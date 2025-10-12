Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
Familijne komedie rządzą się swoimi prawami - czasem nas poruszą, ale ostatecznie wleją w widzów sporo ciepła. Takim filmem niewątpliwie jest "Ratatuj" - disneyowska animacja, którą Polacy uwielbiają, a także chętnie oglądają w streamingu.
"Ratatuj" po dziś dzień cieszy się opinią jednej z najbardziej sympatycznych animacji, jakie kiedykolwiek wyszły spod rąk Disneya. To produkcja stworzona w technice trójwymiarowej, która oprócz szału wśród animowanych filmów, podbiła także serca członków Akademii, która nominowała "Ratatuj" do Oscara w aż pięciu kategoriach, co nie jest oczywistością w przypadku "nie-aktorskich" filmów: doceniono m.in. scenariusz oryginalny, muzykę oraz dźwięk. Ostatecznie film wygrał statuetkę wyłącznie za animację.
Ratatuj - o szczurku, który miał gust
Głównym bohaterem filmu jest Remy - szczur mieszkający na francuskiej wsi, który wyróżnia się spośród innych członków swojej rodziny. Ma bowiem świetny węch i wyrafinowany smak, w związku z czym nie chce jeść odpadków, tak jak inni jego pobratymcy. Wkrótce, przypadkiem ujawnia miejsce pobytu jego kolonii, co zmusza go do rozdzielenia się z rodziną. Jego losy przecinają się z Linguinim - pomywaczem, który z pomocą Remy'ego zostaje coraz lepszym kucharzem.
Myślę, że z czystym sumieniem mogę nazwać "Ratatuj" jedną z przyjemniejszych bajek mojego dzieciństwa. Film doskonale sprawdza się na wielu frontach - animacja jest fenomenalna, komediowy humor doskonale dopełnia się z poważną tematyką filmu. W końcu produkcja wyreżyserowana przez Brada Birda ostatecznie pozostaje poruszającą serducho opowieścią o wyrzutkach, którzy współpracując, mają szansę na osiągnięcie wymarzonego sukcesu. Scenariusz tej opowieści nieraz komplikuje życie i Remy'emu, i Linguiniemu, ale nie ulega wątpliwości, że to bohaterowie zasługujący zarówno na uwagę, jak i na empatię ze strony widzów. Sam Remy to z pewnością jedna z najsympatyczniejszych zwierzęcych postaci, jakie pojawiły się w "animowanym mainstreamie".
W oryginalnej obsadzie głosowej możemy usłyszeć m.in. Pattona Oswalta i Petera O'Toole'a, ale nie oszukujmy się - znamy ten film przede wszystkim ze świetnie dobranych polskich głosów. Remy'emu użyczył go Zbigniew Zamachowski, a Krzysztof Kowalewski podkładający swój pod ducha Gusteau nieraz odpowiada za najlepsze komediowe momenty. To nie koniec dużych nazwisk, bowiem w polskiej obsadzie znaleźli się również Cezary Kosiński, Agnieszka Grochowska, Jerzy Kryszak, a nawet...Karol Okrasa. Fachowo, nieprawdaż?
"Ratatuj" to z pewnością jedna z najlepszych i najważniejszych animacji początku lat 2000. Wzrusza, bawi, ale co najważniejsze - od patrzenia na nią człowiek robi się głodny. Jeśli szukacie lekkiego, zabawnego, pełnego ciepła filmu - to właściwy adres.
"Ratatuj" jest dostępny do obejrzenia na platformie Disney+.
