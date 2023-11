To miał być wielki powrót Luca Bessona. A jak wyszło?

Scena pierwsza: ciemna deszczowa noc. Policja zatrzymuje ciężarówkę z mężczyzną w stroju Marilyn Monroe za kierownicą, który w przyczepie wiezie całe stado psów. Nie awanturuje się, ani nie śpieszy. Jego spokój staje się wręcz frapujący. Sądowa psycholożka będzie z nim miała twardy orzech do zgryzienia. Enigma otaczająca głównego bohatera z czasem zacznie się rozrzedzać. Scenarzysta i reżyser Luc Besson jak za rączkę zamierza nas bowiem przeprowadzić przez całą jego biografię.



Scenariuszowo "DogMan" przypomina biopiki najgorszego sortu. Pełno w nim niepotrzebnych scen z życia głównego bohatera. Zaczynamy od jego wczesnego dzieciństwa, kiedy to znęcał się nad nim despotyczny ojciec. Nawet kiedy już zrozumiemy, że to wtedy zaprzyjaźnił się z głodzonymi przez rodzica psami, biorącymi udział w nielegalnych walkach, Besson brnie w ten wątek dalej. Ma bowiem jeszcze do wyjaśnienia, w jaki sposób Douglas wylądował na wózku inwalidzkim. Do celu w końcu dochodzi, ale najpierw nadaje wątkowi charakteru biblijnej przypowieści i skacze po osi czasu swojej opowieści. Tym samym wprowadza do narracji coraz więcej chaosu, przez co zawiązanie akcji tak naprawdę niczego nie zawiązuje. Można o nim zapomnieć, bo dopiero w ostatnim akcie będzie miało jakiś wpływ na fabułę.



