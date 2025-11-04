Disney+ właśnie dołączył do Vectry. Dobre ceny na start

Ładowanie...

Disney+ to serwis streamingowy poświęcony hitom filmowym i popularnym serialom Disneya, Pixara,

Marvela, Star Wars, National Geographic i Hulu. W ofercie znajdują się zarówno filmy animowane, superbohaterskie, czy bajki, ale również thrillery, produkcje historyczne czy horrory. Innymi słowy - full wypas. Na platformie można oglądać m.in. polski serial kryminalny rozgrywający się w stolicy Dolnego Śląska „Breslau”, 5. sezon hitowego serialu komediowego Hulu z Seleną Gomez - „Only Murders in the Building”, a także filmy Marvel Studios - "Thunderbolts*", "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat", „Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki”, a od 5 listopada "Fantastyczną Czwórkę: Pierwsze kroki".

REKLAMA

Dostęp klientów Vectry do Disney+. Oferta promocyjna

Nie ulega wątpliwości, że oferta Disney+ kipi od potencjału. Nie powinno więc dziwić, że Vectra uznała ten serwis za wart dodania do swojej oferty. W związku z nią Disney+ jako samodzielna usługa będzie dostępny przez rok w prezencie w Planie Standardowym, z możliwością przejścia na Plan Premium. Promocja, z 23-miesięcznym okresem zobowiązania, dotyczy obecnych klientów posiadających Internet, telewizję lub abonament komórkowy, a także nowych klientów decydujących się na jedną z usług głównych z 23-miesięcznym okresem zobowiązaniem.

To rzecz jasna nie jest koniec dobroci, jakie serwuje Vectra. Oto specjalne, zawierające dostęp do Disney+ oferty, które operator kieruje do swoich nowych klientów. Vectra przygotowała m.in. pakiety z trzema wariantami prędkości Internetu:

300Mb/s w cenie 59,99 zł miesięcznie

600 Mb/s w cenie 74,99 zł miesięcznie

1Gb w cenie 89,99 zł miesięcznie z dostępem do Disney+ w prezencie na rok

Jak możemy przeczytać w informacji prasowej, dodatkowo abonament za Internet 300 Mb/s w pierwszych 3 miesiącach kosztować będzie jedynie 4,99 zł miesięcznie, a za Internet 600 Mb/s i 1Gb – zapłacimy 4,99 zł miesięcznie nawet przez pierwsze pół roku. Po upływie 12 miesięcy ceny abonamentów wyniosą odpowiednio: 99,97 złotych (300 Mb/s), 114,97 złotych (600 Mb/s) oraz 134,97 złotych (1Gb) miesięcznie. Okres zobowiązania wynosi 23 miesiące.

W ofercie Vectry są również swego rodzaju "paczki", na które składają się dostępy do Internetu, telewizji oraz Disney+:

Internet 300 Mb/s oraz Pakiet Złoty (128 kanałów TV, w tym 105 kanałów HD i 86 kanałów dostępnych w TV Smart GO) - 89,99 zł miesięcznie

Internet 600 Mb/s z Pakietem Złotym - 109,99 zł miesięcznie , a z Pakietem Platynowym (167 kanałów TV, w tym 135 kanałów HD i 4 w 4K oraz 117 kanałów w TV Smart GO) - 119,99 zł miesięcznie

, a z Pakietem Platynowym (167 kanałów TV, w tym 135 kanałów HD i 4 w 4K oraz 117 kanałów w TV Smart GO) - szybki Internet 1Gb wraz z Pakietem Platynowym - 139,99 złotych miesięcznie. W przypadku zdecydowania się z Internetem 1Gb na Pakiet Stalowy (dostęp do 37kanałów TV w tym: 33 kanały HD i 14 kanałów w TV Smart GO) paczka wynosi 94,99 złotych miesięcznie. Dodatkowo klient otrzyma również dostęp do serwisu Netflix za 0 zł na rok (potem kosztować on będzie 33 zł miesięcznie) i dekoder TV Smart 4K BOX w cenie

Jak informuje operator, po upływie 12 miesięcy ceny za abonament Disney+ wzrosną do cen regularnych, a okres zobowiązania na wszystkie oferty wynosi 23 miesiące. Inną wysuniętą przez Vectrę propozycją jest dostęp Disney+ z telewizją internetową TV Smart w pakiecie MAX i dekoderem TV Smart 4K BOX w cenie. Umowa na 23 miesiące zakłada dostęp do Disney+ przez rok w prezencie i miesięczny abonament 44,99 zł/mies. Po 12 miesiącach miesięczny koszt wzrośnie do 79,98 zł/mies.

Z ofert klienci mogą skorzystać do 31 stycznia 2026 r. Operator dał zatem dużo czasu by zapoznać się ze szczegółami oferty i rozważyć zainteresowanie się nią. Biorąc pod uwagę bogactwo filmowo-serialowe, które możemy znaleźć na Disney+, zdaje się, że skorzystanie z oferty Vectry przez przyszłych klientów powinno być kwestią czasu.

REKLAMA

Więcej o Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 04.11.2025 10:28

Ładowanie...