy rzucili się na "Obcego: Ziemię". Teraz z niecierpliwością oczekują kolejnych odcinków, a w dalszej perspektywie (choć wcale nie tak dalekiej) mogą się też spodziewać crossovera z inną genialną serią science fiction.

obcy disney science fiction co obejrzeć serial
W topce najpopularniejszych tytułów na Disney+ w naszym kraju od dłuższego czasu było nudno. Ciągle ten "Amator" zajmował pierwsze miejsce. Użytkownicy platformy wciąż się go nie naoglądali, ale przynajmniej spadł on ze szczytu zestawienia. Obecnie znajduje się na jego drugiej pozycji. Musiał bowiem zejść ze szczytu na rzecz "Obcego: Ziemi", który już dzień po swojej premierze w serwisie pokazał swoją dominację.

"Obcy: Ziemia" szybko dostał się na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ i zapowiada się, że pobędzie na nim nawet dłużej niż "Amator". W końcu co tydzień - w każdą środę - będziemy otrzymywać kolejne odcinki, które regularnie powinny podbijać zainteresowanie serialowym prequelem kultowej serii science fiction.

"OBCY: ZIEMIA" OBEJRZYSZ NA:
Disney+ - co obejrzeć?

Warto przy tym zauważyć, że mamy dobry czas dla miłośników science fiction z subskrypcją Disney+. Dosłownie na chwilę przed "Obcym: Ziemią" na platformie pojawiło się odświeżenie innej kultowej serii fantastycznonaukowej. Chodzi oczywiście o "Predatora: Pogromcę zabójców". On też cieszył się całkiem sporym wzięciem i za jakiś czas dostaniemy kolejną odsłonę jego franczyzy. Już wiecie, do czego to zmierza?

Tak, chodzi o crossover. Nie, nie będziemy rozmawiać o "Obcym kontra Predatorze" - litościwie spuszczamy na dwie jego części zasłonę milczenia. Bo teraz z nadzieją możemy czekać na kolejne połączenie tych dwóch serii. Disney już je przecież teasuje. Widzieliście zwiastun "Predatora: Strefy zagrożenia"? Coś szczególnie przykuło waszą uwagę?

Tak jest, w powyższym zwiastunie widać androida prosto z taśmy produkcyjnej Weyland-Yutani - korporacji z "Obcego". Czy to znaczy, że w "Predatorze: Strefie zagrożenia" należy spodziewać się ksenomorfa? Nie wiadomo, aczkolwiek może być na to jeszcze za wcześnie. Przekonamy się 7 listopada, kiedy film trafi na ekrany polskich kin. Na pewno jednak jesteśmy coraz bliżej widowiskowego starcia najgroźniejszego kosmicznego łowcy z najgroźniejszym drapieżnikiem we wszechświecie.

Ekscytację nadchodzącym połączeniem dwóch kultowych serii science fiction musi wzmagać fakt, że tak "Predator: Pogromca zabójców", jak i "Obcy: Ziemia" zebrali bardzo dobre opinie od widzów i krytyków. To pozwala spokojnie założyć, że tym razem dostaniemy znacznie lepszy crossover niż poprzednio. Hype train rusza pełną parą i oby tylko Disney nie pozwolił mu się wykoleić.

Disney+ - top najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Obcy: Ziemia
  2. Amator
  3. Zakręcony piątek
  4. Avengers: Koniec gry
  5. Avengers: Wojna bez granic
  6. Ratatuj
  7. Iniemamocni 2
  8. Iniemamocni
  9. Camp Rock
  10. Śnieżka
16.08.2025 10:31
