REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+

Familijne komedie rządzą się swoimi prawami - czasem nas poruszą, ale ostatecznie wleją w widzów sporo ciepła. Takim filmem niewątpliwie jest "Ratatuj" - disneyowska animacja, którą Polacy uwielbiają, a także chętnie oglądają w streamingu.

Adam Kudyba
Nie ma chyba lepszego filmu dla całej rodziny. Polacy odpalają Disney+
REKLAMA

"Ratatuj" po dziś dzień cieszy się opinią jednej z najbardziej sympatycznych animacji, jakie kiedykolwiek wyszły spod rąk Disneya. To produkcja stworzona w technice trójwymiarowej, która oprócz szału wśród animowanych filmów, podbiła także serca członków Akademii, która nominowała "Ratatuj" do Oscara w aż pięciu kategoriach, co nie jest oczywistością w przypadku "nie-aktorskich" filmów: doceniono m.in. scenariusz oryginalny, muzykę oraz dźwięk. Ostatecznie film wygrał statuetkę wyłącznie za animację.

REKLAMA

Ratatuj - o szczurku, który miał gust

Głównym bohaterem filmu jest Remy - szczur mieszkający na francuskiej wsi, który wyróżnia się spośród innych członków swojej rodziny. Ma bowiem świetny węch i wyrafinowany smak, w związku z czym nie chce jeść odpadków, tak jak inni jego pobratymcy. Wkrótce, przypadkiem ujawnia miejsce pobytu jego kolonii, co zmusza go do rozdzielenia się z rodziną. Jego losy przecinają się z Linguinim - pomywaczem, który z pomocą Remy'ego zostaje coraz lepszym kucharzem.

Myślę, że z czystym sumieniem mogę nazwać "Ratatuj" jedną z przyjemniejszych bajek mojego dzieciństwa. Film doskonale sprawdza się na wielu frontach - animacja jest fenomenalna, komediowy humor doskonale dopełnia się z poważną tematyką filmu. W końcu produkcja wyreżyserowana przez Brada Birda ostatecznie pozostaje poruszającą serducho opowieścią o wyrzutkach, którzy współpracując, mają szansę na osiągnięcie wymarzonego sukcesu. Scenariusz tej opowieści nieraz komplikuje życie i Remy'emu, i Linguiniemu, ale nie ulega wątpliwości, że to bohaterowie zasługujący zarówno na uwagę, jak i na empatię ze strony widzów. Sam Remy to z pewnością jedna z najsympatyczniejszych zwierzęcych postaci, jakie pojawiły się w "animowanym mainstreamie".

W oryginalnej obsadzie głosowej możemy usłyszeć m.in. Pattona Oswalta i Petera O'Toole'a, ale nie oszukujmy się - znamy ten film przede wszystkim ze świetnie dobranych polskich głosów. Remy'emu użyczył go Zbigniew Zamachowski, a Krzysztof Kowalewski podkładający swój pod ducha Gusteau nieraz odpowiada za najlepsze komediowe momenty. To nie koniec dużych nazwisk, bowiem w polskiej obsadzie znaleźli się również Cezary Kosiński, Agnieszka Grochowska, Jerzy Kryszak, a nawet...Karol Okrasa. Fachowo, nieprawdaż?

"Ratatuj" to z pewnością jedna z najlepszych i najważniejszych animacji początku lat 2000. Wzrusza, bawi, ale co najważniejsze - od patrzenia na nią człowiek robi się głodny. Jeśli szukacie lekkiego, zabawnego, pełnego ciepła filmu - to właściwy adres.

"Ratatuj" jest dostępny do obejrzenia na platformie Disney+.

RATATUJ
Disney+
Disney+
Disney+
REKLAMA

Więcej o ofercie Disney+ przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
12.10.2025 12:12
Tagi: DisneyFilmy animowaneKino familijneRatatuj
Najnowsze
11:33
Widzowie znaleźli najlepsze fantasy wszech czasów. To serial sprzed 30 lat
Aktualizacja: 2025-10-12T11:33:00+02:00
11:06
Polski film wraca z nową odsłoną. Kibole zaraz opanują Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-12T11:06:19+02:00
10:15
Erin Brockovich to klasyk z Julią Roberts. Odświeżam go regularnie
Aktualizacja: 2025-10-12T10:15:00+02:00
7:15
Koszmar minionego lata nawiedził VOD. Gdzie obejrzeć horror?
Aktualizacja: 2025-10-12T07:15:00+02:00
6:24
Gdzie ogląda filmy z serii Tron? To science fiction trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-12T06:24:00+02:00
16:15
Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą
Aktualizacja: 2025-10-11T16:15:00+02:00
15:10
Uwielbiany dreszczowiec skasowany. Zaskakująca decyzja twórców
Aktualizacja: 2025-10-11T15:10:51+02:00
14:11
Cała trylogia Władcy Pierścieni na Netfliksie. Fani zaraz oszaleją
Aktualizacja: 2025-10-11T14:11:00+02:00
13:54
Mistrzowski serial od Prime Video wraca. 4. sezon Niezwyciężonego z datą premiery
Aktualizacja: 2025-10-11T13:54:29+02:00
13:11
The Rock i Emily Blunt znów łączą siły. W filmie Disneya genialnie im to wyszło
Aktualizacja: 2025-10-11T13:11:00+02:00
12:01
Czy Peacemaker otrzyma 3. sezon? Złe wieści
Aktualizacja: 2025-10-11T12:01:00+02:00
10:57
W HBO Max masa nowych horrorów. Odważysz się?
Aktualizacja: 2025-10-11T10:57:28+02:00
10:15
Filmy z kina na Disney+ są fajne, ale ten kryminał - genialny. Już jest hitem
Aktualizacja: 2025-10-11T10:15:00+02:00
9:04
Polska niespodzianka od Prime Video dzielnie walczy o uwagę widzów
Aktualizacja: 2025-10-11T09:04:00+02:00
8:15
Najlepszy body horror wakacji nareszcie na VOD. Strach mnie obleciał
Aktualizacja: 2025-10-11T08:15:00+02:00
23:15
Kiedy mecz Polska-Litwa? Transmisja w TV i online
Aktualizacja: 2025-10-10T23:15:00+02:00
19:23
"Chopin, Chopin" fałszuje, Eryk Kulm ratuje. Recenzja filmu
Aktualizacja: 2025-10-10T19:23:00+02:00
19:07
Thriller z genialną obsadą już na Netfliksie. Świetne nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-10-10T19:07:40+02:00
16:01
Netflix zrobił film o Victorii Beckham. Szkoda, że nie ostrzegł widzów
Aktualizacja: 2025-10-10T16:01:00+02:00
15:55
Tron: Ares to taki film, że chce się nim przecierać oczy. Oceniam nowe sci-fi
Aktualizacja: 2025-10-10T15:55:00+02:00
14:30
Budda, loterie i 140 milionów. Nowy film pokazuje, jak działał ten przekręt
Aktualizacja: 2025-10-10T14:30:50+02:00
12:52
Do obejrzenia filmu Netfliksa przekonał mnie pies. Przygotujcie chusteczki
Aktualizacja: 2025-10-10T12:52:41+02:00
11:31
Austria grozi, że nie zorganizuje Eurowizji. Spoko, to dajcie ją nam
Aktualizacja: 2025-10-10T11:31:53+02:00
10:52
Oglądamy Gwiezdne wojny? Dziękuję, wolę planszówkę
Aktualizacja: 2025-10-10T10:52:34+02:00
9:14
Dziś finał najlepszego serialu DC. Użytkownicy HBO Max mówią o nim: GOAT
Aktualizacja: 2025-10-10T09:14:17+02:00
18:11
Jest zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw. To jest nowa Gra o tron
Aktualizacja: 2025-10-09T18:11:36+02:00
16:40
Nobel literacki 2025: poznaliśmy laureata
Aktualizacja: 2025-10-09T16:40:29+02:00
16:11
Cwaniaki chcą 2 tys. za książki noblisty. Dziękuję, zaraz będą w normalnych cenach
Aktualizacja: 2025-10-09T16:11:05+02:00
13:56
Netflix dawno nie zrobił czegoś tak szalonego. Ten serial przygodowy kopie tyłki
Aktualizacja: 2025-10-09T13:56:28+02:00
13:01
Netflix pokazał mi swoje polskie nowości. Nie ma się czego wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-09T13:01:09+02:00
12:39
Netflix z transmisją Ligi Mistrzów? To się naprawdę dzieje
Aktualizacja: 2025-10-09T12:39:45+02:00
10:55
Jest zwiastun ostatniej części hejtowanej trylogii z Ogrodnikiem. Co tu się wyrabia?
Aktualizacja: 2025-10-09T10:55:06+02:00
9:57
Historia Eda Geina: jak wiele wymyślili sobie twórcy serialu, a co wydarzyło się naprawdę?
Aktualizacja: 2025-10-09T09:57:12+02:00
9:02
Kevin Costner poleciał do Arabii Saudyjskiej błagać o pieniądze na film. Przelicytował
Aktualizacja: 2025-10-09T09:02:38+02:00
7:14
Dexter dostanie nowy sezon. Przerażająca zapowiedź
Aktualizacja: 2025-10-09T07:14:43+02:00
19:30
Genialna Morgan rozgrzeje was tej jesieni. 2. sezon wciąga jak bagno
Aktualizacja: 2025-10-08T19:30:00+02:00
18:05
Prime Video zrobiło film o Szczęsnym. Nie kopie, ale dobrze się broni
Aktualizacja: 2025-10-08T18:05:52+02:00
16:32
Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:00+02:00
15:37
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:37:23+02:00
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA