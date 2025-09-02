REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią

Użytkownicy Netfliksa stracili głowę dla nowego hiszpańskiego kryminału Netfliksa. Od swojej premiery w zeszły piątek "Dwa groby" nie schodzą z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju, a w mediach społecznościowych mnożą się wpisy, że to produkcja 10/10. Sprawdziłem, czy słusznie jest wokół niej tyle szumu.

Rafał Christ
OCENA :
3/10
dwa groby netflix recenzja co obejrzeć hiszpański serial
REKLAMA

Nie, zupełnie nie. W skrócie: "Dwa groby" to kryminał, który algorytm Netfliksa zdążył przeżuć, obedrzeć z całego charakteru i wypluć od niechcenia. Otrzymujemy bowiem produkcję żmudną, mdłą, całkowicie pozbawioną wyrazu. Ma się ona spodobać jak największej grupie użytkowników platformy. Tytuł ewidentnie skierowany jest do fanów "Domu z papieru" - nie bez powodu na ekranie zobaczymy znajomą twarz - i całej serialowej papki, jaka wyrosła z jego popularności.

Po sukcesie "Domu z papieru" Netflix zauważył potencjał hiszpańskich produkcji, dlatego zaczął w nie inwestować coraz więcej i więcej. W ten sposób już od paru lat atakuje nas serialami opierającymi się na tej samej formule. Mamy sensacyjny temat, podany ze społecznym zaangażowaniem. Proporcje bywają różne, bo o ile w "Sky Rojo" konteksty społeczne przyćmiewały całą gatunkowość, o tyle w "Dwóch grobach" to gatunkowość dławi konteksty społeczne. Gdzieś tam w telewizorze ktoś co jakiś czas wspomni o suszy, ale nie ma to nic wspólnego z akcją główną. Pozostaje rzuconym w przestrzeń problemem do rozwiązania, bo twórcy wolą skupiać się na systemie, który zawodzi zwykłych obywateli. Przynajmniej do pewnego momentu.

REKLAMA

Dwa groby - recenzja hiszpańskiego kryminału Netfliksa

Fabularnym punktem wyjścia "Dwóch grobów" jest zaginięcie dwóch nastolatek. Ciało Marty szybko zostaje odnalezione, ale po Veronice nie ma ani śladu. Dlatego po dwóch latach policja postanawia umorzyć śledztwo z powodu braku dowodów i podejrzanych. Isabel nie może się z tym pogodzić. Postanawia na własną rękę rozpocząć poszukiwania ukochanej wnuczki.

To wręcz zadziwiające, z jaką szybkością i łatwością Isabel - miłej nauczycielce gry na pianinie - przychodzi chwycić za młotek, aby paroma mocnymi uderzeniami wydobyć z młodego chłopaka informacje na temat swojej wnuczki. Twórcy chyba nawet orientują się, że to jakiś absurd, bo już w drugim odcinku przemocowe zachowania stają się specjalnością zrozpaczonego ojca Marty - bezwzględnego gangstera - z którym główna bohaterka łączy siły. To właśnie w Rafaela Salazara wciela się Alvaro Morte znany z roli Profesora w "Domu z papieru".

"Dwa groby" nawet ładnie składają się w opowieść o ludziach zaślepionych żałobą i chęcią rewanżu za doznane krzywdy. Na koniec okazuje się bowiem, że to adaptacja aforyzmu Konfucjusza: "kiedy wyruszasz w drogę zemsty, wykop najpierw dwa groby". W dodatku przydługa. Co chwilę rozmywa się w rodzinnych dramatach rodem z telenoweli. Dlatego syn Isabel nagle zarzuca jej, że w dzieciństwie się nim nie interesowała, a druga wnuczka mocno opuszcza się w nauce. To typowe zapychacze ekranowego czasu. W zamyśle mają służyć większej emocjonalności, a w rzeczywistości niczego nie wnoszą. Pojawiają się tylko po to, aby użytkownicy Netfliksa nie musieli uważnie produkcji oglądać - w trakcie seansu możecie spokojnie sprzątać, gotować, prasować. Wszystko w tym kryminale jest wystarczająco generyczne, żeby nie dało się w nim pogubić.

To wręcz żałosne, jak bardzo "Dwa groby" starają się być jakieś. Twórcy lubią przecież stawiać logikę swojej opowieści na głowie, przez co posiłkują się licznymi zwrotami akcji. Wszystkie są jednak wymuszone - pojawiają się nagle, znikąd, bez żadnego ładu i składu, niosąc ze sobą jedynie walor szoku i zaburzając wiarygodność fabuły. Mają zaskakiwać, ale z łatwością da się je przewidzieć. Z tego właśnie względu mamy do czynienia z jednym z tych seriali Netfliksa, które powinny być filmem.

Być może gdyby zamknąć całą opowieść w 1,5 godziny seans byłby bardziej znośny. Nie musielibyśmy czekać w nieskończoność, aż twórcy potwierdzą nasze podejrzenia co do dalszego rozwoju fabuły. Gdy tylko w pierwszym odcinku elegancko ubrane Veronica z Martą wsiadają do samochodu - jak się później okaże - kolegi ze szkoły, domyślamy się już, w jakim kierunku zmierza intryga. Czym nastolatki się zajmują? Dokąd się udają? Tak, dokładnie tam. Ale żeby zostało to wypowiedziane, musi upłynąć mnóstwo czasu. ZIEW!

"Dwa groby" to rozciągnięta w czasie "Ukryta prawda". Mamy te same komponenty, tylko twórcy je wyostrzają, podkręcając przy tym przemoc. Mimo to należy ich docenić. Razem z Netfliksem okazali widzom łaskę, zamykając cały serial w trzech odcinkach. Znając zapędy streamingowego giganta, mogliśmy ich dostać co najmniej dwa razy więcej. A wtedy poziomu zażenowania nie dałoby się wytrzymać.

Więcej o nowościach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"DWA GROBY" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
DWA GROBY
Netflix

Tytuł serialu: Dwa groby
Lata emisji: 2025
Liczba sezonów: 1
Twórca: Kike Maillo
Aktorzy: Nonna Cardoner, Alvaro Morte, Kiti Manver
Nasza ocena: 3/10
Ocena IMDB: 6,3/10

REKLAMA
Rafał Christ
02.09.2025 12:00
Tagi: Co obejrzeć?hiszpaniaSeriale Netflix
Najnowsze
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
19:12
Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy
Aktualizacja: 2025-09-01T19:12:00+02:00
18:21
Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy
Aktualizacja: 2025-09-01T18:21:00+02:00
17:13
Paragony grozy nie nad morzem, a na Wawelu. Czy naprawdę jest tak źle?
Aktualizacja: 2025-09-01T17:13:00+02:00
16:21
The Floor: kiedy nowy sezon? Będzie więcej odcinków
Aktualizacja: 2025-09-01T16:21:00+02:00
15:01
Festiwal ZORZA 2025 w Katowicach – relacja z finałowego weekendu
Aktualizacja: 2025-09-01T15:01:00+02:00
14:56
W serialu Harry Potter wystąpi aktor z filmów. Powtórzy rolę sprzed lat
Aktualizacja: 2025-09-01T14:56:51+02:00
14:04
Użytkownicy Netfliksa na raz wciągają nowy serial kryminalny 10/10
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:32+02:00
12:18
Netflix wrzucił dzisiaj aż 26 filmów. Wśród nich kultowe tytuły
Aktualizacja: 2025-09-01T12:18:49+02:00
12:00
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-09-01T12:00:55+02:00
11:53
Player.pl - 11 najlepszych filmów w serwisie. Co warto obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-01T11:53:04+02:00
10:36
Harry Potter 8 nie powstanie. Powodem jest poważny konflikt
Aktualizacja: 2025-09-01T10:36:42+02:00
9:00
HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie
Aktualizacja: 2025-09-01T09:00:45+02:00
4:33
Wichrowe wzgórze - ile serial ma odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-01T04:33:00+02:00
15:03
Nowy true crime w Disney+ przyprawił mnie o dreszcze
Aktualizacja: 2025-08-31T15:03:00+02:00
14:05
Apple TV+ za darmo. Czy serwis ma okres próbny?
Aktualizacja: 2025-08-31T14:05:00+02:00
12:12
Na co do kina we wrześniu? Najlepsze premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T12:12:00+02:00
11:22
The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?
Aktualizacja: 2025-08-31T11:22:00+02:00
9:55
Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T09:55:00+02:00
8:59
Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
Aktualizacja: 2025-08-31T08:59:00+02:00
8:28
Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T08:28:00+02:00
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA