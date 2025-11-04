REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Środa to ulubiony dzień miłośników kryminałów. Wraca ich serial

Nowy kryminał ledwo się zaczął, a już wbił się do czołówki ulubionych seriali fanów gatunku. Teraz nie mogą się oni doczekać nadchodzących śród. To właśnie wtedy na Apple TV+ debiutują kolejne odcinki "Drogi do prawdy".

Rafał Christ
droga do prawdy kryminał apple tv opinie co obejrzeć
Apple TV+ postanowiło przenieść na mały ekran książkę Micka Herrona. Jej serialowa adaptacja przedstawia historię kobiety, w której sąsiedztwie dochodzi do eksplozji. Zaniepokojona Sarah postanawia sprawdzić, co u jedynej ocalałej z wybuchu dziewczynki. Ale dziecko gdzieś znika. Wtedy główna bohaterka łączy siły z wygadaną detektywką. Wspólnie trafiają na trop ogromnego spisku. Jakiego? O tym widzowie "Drogi do prawdy" dopiero się przekonają.

Pierwsze dwa odcinki "Drogi do prawdy" zadebiutowały na Apple TV+ w minioną środę, 29 października. Są one tak dobre, że użytkownicy platformy od razu się w nowy serial kryminalny wciągnęli. Nic dziwnego. Jego wysoką jakość potwierdza 79 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Krytycy, choć zauważają mankamenty produkcji, twierdzą, że z każdym kolejnym epizodem staje się coraz bardziej uzależniająca.

"DROGĘ DO PRAWDY" OBEJRZYSZ NA:
Apple TV+
DROGA DO PRAWDY
Apple TV+
Droga do prawdy - opinie o nowym kryminale Apple TV+

Jeśli zdanie krytyków ma pokrycie w rzeczywistości, aż strach pomyśleć, co będzie się działo w nadchodzących tygodniach. W końcu "Droga do prawdy" już pochłonęła użytkowników Apple TV+ bez reszty. W mediach społecznościowych zachwalają serial i piszą, że nie mogą się doczekać środy, bo wtedy na platformie zadebiutuje kolejny odcinek serialu.

Bardzo nam się podoba "Droga do prawdy". Nie możemy się doczekać środy, żeby obejrzeć kolejny odcinek

"Droga do prawdy" jest bardzo dobra

- czytamy na X (dawny Twitter).

Więcej o Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

04.11.2025 13:38
Tagi: Apple TVCo obejrzeć?Seriale kryminalne
