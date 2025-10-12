REKLAMA
Gdzie ogląda filmy z serii Tron? To science fiction trzeba znać

Już dziś na ekranach kin w całej Polsce będzie można zobaczyć film "Tron: Ares" - kolejną produkcję zaliczającą się do słynnej serii science-fiction. Przed tym seansem warto nadrobić poprzednie dzieła spod tego samego szyldu. Wyjaśniamy, gdzie można je obejrzeć.

Adam Kudyba
tron gdzie ogladac filmy
"Tron: Ares" to trzecia część tytułowej serii, wyreżyserowana przez Joachima Ronninga ("SexiPistols", "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara"). Jej bohaterem jest ultrazaawansowany program Ares (Jared Leto), który przenosi się do naszej rzeczywistości z cyfrowego świata. Prowadzi to do pierwszego fizycznego kontaktu ludzkości z mającą formę ciała, sztuczną inteligencją. W obsadzie produkcji, oprócz wspomnianego Leto znaleźli się m.in. Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, czy powracający do roli Kevina Flynna, Jeff Bridges. Od dziś można oglądać ją w kinach.

Tron - filmy z serii. Gdzie oglądać?

Tron

Historia "Trona" datowana jest na 1982 rok - to właśnie wtedy na ekrany amerykańskich kin po raz pierwszy zawitał film o tym tytule, wyreżyserowany przez Stevena Lisbergera i później dwukrotnie nominowany do Oscarów za kostiumy i dźwięk. Głównym bohaterem opowiadanej historii został Kevin Flynn (Jeff Bridges) - programista, który próbując udowodnić kradzież swojej pracy zostaje przeniesiony do wnętrza komputera, gdzie orientuje się, że wewnątrz panuje cywilizacja, a program komputerowy sprawuje nad nią rządy. Wkrótce orientuje się, że czeka go walka o życie. W "Tronie", oprócz wspomnianego Bridgesa wystąpili również: Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan, Barnard Hughes, Dan Shor.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie Disney+.

Tron: Dziedzictwo

Na kolejny film z serii "Tron" trzeba było czekać niemal 30 lat. W 2010 roku na dużym ekranie można było zobaczyć "Tron: Dziedzictwo" w reżyserii Josepha Kosinskiego, którego współczesna publiczność powinna kojarzyć z "Top Gun: Maverick" oraz "F1". "Dziedzictwo" jest bezpośrednim sequelem, który koncentruje się przede wszystkim na postaci Sama Flynna (Garrett Hedlund) - synem Kevina, który wiele lat wcześniej zaginął. Z biegiem czasu mężczyzna wpada na trop ojca i wkracza w wirtualny świat. Wyrusza na wyprawę do niebezpiecznego świata, który będą musieli wspólnie uratować. Do roli Kevina powrócił Jeff Bridges, a ponadto w filmie wystąpili też: Bruce Boxleitner, Michael Sheen, Olivia Wilde, Daft Punk i Cillian Murphy.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie Disney+.

Dla fanów serii, premiera "Tron: Ares" powinna być nie lada gratką. Choć słychać pierwsze opinie, które są nieprzychylne filmowi (zwłaszcza kształtowi fabuły), to równocześnie dochodzą też głosy chwalące warstwę techniczną tego filmu. Nie ulega wątpliwości, że ten film będzie polaryzował - już na serwisie Rotten Tomatoes krytycy oceniają go średnio na 54%, zaś publiczność przyznaje notę w postaci 87%. Najlepszym możliwym wyjściem jest przekonanie się na własne oczy i wyrobienie własnego zdania.

"Tron: Ares" od 10 października jest dostępny do obejrzenia w kinach w całej Polsce.

Więcej najnowszych informacji o ofercie Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

12.10.2025
