Jak serial Obcy: Ziemia łączy się z filmami? Tak wygląda kolejność oglądania

Pierwsze dwa odcinki serialu "Obcy: Ziemia" właśnie zadebiutowały na Disney+. To prequel kultowej serii filmów science fiction, zapoczątkowanej przez Ridleya Scotta jeszcze w 1979 roku. Gdzie na linii czasowej uniwersum plasuje się jego najnowsza odsłona? I - w takim razie - w jakiej kolejności oglądać wszystkie należące do niego tytuły?

Rafał Christ
obcy ziemia disney science fiction co obejrzeć premiera
"Obcy: Ziemia" pod pewnymi względami jest pierwszy. Przede wszystkim to pierwszy serial osadzony w uniwersum "Obcego". Poza tym jest to też pierwsza jego odsłona (nie licząc niekanonicznych "Obcych kontra Predatorów"), która rozgrywa się na Ziemi. Fabularnym punktem wyjścia staje się rozbicie statku kosmicznego na naszej planecie. Odnajduje go pewna kobieta w towarzystwie interesującej zgrai żołnierzy. Wspólnie odkrywają największe zagrożenie ludzkości.

Czyli wiadomo, co się dzieje. Pozostaje pytanie kiedy? Odpowiedź na nie może być dość skomplikowana, bo przecież "Obcy - 8. pasażer Nostromo" doczekał się trzech sequeli, a kiedy zmienił się w pełnoprawną serię, nadeszły też różnego rodzaju -quele. Linia czasowa uniwersum science fiction rozciąga się dzięki temu od 2089 do 2381 roku. Gdzie plasuje się na niej "Obcy: Ziemia"?

"OBCY: ZIEMIA" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
OBCY: ZIEMIA
Disney+
Obcy: Ziemia - kiedy rozgrywa się akcja serialu sci-fi Disney+?

Odpowiadając w skrócie: akcja serialu "Obcy: Ziemia" toczy się w 2120 roku. Oznacza to, że serial jest bezpośrednim prequelem "Obcego - 8. pasażera Nostromo", którego fabuła rozgrywa się zaledwie dwa lata później. Warto jednak w tym momencie zauważyć, że tytułowe Nostromo wyruszyło w kosmos, aby natknąć się na niebezpiecznego kosmicznego drapieżnika właśnie w 2120 roku. Być może więc, w jednym z odcinków najnowszej odsłony franczyzy zobaczymy start tego statku.

Błędem byłoby jednak ustanowienie "Obcego: Ziemi" na samym początku linii czasowej całego uniwersum. Wcześniej rozgrywają się bowiem filmowe prequele. Akcja "Prometeusza" toczy się bowiem w 2089 roku. Jego sequel "Obcy: Przymierze" zabiera nas natomiast do 2104 roku, aby pogłębić mitologię świata przedstawionego i rozwinąć genezę powstania ksenomorfów.

Obcy - kolejność oglądania

Skoro już ustaliliśmy, że "Obcy: Ziemia" rozgrywa się gdzieś między pełnometrażowymi prequelami, a "Obcym - 8. pasażerem Nostromo" nasuwa się kolejne pytanie: jak oglądać wszystkie odsłony franczyzy? Gdybyśmy sięgali po nie w kolejności, w jakiej powstawały, otrzymalibyśmy pomieszanie z poplątaniem.

Początkowo oglądanie "Obcych" w kolejności powstawania ma nawet sporo sensu. W końcu po "8. pasażerze Nostromo" w latach 1986-1997 dostaliśmy trzy sequele - "Obcy: Decydujące starcie", "Obcy 3" i "Obcy: Przebudzenie". Potem jednak w 2012 roku przyszedł prequel ("Prometeusz") i pięć lat później jego sequel ("Obcy: Przymierze"). W zeszłym roku dostaliśmy natomiast rozgrywający się między pierwszą a drugą częścią oryginalnej serii interquel "Obcy: Romulus", który doczeka się sequela. A teraz doszedł jeszcze serial Disney+.

Gdybyśmy chcieli ułożyć wszystkie te tytuły w kolejności, w jakiej rozgrywa się ich akcja, pełna linia czasowa uniwersum "Obcego" prezentowałaby się następująco:

  1. Prometeusz (2012)
  2. Obcy: Przymierze (2017)
  3. Obcy: Ziemia (2025)
  4. Obcy - 8. pasażer Nostromo (1979)
  5. Obcy: Romulus (2024)
  6. Obcy: Decydujące starcie
  7. Obcy 3
  8. Obcy: Przebudzenie

Więcej o "Obcym" poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
13.08.2025 14:27
Tagi: Co obejrzeć?DisneyObcyScience fiction
