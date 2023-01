Koniec absurdalnego dubbingu. Sztuczna inteligencja będzie ruszać ustami za aktora

Dubbing pozostaje popularną (a w niektórych krajach, jak np. Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Brazylia czy Węgry - najpopularniejszą) formą opracowań zagranicznych filmów na inne języki. Sztuka dubbingu ma wielu przeciwników, jednak spora część widzów jest do niego tak bardzo przyzwyczajona, że nie wyobraża sobie konsumpcji wielu obrazów z - dajmy na to - napisami. To niełatwe zadanie: napisać dialogi tak, by w miarę możliwości jak najwierniej przełożyć oryginał, jednocześnie starając się dopasować kolejne słowa do ruchu ust aktorów. Rozjeżdżający się nieraz dubbing bywa problematyczny i irytujący, jednak twórcy algorytmów sztucznej inteligencji znaleźli na to sposób.