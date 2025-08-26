REKLAMA
Netflix ma nową strategię. Nowy serial nie został pokazany w całości

Na Netfliksie zadebiutował koreański serial "Bon appétit, Wasza Wysokość", a dokładniej mówiąc - dwa pierwsze odcinki. Kolejne epizody będą natomiast pojawiać się co tydzień. Dlaczego Netflix nie opublikował całego serialu za jednym zamachem lub w dwóch częściach, jak to zwykle robi? Powód jest niespotykany.

Anna Bortniak
Koreańska komedia romantyczna "Bon appétit, Wasza Wysokość" to nowy ulubiony serial subskrybentów Netfliksa. Produkcja znalazła się na wysokim miejscu wśród najchętniej oglądanych tytułów streamingowego giganta i najprawdopodobniej zostanie tam na dłużej, jeśli zdoła utrzymać zachwyt widzów. Wszystko przez niespotykane rozwiązanie serwisu związane z emisją kolejnych odcinków.

Bon appétit, Wasza Wysokość: dlaczego Netflix nie wyemitował całego serialu?

Serial "Bon appétit, Wasza Wysokość" skupia się na Yeon Ji-yeong (Im Yoon-ah), uzdolnionej kucharce, która za sprawą starej księgi przypadkowo przenosi się w czasie. Kiedy czyta na głos tekst z książki podczas zaćmienia słońca, z 2025 roku trafia do świata za czasów panowania dynastii Joseon. Spotyka tam bezwzględnego króla Lee Yi Heona, z którym zaczyna łączyć ją uczucie. Ostatecznie władca mianuje ją swoją nadworną kuchmistrzynią.

Na tych wydarzeniach skupiają się dwa pierwsze odcinki serialu, bo na ten moment na razie tylko te epizody dostępne są w serwisie Netflix. Jest to niespotykana sytuacja, ponieważ Netflix zwykle decyduje się na publikowanie wszystkich odcinków danej produkcji lub dzieli ją na dwie lub trzy części. Dlaczego zatem w przypadku serialu "Bon appétit, Wasza Wysokość" co tydzień emitowane są tylko dwa odcinki?

Powód jest prosty, choć zaskakujący. Serial emitowany jest co tydzień, ponieważ jednocześnie pokazywany jest w południowokoreańskiej telewizji na kanale tvN w każdą sobotę i niedzielę. W związku Netflix również zdecydował się transmitować po dwa odcinki w te same dni, aby nie spoilerować widzom tego, co wydarzy się w kolejnych epizodach. Taka strategia może też pomóc streamingowemu gigantowi na utrzymywanie zainteresowania widzów tym serialem.

Bon appétit, Wasza Wysokość: kiedy kolejne odcinki? Harmonogram

Serial "Bon appétit, Wasza Wysokość" składa się z 12 odcinków i zakończy się pod koniec września 2025 roku. Oto harmonogram:

  • 1. odcinek - 23 sierpnia
  • 2. odcinek - 24 sierpnia
  • 3. odcinek - 30 sierpnia
  • 4. odcinek - 31 sierpnia
  • 5. odcinek - 6 września
  • 6. odcinek - 7 września
  • 7. odcinek - 13 września
  • 8. odcinek - 14 września
  • 9. odcinek - 20 września
  • 10. odcinek - 21 września
  • 11. odcinek - 27 września
  • 12. odcinek - 28 września
O serialach koreańskich czytaj w Spider's Web:

26.08.2025 19:13
