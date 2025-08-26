REKLAMA
Nowy serial z uniwersum wiedźmina to katastrofa. "Dosłownie wszystko poszło nie tak"

Od dnia zakończenia zdjęć do spin-offu „Wiedźmina” od Netfliksa - miniserii „Szczury” - minęły już ponad dwa lata (sic!), a my wciąż nie wiemy, jaki będzie jego ostateczny los. Do sieci trafiły jednak nowe, nienapawające optymizmem informacje dotyczące tej produkcji. Złośliwi powiedzą, że nie są zbyt zaskakujące.

Michał Jarecki
wiedźmin serial spin off szczury
„Szczury” nakręcono ponad dwa lata temu. Od tamtej pory słyszeliśmy różne wersje dotyczące dalszych losów serialu - najpopularniejszą była bodaj ta, że projekt został anulowany i nie doczeka się premiery, ale część zrealizowanych w jego ramach sekwencji trafi do ostatnich sezonów serialu „Wiedźmin” (zapewne w ramach retrospekcji). Wreszcie zaczęto też mówić o pełnometrażowym filmie.

Nie jest to jednak stuprocentowa, ostateczna wersja. W gruncie rzeczy nie wiadomo, jaki będzie ostateczny los spin-offu i w jakim obecnie stadium się znajduje. Co jakiś czas pojawiają się jednak nowe informacje.

Wiedźmin: spin-off serialu to katastrofa

Według doniesień wiarygodnego źródła informacji o serialowych adaptacjach Netfliksa, serwisu Redanian Intelligence, sam proces kręcenia serialu był prawdziwą „katastrofą”. Z ust osób pracujących przy tytule miały paść stwierdzenia takie jak „za kulisami było jeszcze gorzej niż przy Rodowodzie Krwi” czy „na tym planie absolutnie wszystko poszło nie tak”.

Wczesną wiosną 2023 roku, gdy zakończono prace na planie (rzecz jasna przed czasem), pojawiły się wieści, że osoby decyzyjne w Netfliksie obejrzały pierwsze materiały i pogrzebały projekt. To tłumaczyłoby, dlaczego produkcja trwała zaledwie dwa miesiące zamiast sześciu, jak pierwotnie planowano.

Na proces twórczy mogły wpłynąć również strajki scenarzystów WGA w 2023 roku. Showrunnerka „Szczurów”, Haily Hall, oraz główna producentka „Wiedźmina”, Lauren Hissrich, przebywały w tym czasie w Kapsztadzie, gdzie realizowano zdjęcia, ale nie mogły ingerować w materiał z powodu obowiązujących wtedy zasad strajkowych.

Wciąż nie wiadomo dokładnie, co poszło nie tak (aż tak bardzo!) i jak nakręcony materiał prezentował się w porównaniu do „Rodowodu Krwi” - tragicznie złej produkcji (przyjętej chłodno dosłownie przez wszystkich), ale mimo wszystko uznanej przez Netfliksa za nadającą się do emisji.

Tak czy inaczej, los spin-offa pozostaje niejasny. Z jednej strony wiadomo, że zamiast pełnej miniserii materiał zaczęto przerabiać na film pełnometrażowy pod tytułem „Szczury: wiedźmińska opowieść”. Prace postprodukcyjne trwały aż do rozpoczęcia zdjęć do 4. sezonu „Wiedźmina”. Z drugiej strony - jak wspominałem wcześniej - po sieci krążyły informacje, że Netflix rozważał pocięcie istniejących scen i wykorzystanie ich jako retrospekcji w produkcji o Geralcie. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego prace nad wersją specjalną serialu zostały wstrzymane wiosną 2024 r.

„Szczury” od początku planowane było jako prequel w formie miniserii liczącej 6-8 odcinków  przedstawiających losy grupy nastoletnich złodziejaszków, których Ciri spotyka w finale 3. sezonu „Wiedźmina”. Historia miała prześledzić okres sprzed tego spotkania, dlatego Freya Allan nie brała udziału w projekcie.

Tymczasem 4. sezon „Wiedźmina” znajduje się w postprodukcji i ma zadebiutować jeszcze w 2025 r.

26.08.2025 20:26
26.08.2025 20:26
